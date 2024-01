V Pchjongčchangu mě zradila hlava. Ondřej Moravec o kariéře i „důchodu“

Od dětství jste se věnoval biatlonu a patřil mezi nejlepší závodníky na světě. Jak obtížné bylo všeho nechat a začít „běžný“ život?

Člověk má ve chvílích, kdy se rozhodne skončit s vrcholovým sportem, na výběr. Mohl jsem v nějaké funkci zůstat u biatlonu, což by asi bylo jednoduché. Roky jsem se v něm pohyboval a vím, jak v něm všechno chodí. Nebo dělat něco úplně jiného. Takové rozhodnutí není lehké. Na druhou stranu se tím ale člověku najednou rozšíří obzor, už to není jenom jedna sportovní ulita. U mne šlo hlavně o to nebát se udělat změnu, zkusit něco jiného.

Gábina Soukalová toho z nás dokázala nejvíc. A tlak na ni byl výrazně větší než na nás.