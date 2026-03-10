Program SP v biatlonu v Otepää 2026
Program v Otepää odstartuje sprintem mužů ve čtvrtek 12. března, uzavře ho nedělní závod smíšených štafet.
|Datum
|Čas
|Závod
|Výsledky
|čtvrtek 12. března
|15:15
|Sprint – muži (10 km)
|pátek 13. března
|15:15
|Sprint – ženy (7,5 km)
|sobota 14. března
|13:30
|Stíhací závod – muži (12,5 km)
|sobota 14. března
|16:00
|Stíhací závod – ženy (10 km)
|neděle 15. března
|12:35
|Smíšená štafeta dvojic
|neděle 15. března
|14:40
|Smíšená štafeta
Česká nominace pro 8. kolo SP v biatlonu:
Čeští biatlonisté absolvují klání v Otepää stejně jako v Kontiolahti s devíti závodníky. Muži budou v pěti, ženy ve čtyřech. Oporou ženského týmu se pomalu stává bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková, chybí naopak Markéta Davidová, která kvůli opětovným potížím s vyhřezlou ploténkou ukončila sezonu.
Sestava českých biatlonistů na SP v Otepää
Mužský tým bude bojovat v sestavě: Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák. Kvůli zdravotním potížím chybí také Jonáš Mareček.
|
Ještě nekončím! Krčmář přidá další sezonu, rozhodly hovory s manželkou a Rybářem
Kde sledovat biatlonové závody SP v Otepää?
Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.
Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.
|
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat
Bodování závodů SP v biatlonu
- V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
|Umístění
|Body
|1.
|90
|2.
|75
|3.
|65
|4.
|55
|5.
|50
|6.
|45
|7.
|41
|8.
|37
|9.
|34
|10.
|31
- Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).
Výsledky závodů SP v Otepää z roku 2022
V estonském Otepää se závodilo zatím jen v roce 2022. České reprezentaci se však příliš nedařilo. Nejlepším umístěním bylo 5. místo smíšené štafety.
|Datum
|Čas
|Závod
|Výsledek
|10. 03.
|14:30
|Sprint – muži (10 km)
|1. Fillon Maillet (Fr.), ... 22. Krčmář
|11. 03.
|14:30
|Sprint – ženy (7,5 km)
|1. Simonová (Fr.), ... 16. Jislová
|12. 03.
|13:00
|Závod s hromadným startem – muži (15 km)
|1. Christiansen (Nor.), ... 24. Krčmář
|12. 03.
|15:15
|Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
|1. E. Öbergová (Švéd.), ... 10. Davidová, 24. Jislová
|13. 03.
|12:30
|Smíšená štafeta dvojic
|1. Norsko, ... 16. ČR
|13. 03.
|15:15
|Smíšená štafeta
|1. Norsko, ... 5. ČR