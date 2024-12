Davidová: Zmatečný pátek třináctého. Sedmé místo beru všemi deseti

V celkovém pořadí Světového poháru zůstává Davidová čtvrtá. Červené startovní číslo pro první dámu klasifikace sprintu předala vítězné Němce Franzisce Preussové, na kterou ztrácí z druhé pozice 14 bodů.

Sice jste skončila těsně pod květinovým pódiem pro šest nejlepších, ale další umístění v první desítce je pro vás i určitým návratem do starých časů?

To je, toho si cením. Navíc dnešek byl náročný, ráno dost zmatky, takže tohle umístění beru všemi deseti.

Jaké zmatky?

No... prostě takový pátek třináctého. (dorazila později do areálu, pozn. red.) Jsem ráda, že jsem v cíli a že jsem sedmá.

Voborníkové nebylo dobře Stejně jako Markéta Davidová zasáhla 9 z 10 terčů, přesto to Tereze Voborníkové ani na body nestačilo, obsadila 52. místo. Po závodě se omluvila i ze všech rozhovorů s tím, že se necítí zdravotně vůbec dobře. Sice ve čtvrtek před začátkem druhého pohárového kola líčila, že v Kontiolahti byla s každým dalším startem lepší, páteční sprint však tato slova nepotvrdil. „Určitě se ještě necítí tak, jak by chtěla,“ podotkl kouč Lukáš Dostál.

Na střelnici jste vyrobila jedinou chybu při položce vleže. Tušíte, co bylo při té ráně špatně?

Vůbec ne. Jsem proto zvědavá, co mi řekne trenér. (Kouč Lukáš Dostál: „Šlo o těsný kalibr na čtyři hodiny. Celá ta položka byla malinko výš. Většina ran, které dnes nepadaly, byly vinou větru k těm čtyřem hodinám. Praporky tu trochu matou, neodpovídají tomu, jak se doopravdy točí vítr.“) Jsem každopádně ráda za čistou stojku. Sice byla asi trochu delší a strávila jsem na ní víc času (30 sekund), ale hlavně že byla nula.

Že je zdejší střelnice zrádná, i když se praporky moc nehýbají, se přesvědčila také vedoucí závodnice poháru Elvíra Öbergová, které minula dokonce čtyřikrát a přišla o žluté číslo.

Roli sehrálo, že se vítr oproti nástřelu trochu změnil. Není tu úplně stálý. Ale hlavně je v Hochfilzenu těžký příjezd na střelnici, což se potom na výkonech hodně odráží.

Děláte proto před zdejší střelnici něco jinak, abyste včas snížila tepovou frekvenci?

Jo, už to tady mám za ta léta natolik okoukané, že vím, že už v tunelech před střelnicí musím hodně dýchat. Vždycky se na to snažím myslet.

Na trati jste zaznamenala 12. nejlepší čas. Dá se tedy vaše běžecká forma srovnat s tou z Kontiolahti?

Upřímně, dnes se mi běželo pocitově naprosto hrozně. Byla jsem docela ráda, že jsem ve druhém kole chytla Vanessu Vogtovou a jela za ní. A pak jsem ve třetím kole měla chvilku před sebou Týnu Otcovskou (která teprve startovala do závodu). Celkově to ale bylo běžecky hodně náročné.

Markéta Davidová v cíli sprintu v Hochfilzenu.

Sedmé místo je i dobrým vkladem do stíhačky, například od čtvrté příčky vás dělí jen 14 sekund. Co od sobotního závodu očekáváte?

Umístění do desítky je před stíhačkou vždycky dobré. Bude to v ní hodně nabouchané za sebou, takže z mého pohledu to bude velká stíhací jízda. (Za Davidovou je jedenáct závodnic v rozmezí pouhých 15 sekund.)

Viditelnou změnou v porovnání s Kontiolahti jsou v Hochfilzenu závody před zaplněnými tribunami a navíc i pod modrou oblohou.

Jo, to je super. Hned mi připadá závod lepší, příjemnější - a také startovní čas je tu mnohem přijatelnější.