SP v biatlonu v Otepää 2026: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Autor:
  10:59
Světový pohár v biatlonu má před sebou předposlední zastávku. V estonském Otepää bude na programu šest závodů. Jejich kompletní seznam, výsledky, českou nominaci i další informace najdete v našem textu.

Michal Krčmář běží vytrvalostní závod v Kontiolahti. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Program SP v biatlonu v Otepää 2026

Program v Otepää odstartuje sprintem mužů ve čtvrtek 12. března, uzavře ho nedělní závod smíšených štafet.

DatumČasZávodVýsledky
čtvrtek 12. března15:15Sprint – muži (10 km)
pátek 13. března15:15Sprint – ženy (7,5 km)
sobota 14. března13:30Stíhací závod – muži (12,5 km)
sobota 14. března16:00Stíhací závod – ženy (10 km)
neděle 15. března12:35Smíšená štafeta dvojic
neděle 15. března14:40Smíšená štafeta

Česká nominace pro 8. kolo SP v biatlonu:

Čeští biatlonisté absolvují klání v Otepää stejně jako v Kontiolahti s devíti závodníky. Muži budou v pěti, ženy ve čtyřech. Oporou ženského týmu se pomalu stává bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková, chybí naopak Markéta Davidová, která kvůli opětovným potížím s vyhřezlou ploténkou ukončila sezonu.

Sestava českých biatlonistů na SP v Otepää

Mužský tým bude bojovat v sestavě: Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák. Kvůli zdravotním potížím chybí také Jonáš Mareček.

Ještě nekončím! Krčmář přidá další sezonu, rozhodly hovory s manželkou a Rybářem

Kde sledovat biatlonové závody SP v Otepää?

Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.

Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

Bodování závodů SP v biatlonu

  • V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
UmístěníBody
1.90
2.75
3.65
4.55
5.50
6.45
7.41
8.37
9.34
10.31
  • Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).

Výsledky závodů SP v Otepää z roku 2022

V estonském Otepää se závodilo zatím jen v roce 2022. České reprezentaci se však příliš nedařilo. Nejlepším umístěním bylo 5. místo smíšené štafety.

DatumČasZávodVýsledek
10. 03.14:30Sprint – muži (10 km)1. Fillon Maillet (Fr.), ... 22. Krčmář
11. 03.14:30Sprint – ženy (7,5 km)1. Simonová (Fr.), ... 16. Jislová
12. 03.13:00Závod s hromadným startem – muži (15 km)1. Christiansen (Nor.), ... 24. Krčmář
12. 03.15:15Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)1. E. Öbergová (Švéd.), ... 10. Davidová, 24. Jislová
13. 03.12:30Smíšená štafeta dvojic1. Norsko, ... 16. ČR
13. 03.15:15Smíšená štafeta1. Norsko, ... 5. ČR
