Zbytečné přelosování, Krčmářova juniorská střelba a Jacquelinovo naštvání

„Upřímně jsem nepochopil, proč k tomu sáhli,“ konstatoval Vítězslav Hornig, patnáctý muž v cíli.

„Neřekl bych, že tu panovaly špatné podmínky. Trať byla perfektně připravená,“ říkal Michal Krčmář.

Dotyčné pravidlo je možné uplatnit teprve od letošní sezony, kdy se také změnil způsob nasazování závodníků, podle nějž nejsilnější patnáctičlenná červená skupina startuje uprostřed startovního pole.

Ve čtvrtek po druhé hodině odpolední se však jury kvůli vysokým teplotám (až 16 stupňů) a obavám o kvalitu tratě rozhodla předsadit červenou skupinu na začátek, její závodníci tak obdrželi veškerá lichá čísla od 1 do 29.

Přelosování způsobilo, že například Hornig vyrážel s nově přidělenou devětatřicítkou na trať o sedm a půl minuty později, než měl s původním číslem 24.

„Když jsem si chtěl odpoledne načasovat předzávodní stravu, ověřoval jsem si svůj čas startu a najednou koukám, že je úplně jiná startovka. Říkám si: Erik Perrot s jedničkou, co to je? Nerozumím, proč to přelosovali.“

V aktuální sezoně přitom podle Horniga absolvovali i závody v horších podmínkách, kde však jury „pravidlo špatných podmínek“ neuplatnila.

„Když si vzpomenu na sprint v Le Grand-Bornand, tam měli výrazně horší počasí i trať a ještě na nástřelu lilo jak z konve, přesto to nikdo neřešil. V Novém Městě byla trať pro všechny férová.“

Vítězslav Hornig bojuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Podobně jako on také Krčmář i při pohledu na závodníky s vyššími čísly tvrdil: „Organizátoři odvedli kus práce a smekám před nimi, jak dobře ve zdejších teplotách trať připravili.“

Krčmář: Ještě se může dít spousta věcí

Od sebe každopádně Michal Krčmář očekával více než 40. místo, vždyť na mistrovství světa v Lenzerheide neskončil ani v jednom závodě hůře než třiadvacátý. Vyšší ambice si ale začal odstřelovat už poslední ránou vleže, která velmi těsně nezasáhla terč.

„Asi jsem si na ni měl trochu víc počkat, ačkoliv po bitvě je každý generálem. Prostě jsem zkusil střílet rychleji a nevyšlo to.“

Vestoje navíc přidal dokonce dvě chyby. „Byla to dnes ode mě taková juniorská střelba,“ zkritizoval se. „Nic, s čím by se dal udělat kvalitní výsledek. Což mě vůči té skvělé kulise mrzí.“

V sobotní stíhačce mu nezbývá nic jiného, než se pokusit o velký posun vpřed, jimiž býval v minulosti v této disciplíně proslulý.

„Jen se na takové závody musím trochu rozvzpomenout, už jsem se nějakou dobu ve stíhačce neposunul,“ podotkl.

Letos se při všech čtyřech pohárových pokusech v porovnání se sprintem zhoršil. Naopak v Ruhpoldingu 2017, při své nejpamátnější stíhačce, vylétl z 29. místa na startu až na bronzový post v cíli.

Michal Krčmář vyráží na trať sprintu a nechává zaplněnou Vysočina Arenu za sebou.

Kam až by se mohl vyškrábat v sobotu?

„Víťa Hornig je patnáctý a já jsem minutu za ním, ještě se může dít spousta věcí,“ ujistil. „Neskládám zbraně, zkusím se dát dohromady a zabojovat, aby si zdejší fantastičtí diváci užili naše výkony.“

Mikyska: Nejvíc nervózní, co jsem kdy byl

Na bodované umístění dosáhl ve čtvrtek také šestatřicátý Tomáš Mikyska. Po sérii zdravotních problémů, závodních přestávek a dočasném přeřazení do IBU Cupu měly pro něj speciální význam. Však si v cíli také ulevil: „Konečně tenhle rok nějaké body, aspoň něco.“

Mohlo jich být mnohem víc, kdyby neminul dva terče vleže.

Na vině mohla být i enormní nervozita.

„Dnes byla opravdu veliká,“ přiznával. „Jak závodíme doma a je tu tolik našich fanoušků, připadalo mi, že jsem nejvíc nervózní, co jsem kdy byl. Mnohem víc než loni tady na mistrovství světa.“

Tomáš Mikyska se vzpamatovává po sprintu v Novém Městě na Moravě.

Tehdy se rovněž uprostřed sezony vracel po zranění a ve vytrvalostním závodě dojel nečekaně desátý.

„Jenže loni jsem tu byl v jiné situaci,“ porovnával. „Přijel jsem před rokem na šampionát s tím, že možná pojedu jen štafety, a nakonec jsem jel skoro všechno. Ale mohl jsem jen překvapit, protože se toho ode mě moc nečekalo.“

Tentokrát si po nadějných běžeckých výkonech na šampionátu v Lenzerheide do sprintu věřil. Stojku už zvládl bezchybně, jenže manko z ležky sehrálo svoji roli.

A navíc to teplo.

I když se večer ochladilo ze 16 na 7 stupňů, posteskl si: „Na trati mi bylo fakt vedro, proto jsem sundával čelenku a trochu si rozepnul kombinézu. Já vedro moc nedávám. A v sobotu bohužel pojedeme dřív, když bude ještě svítit slunce.“

Jacquelinovi bylo špatně – a vyhrál

Nade všemi čněl ve čtvrtek Emilien Jacquelin.

Jen považte, na mistrovství světa v Lenzerheide jej trenéři „potrestali“ za nepřesvědčivé výkony tím, že jej nezařadili do francouzské štafety, ve které měl v předchozích letech velmi pevnou pozici.

„Vysíláme změnou v nominaci zprávu, že nic nelze považovat za samozřejmé,“ řekl tehdy kouč Simon Fourcade.

Jacquelin se zjevně zdravě naštval a ve Vysočina Areně triumfoval. S bezchybnou střelbou a šestým nejrychlejším během se hnal pro pátý individuální triumf ve Světovém poháru.

Emilien Jacquelin slaví vítězství ve sprintu v Novém Městě.

„Nejdůležitější věcí není myslet na vítězství nebo na pódium. Dnes jsem se soustředil jen na to, abych zajel co nejlepší závod,“ říkal. „Ve středu mi bylo trochu špatně; můžete to slyšet na mém hlase. Takže jsem si dnes říkal: Možná nejsem v nejlepší formě, ale pořád můžu střílet čistě a pokusit se držet to nejlepší tempo, které bude v mých silách.“

Michal Krčmář k jeho vítězství podotkl: „Na mistrovství světa se chtěl hrozně moc předvést, ale nedokázal to odhodlání zpracovat. Tady už byl zase uvolněný a ukázal, co umí. Občas se prostě forma takhle přesýpá, i Švédové by mohli vyprávět.“

Ženy namotivovala Otcovská

Čtyřdenní pohárový blok v Novém Městě pokračuje dnes ženským sprintem s očekávaným návratem Markéty Davidové.

Markéta Davidová na tréninku před Světovým pohárem v Novém Městě na Moravě.

Pokud nedojde opět k přelosování startovní listiny, měla by se na trať vydat v 18:33 s číslem 16. A další Češky? 29 Jessica Jislová, 38 Tereza Voborníková, 71 Lucie Charvátová a 80 Tereza Vinklárková.

Ženský tým by mohl namotivovat velmi nečekaný úspěch Kristýny Otcovské na druholigovém IBU Cupu v estonském Otepää, kde i s jednou chybou na střelnici obsadila výborné třetí místo se ztrátou 29 sekund na vítěznou Francouzku Gilonne Guigonnatovou.

Za českou biatlonistkou skončily také některé závodnice známé ze Světového poháru: Norka Arnekleivová, Slovenka Remeňová, Ukrajinka Merkušinová, Estonka Tomingasová, Francouzka Botetová či Němka Weidelová.

„Důležité bylo, že jsem měla v pohodě hlavu,“ konstatovala Otcovská pro server biatlon.cz. „Nekladla jsem si před startem žádné cíle, prostě jsem chtěla jen rychle běžet a dobře střílet. Když jsem doběhla do cíle, myslela jsem si, že jsem sedmá a říkala si: To je super, do desítky na konci závodu bych mohla být. Šla jsem se v klidu vyklusat a málem nestihla vyhlášení. Dívala jsem se totiž předtím omylem na výsledky po střelbě a ne v cíli.“