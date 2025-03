Biatlon ONLINE: Závěrečný sprint žen, v závodě se ukážou i dvě české debutantky

Naposledy v této zimě vjedou biatlonisté na trať nejkratšího individuálního závodu. Na norském Holmenkollenu čeká debut ve Světovém poháru medailistu z juniorského MS Petra Háka, do české sestavy se...

Sága kolem třetího čtvrtfinále hokejového play off mezi Mladou Boleslaví a Hradcem Králové (3:4) nebere konce. Do situace se nově vložila také sázková kancelář Fortuna, jež se rozhodla vrátit peníze...

Z rozhodování hokejových sudích a disciplinární komise extraligy je trpký od prvního kola sezony. Bývalý útočník Jakub Koreis věří, že se to nemůže líbit ani samotným majitelům klubů. Čtvrteční zářez...

V posledním sprintu sezony zabojují na norském Holmenkollenu také biatlonistky. Do závodu nastoupí pět Češek, kromě stálic Terezy Voborníkové, Jessicy Jislové a Lucie Charvátové se předvedou také...

Jandač prodloužil v Plzni: Se Strakou se pracuje velmi dobře, máme správný směr

Když loni v říjnu dřepl s týmem na poslední příčku extraligové tabulky, byla to nejhorší chvíle, kterou trenér plzeňských hokejistů Josef Jandač v sezoně pocítil. „Že by mě to v tu dobu extra bavilo,...