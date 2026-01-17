Premium

Krčmář přesně střílel, ale pak spadl. Dařilo se i Mikyskovi. Sprint vyhrál Samuelsson


14:25aktualizováno  15:46
Dočkal se. Poprvé od března 2023. Michal Krčmář zvládl sprint Světového poháru bez jediné chyby na střelnici a nakonec v Ruhpoldingu bral po pádu 15. místo. Stejně kvalitní výkon s malorážkou předvedl devatenáctý Tomáš Mikyska. Z vítězství se radoval Sebastian Samuelsson ze Švédska.

Michal Krčmář na trati štafety v Ruhpoldingu. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Krčmář v sprintech pokračuje ve vzestupné výsledkové tendenci.

Hochfilzen – 43. místo, Le Grand Bornand – 25. místo, Oberhof – 18. místo a nyní v Ruhpoldingu umístění mezi nejlepší patnáctkou.

Sprint mužů na 10 km v Ruhpoldingu

Podrobná reportáž

Zkušený český reprezentant se do ní katapultoval bezchybnou střelbou, na kterou čekal v sprintu Světového poháru čekal téměř tři roky.

Po závodě na Holmenkollenu v březnu 2023 se konečně radoval.

Palbu vleže zvládl 26,4 vteřiny, vestoje potřeboval na pět přesných zásahů 25,5 sekundy. Pak už se spokojeně mohl hnát do cíle.

Jenže zcela bez problémů se závod neobešel.

„Jsem totální hňup,“ začal Krčmář hodnocení pro ČT sport. „V posledním sjezdu v zatáčce jsem spadl, dal jsem si hlavou o zem. Ztratil jsem tam asi deset sekund, já už nevím,“ vylíčil peripetie, které ho při honbě za ještě lepším výsledkem potkaly.

„Když už jedu skoro perfektní závod, udělám chybu v nájezdu do kopce po sjezdu. Ach jo,“ kroutil hlavou.

O třináct sekund více strávil na trati Mikyska, který závod načal rychlou střelbou vleže. Za 22 sekund měl hotovo a po úvodní položce měl nejlepší čas ze všech českých reprezentantů.

Nejrychlejší běh a střelba

Běh: 1. Samuelsson (Švéd.) 20:14,9, 2. Giacomel (It.) +7,1, 3. Perrot (Fr.) 20,3, ... 16. Karlík (ČR) +42,4, 27. Hornig (ČR) +55,1, 31. Krčmář (ČR) +1:03,4, 41. Mikyska (ČR) +1:17,3, 79. Mareček 1:51,0

Střelba: 1. Dovžan (Slovin.) 40,3, 2. Eder (Rak.) 40,8, 3. S. Stalder (Švýc.) 43,3, ... 7. Hornig (ČR) 45,3, 15. Mikyska (ČR) 46,4, 40. Krčmář (ČR) 51,9, 44. Mareček (ČR) 52,7, 99. Karlík (ČR) 1:03,1

Oproti kolegům ale ztrácel na lyžích, proto pro něj byla důležitá další zastávka na střelnici. Její bezchybné zvládnutí ho nasměrovalo k solidnímu konečnému 19. místu.

„Místní trať je zrádná, kdybych více napálil začátek posledního kola, možná by mi došly síly v závěru,“ přemítal po závodě.

Spokojený tentokrát nebyl Vítězslav Hornig na 28. pozici. Pálil rychle, ale položka vestoje mu nevyšla. Vyrobil dvě chyby a v televizním rozhovoru si postěžoval: „Štve mě to. Takové dvě hloupé chyby, které jsem udělal… To se nemá stávat.“

Nejrychleji si z Čechů na trati počínal Mikuláš Karlík, který měl 16. běžecký čas závodu. Na střelnici se ovšem zdržel a ještě se mu nepodařilo sklopit hned tři terče. „Myslím si, že střelnice ode mě byla pomalá, ztuhlá,“ komentoval. Spokojit se tak musel s 48. pozicí.

Po jedné chybě na každé položce zaznamenal Jonáš Mareček a obsadil 75. příčku.

Švédské sprinterské kralování

Páteční sprint žen v Ruhpoldingu ovládla Hanna Öbergová, v sobotu na ní v nejrychlejší disciplíně mezi muži navázal krajan Samuelsson, který k nejrychlejšímu běžeckému času přidal také bezchybnou střelbu.

I s jednou chybou se na druhé místo dostal Tommaso Giacomel z Itálie.

Připravujeme podrobnosti...

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)
Výsledky










Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

17. ledna 2026  13:11

OBRAZEM: Ledové království Fernstädtové. Fandila jí i parta ve vlajkových overalech

Anna Fernstädtová.

Rozdávala úsměvy, mávala českým fanouškům. Česká královna ledového koryta, skeletonistka Anna Fernstädtová, v pátek závodila naposledy před zimní olympiádou. V příhraničním německém Altenbergu, který...

17. ledna 2026  12:19

