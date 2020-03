Nechci říct, co by mě mrzelo. O mlčení Davidové a naštvaných Francouzích

Přišla po závodě k mikrofonu České televize a pronesla do něj: „Já se omlouvám, nechci se k tomu vyjadřovat. Řekla bych asi něco, co by mě potom mrzelo, tak to nechme být.“



Vzápětí dorazila Markéta Davidová mezi další české reportéry. Jen zakroutila hlavou: „Dneska ne, prosím, nezlobte se.“

Důvodem její mlčenlivosti nebyla nespokojenost s vlastní formou, nebo snad se čtyřmi ranami mimo terče na střelnici.

Důvodem byly lyže.

„Vůbec jí nejedou,“ opakovaně ukazoval během závodu trenér Jiří Holubec. „Při každém sjezdu dostává z kopce od ostatních pět metrů.“

Přímo z tratě mu do vysílačky přizvukoval sportovní ředitel Ondřej Rybář: „Dneska je mi Makule vážně líto, na tohle se ani trochu nekouká dobře.“

NEJEDE TO. Markéta Davidová a nedělní sjezdy.

Ve sjezdech ztrácela od prvního kola, což potvrdily zpomalené záběry i analýza České televize. Narůstající časovou ztrátu nezpůsoboval nedostatek fyzických sil, na vině byl tentokrát nevhodný materiál, ať už struktura nebo máza.

Davidová předtím ukázala velmi dobrou běžeckou formu ve čtvrtečním sprintu, kde i s jednou ranou mimo terče vybojovala třetí místo. V sobotu pak měla nejrychlejší běžecký úsek v ženské štafetě.

Zato v neděli? Lyže jakoby se jí ani nedokázaly odlepit od sněhu.

„Byla po závodě velmi taktní k servisu,“ podotkl Rybář. „Ví, že nemá cenu střílet do vlastních řad, protože v emocích řekne člověk spoustu věcí, kterých třeba pak i lituje. Takhle by se měl zachovat každý v týmu, je třeba si vše vyříkat uvnitř. Ale neznamená to, že bychom před tím problémem zavírali oči.“

Takovou „štábní kulturu“ potvrdil po závodě mužů rovněž Michal Krčmář: „Po loňské sezoně jsme si řekli, že lyže musí závodníci hodnotit uvnitř týmu, k nim se vyjadřovat nechci.“

Na rozdíl od biatlonistů se však Rybář nesnažil před médii zakrývat, že nedělní lyže pro Davidovou se vůbec nepovedly.

„Byly vyloženě špatné,“ říkal. „Je tristní pohled, když závodník je dobře připravený, jede, snaží se a bojuje, a přesto v každém sjezdu dostává naloženo. I do kopce vás to pak stojí víc sil. Dnes Markéta zaslouží poklonu za bojovnost, ale materiál jí ani trochu nepomohl, lyže se dnes nepovedly.“

Rybář věří, že všichni čeští servismani dělají maximum, aby je závodníci dostali co nejkvalitnější.

„Ale je fakt, že u Markéty k problému s nimi nedošlo v sezoně poprvé. Vím, že kluci ze servisu hledají, v čem to je, protože jsou i závody, kdy to ostatním z týmu jede, i když mají stejnou mázu jako Markéta. Může jít o problém materiálu, nebo o špatnou volbu lyží při testu.“

V zákulisí českého týmu se rozebíral rovněž názor, že firma Salomon, jejíž lyže Davidová využívá, nemá k dispozici vhodné struktury na takové podmínky, jaké v neděli v Novém Městě panovaly.

„Voda se na trati tlačí šíleně nahoru,“ popisoval Moravec. „Ale jsem překvapený, že sníh při současných teplotách vydržel, vždyť tedy leží na trati při těch vysokých teplotách od 7. ledna.“

Rybář připomněl, že lyže Salomon naopak Davidové velmi pomohly při extrémně mrazivých teplotách na olympiádě v Pchjongčchangu, kde se ukazovaly jako nejlepší ze všech. Nicméně současně připustil: „Na určité podmínky mohou mít některé firmy hluchá místa. Je potřeba s tím pracovat, aby i na tenhle sníh nějaké vhodné byly.“

K závodní pohodě Davidové na „brzdících“ lyžích nepřispěl v neděli ani pád v zatáčce na stadionu, k němuž došlo při příjezdu na první ležku. Tím ztratila zhruba 15 metrů.

Přesto vzápětí vybílila zahajovací položku. A posléze také druhou. Navíc jakým způsobem, za 28 sekund!

Její zrychlení ve střelbě, patrné už při sprintu, je velmi pozitivní zprávou. „Po Anterselvě začala střílet na jeden nádech a ukazuje se, že to jde,“ říkal kouč Holubec.

Po druhé ležce vyrážela ze střelnice dokonce čtvrtá, jenže na trati se vytrvale propadala pořadím zpět, ze sjezdu ji předjížděla a ujížděla například i Ruska Larisa Kuklinová, která byla ještě ve sprintu běžecky na mnohem horší úrovni. Ve tváři Davidové se značila jistá beznaděj.

CHYBY VE STOJE. Po bezchybných ležkách Davidová vyrobila dvakrát dvě chyby vstoje.

„Každý ten odraz pak bolí. A navíc vás demotivuje, jak vám ostatní ve sjezdech odjíždějí,“ podotkl Rybář.

Zhoršující se psychický stav a narůstající únava při práci na trati se mohly projevily při střelbě vstoje, kdy vyrobila dvakrát dvě chyby a sestoupila na konečné 20. místo.

„Přitom dneska i se čtyřmi chybami mohla být s její aktuální běžeckou výkonností do deseti,“ řekl Rybář. První desítku pořadí uzavírala se střelbou za čtyři právě Ruska Kuklinová.

Fourcade: Připadal jsem si bezmocný

Davidová nebyla zdaleka jediná, koho lyže v neděli nepodržely. Ondřej Moravec ty své označil za průměrné.

„Z kopce dolů mi Rusové, se kterými jsem jel ve skupince, ujížděli,“ řekl.

Doslova vytočení byli za cílem hromadného závodu Francouzi. „Lyže, lyže, lyže,“ zlostně si zakřičel Emilien Jacquelin, načež se šel převléct do buňky pro medailisty a zlostně za sebou práskl dveřmi.

Právě v lyžích viděl největší příčinu toho, proč na rozdíl od stíhačky na mistrovství světa v Anterselvě nebyl v přímém souboji s Johannesem Bö konkurenceschopný.

Rozladěně se tvářil za cílem i Quentin Fillon-Maillet (8. s jedinou chybou) a Martin Fourcade (14. se třemi chybami) jen kroutil hlavou. Novoměstský hromadný závod může být v souboji s Johannesem Bö o velký glóbus Fourcadovou klíčovou prohrou.

Francouzští servismani se ve vysíláni TV L’Equipe za kvalitu lyží dokonce omluvili.

Fourcade se posléze francouzským médiím svěřoval: „Nebyl to pro mě dobrý týden, psychicky, výkonnostně ani emocionálně. Lyže byly dnes špatné, připadal jsem si bezmocný, protože jsem nebojoval stejnými zbraněmi jako ostatní. Ale to je součást hry, někdy je kvalita lyží na naší straně, tento víkend to bylo naopak.“

Co si počít v takových situacích? „Uzavřít se do vlastní bubliny, nemyslet na špatné lyže, říct si, že to prostě bude těžký den a soustředit se aspoň na střelbu,“ řekl sedminásobný vítěz celkového pořadí Světového poháru.

Připustil, že nyní je Johannes Bö největším kandidátem na velký glóbus.

V absolutní klasifikaci sice Fourcade stále vede o 43 bodů, ale po odečtení škrtů dvou nejhorších výsledků už má Bö ve virtuálním pořadí o 13 bodů navrch.

„V tak vyrovnaném souboji si nemůžete dovolit podobné chyby jako my dnes,“ řekl Fourcade. „Byl jsem o patnáct bodů vepředu, teď jsem o pár bodů pozadu. Budu bojovat dál. Vím však, že to bude velice komplikované, protože můj soupeř je momentálně ve vynikající formě.“