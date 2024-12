Změny u biatlonistů, Češi mění sestavu. Mikyska tápe, Davidová čeká

Z mužského týmu odcestovalo z Hochfilzenu do francouzského Le Grand Bornand trio Vítězslav Hornig, Michal Krčmář a Jonáš Mareček.

K nim přibude z druholigového IBU Cupu povolaný Mikuláš Karlík.

Výkonnostně se trápícího Jakuba Štvrteckého, který v neděli „odvezl“ českou štafetu na dvě trestná kola a ze čtvrtého místa se propadl na deváté, naopak trenéři odeslali na další kolo IBU Cupu do Obertilliachu. A Tomáš Mikyska odcestoval domů.

„Podstoupí lékařská vyšetření, abychom byli moudřejší, co se ním děje,“ říkal trenér Michael Málek.

Jakub Štvrtecký se připravuje ke střelbě během mužské štafety v Hochfilzenu.

Mikyska měl letos skvělou přípravu, kterou podtrhl i bronzem z letního mistrovství světa v Otepää (byť ve výrazně slabší konkurenci než jaká je ve Světovém poháru). Před sezonou byl plný optimismu, jenže teď tápe. V Kontiolahti jej srazilo střevní onemocnění, tělo má zesláblé. Po sprintu v Hochfilzenu mu bylo až do breku, když ho dokončil na 94. místě.

Karlík absolvoval v této sezoně v IBU Cupu šest závodů, v nichž se nejlépe umístil jednou třináctý a dvakrát sedmnáctý. Z jeho návratu k A-týmu má pochopitelně největší radost přítelkyně Tereza Voborníková. „Třítýdenní odloučení už bylo příliš dlouhé,“ pousmála se.

Ženy odcestovaly do Le Grand Bornand bez Markéty Davidové. O závažnosti jejího zranění zad a délce závodní přestávky má být jasněji v nejbližších dnech podle výsledků magnetické rezonance a dalších neurologických vyšetření.

Ve Francii se tudíž představí kvarteto Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Kristýna Otcovská.

Trenéři sice uvažovali o tom, že by mohli povolat jako pátou osmnáctiletou nadějnou juniorku Hedu Mikolášovou, ta však zatím nemá vyjeté potřebné IBU body pro start ve Světovém poháru. Minulý týden startovala na Junior IBU Cupu v Ridnaun, kde obsadila ve třech závodech 9., 11. a 12. místo, výkonnostní rozdíl mezi oběma soutěžemi je však markantní.

Mimochodem, v Junior IBU Cupu v neděli zazářil devatenáctiletý David Eliáš, když po 48. a 12. místě v předchozích dvou závodech zčistajasna ovládl v Ridnaun druhý sprint.

Hornig si chce potvrdit hromadný start

V Le Grand Bornand budou mít od čtvrtka do neděle muži i ženy na programu sprint, stíhací závod a hromadný závod. Do něj se na rozdíl od Kontiolahti už klasicky kvalifikuje 25 nejlepších biatlonistů pohárového pořadí plus pět dalších podle získaných bodů z Le Grand Bornand.

Z Česka by měla jistý start Davidová, jenže ta ze zdravotních důvodů chybí. Na hraně postupu je momentálně Hornig, pětadvacátý v pořadí mužů. Ti další? 33. Krčmář, 38. Mareček, 44. Jislová, 48. Voborníková.

Pro Hornigovo sebevědomí byl injekcí výkon ve štafetě v Hochfilzenu, v níž poprvé v životě dosáhl nejrychlejšího času na úseku. Běžecky byl o sedm sekund rychlejší než Francouz Fabien Claude a o 15 sekund než Nor Sturla Holm Lägreid.

„To jsou cenné skalpy, rozhodně,“ pousmál se. „Na trati jsem se cítil suprově. Obrovské poděkování patří klukům a Julče (Svrčkové) ze servisu za moje lyže. Změnila se sněhová podmínka, museli toho odmakat strašně moc, ale myslím, že jsem měl jejich zásluhou nejlepší lyže na úseku.“

Předával po něm čtvrtý a mohl být i před třetím Němcem Justinem Strelowem, kdyby se zbytečně nezdržel zádrhelem na střelnici při stojce. „Po první ráně se mi skřípla prázdná nábojnice s plnou, špatně jsem si přebil a pátou ránu pak musel ručně dobíjet. Mohlo být ještě líp, protože Strelow byl ke konci už hodně jalový, dojížděl jsem ho.“

Vítězslav Hornig během mužské štafety v Hochfilzenu.

Ve chvílích, kdy najednou bojuje o přední příčky ve štafetě, je pro Horniga i poziční boj na trati. Nicméně k chování některých soupeřů měl v neděli značné výhrady.

„Nechápal jsem, co tam ti vepředu předvádějí,“ líčil. „Jsme lidi a měli bychom se podle toho k sobě chovat, ne? Kluci tam byli docela ostřejší a najížděli si na lyže i v místech, kde to nebylo úplně zapotřebí. Občas mi připadalo, že to dělají naschvál.“

Co provede počasí s Le Grand Bornand?

V souvislosti se třetím pohárovým kolem je zatím velkou neznámou počasí. Závodům hrozilo, že je odplaví vysoké teploty, nejhorší z prognóz hovořila dokonce až o plus čtrnácti stupních.

Během minulého týdne proběhla diskuze, zda by se pohárová karavana raději neměla zdržet o týden déle v Hochfilzenu. Francouzští organizátoři však posléze prohlásili, že závody uspořádají.

Už v roce 2019 se přitom Světový pohár v Le Grand Bornand proměnil v dešťové orgie, české závodnice po sprintu doslova ždímaly své promoklé kombinézy. „Na podložkách jsme si připadaly, jako když střílíme z kaluže,“ popisovala tehdy Markéta Davidová.

„Jo, tam se stává docela často, že ždímáme vodu. Snad se nám to letos vyhne,“ doufá Jessica Jislová.

Jessica Jislová v cíli deštivého sprintu v Le Grand Bornand 2019.

Optimisticky je naladěna Tereza Voborníková. „Momentálně jsem dost unavená, ale než začneme v pátek závodit, trochu si odpočinu. Takže se do Francie hrozně moc těším.“

Poslední předpovědi pro francouzské středisko jsou přece jen optimističtější. V první polovině týdne tam sice teploty mají šplhat k deseti stupňům, potom se však má výrazněji ochladit.

Dvaadvacátého prosince se odtud reprezentanti vrátí domů a během vánočních svátků si od závodů odpočinou. Tedy s výjimkou dua, které bude 28. prosince Česko reprezentovat na tradiční exhibici na Schalke.

Na webových stránkách závodu je stále uvedena dvojice Markéta Davidová a Michal Krčmář, ovšem Davidová v Německu určitě startovat nebude.

Kdo ji nahradí? Nabízela by se například Jessica Jislová. Ta disponuje nejen spolehlivou střelbou, potřebnou pro tento typ závodů, ale navíc se zlepšila i běžecky.