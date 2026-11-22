Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026
Program v Kontiolahti otevře ve čtvrtek vytrvalostní závod mužů, v pátek pojedou stejnou disciplínu ženy. Sobota patří smíšeným štafetám dvojic i čtyřčlenných týmů. Úvodní podnik Světového poháru uzavřou v neděli sprinty mužů a žen.
|Datum
|Čas
|Závod
|Výsledky
|Čtvrtek 26. listopadu
|16:15
|Vytrvalostní závod mužů (20 km)
|Pátek 27. listopadu
|16:15
|Vytrvalostní závod žen (15 km)
|Sobota 28. listopadu
|13:10
|Smíšená štafeta dvojic
|Sobota 28. listopadu
|15:15
|Smíšená štafeta
|Neděle 29. listopadu
|13:00
|Sprint mužů (10 km)
|Neděle 29. listopadu
|16:15
|Sprint žen (7,5 km)
Česká nominace pro 1. kolo SP v biatlonu
Trenéři oznámili nominaci po kontrolních závodech ve finském Vuokatti. Čeští biatlonisté absolvují klání v Kontiolahti v desetičlenné sestavě. Nechybí bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková, v nominaci naopak není Markéta Davidová, která začátek sezony vynechá.
Ve Světovém poháru se poprvé představí devatenáctiletá Lucie Jandurová. Kateřinu Pavlů čeká v seriálu individuální premiéra, na mistrovství světa už v roce 2025 nastoupila do štafety.
Sestava českých biatlonistů na SP v Kontiolahti
Ženy: Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Lucie Jandurová, Kateřina Pavlů
Muži: Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík
Stejná sestava je nominovaná i na druhý podnik v rakouském Hochfilzenu.
Kde sledovat biatlonové závody SP v Kontiolahti?
Všech šest závodů odvysílá živě ČT sport. Česká televize nabídne online také přenosy z nástřelů. Závody vysílá rovněž Eurosport a streamy nabízí na svém webu také Mezinárodní biatlonová unie ve spolupráci s Eurovision Sport. Podrobné textové reportáže najdete na iDNES.cz.
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Biatlon 2026/27: program a výsledky SP v biatlonu
Bodování závodů SP v biatlonu
Ve sprintu a vytrvalostním závodě boduje 40 nejlepších. Vítěz získá 90 bodů, druhý 75 a třetí 65. Od 10. místa bodový zisk klesá o jeden bod za každou další příčku. Za 11. místo je 30 bodů, za 40. jeden bod.
|Umístění
|Body
|1.
|90
|2.
|75
|3.
|65
|4.
|55
|5.
|50
|6.
|45
|7.
|41
|8.
|37
|9.
|34
|10.
|31
Poslední české úspěchy v Kontiolahti
Při březnovém Světovém poháru v Kontiolahti skončila Tereza Voborníková čtvrtá ve vytrvalostním závodě a pátá v závodě s hromadným startem. Čtvrtá dojela i česká štafeta žen. V prosinci 2024 na stejné trati vyhrála Markéta Davidová sprint. Na mistrovství světa v roce 2015 získali Češi v Kontiolahti čtyři medaile včetně zlata ze smíšené štafety.
|Umístění
|Disciplína
|Sezona
|4. místo – Tereza Voborníková
|Vytrvalostní závod žen (15 km)
|SP 2025/26
|5. místo – Tereza Voborníková
|Závod žen s hromadným startem (12,5 km)
|SP 2025/26
|4. místo – Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Vinklárková)
|Štafeta žen (4 × 6 km)
|SP 2025/26
|1. místo – Markéta Davidová
|Sprint žen (7,5 km)
|SP 2024/25
|2. místo – Ondřej Moravec
|Sprint mužů (10 km)
|SP 2016/17
|1. místo – Česko (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec)
|Smíšená štafeta
|MS 2015
|2. místo – Gabriela Soukalová
|Vytrvalostní závod žen (15 km)
|MS 2015
|2. místo – Ondřej Moravec
|Závod mužů s hromadným startem (15 km)
|MS 2015
|3. místo – Ondřej Moravec
|Vytrvalostní závod mužů (20 km)
|MS 2015
|3. místo – Gabriela Soukalová
|Sprint žen (7,5 km)
|SP 2013/14