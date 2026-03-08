Biatlonistky se v této sestavě představily také na olympijských hrách v Anterselvě, kde dojely páté stejně jako na SP v Ruhpoldingu.
ONLINE: Štafeta žen v Kontiolahti
Závod sledujte v podrobné reportáži.
V této sezoně zajela česká ženská štafeta nejlepší výsledek hned na úvod seriálu v Östersundu, kde brala třetí místo. Tehdy ovšem ještě závodila Markéta Davidová.
Klání na 4x6 kilometrů rozjíždí Jislová, 29. žena čtvrtečního vytrvalostního závodu. Druhý úsek má na starosti Charvátová (ve čtvrtek 21.), třetí ve formě jezdící Voborníková.
Ejhle, ono to ve mně je! šokovala sama sebe Voborníková životním finišem
Po olympijském bronzu přidala čtvrtou pozici ve vytrvalostním závodě a sobotní klání s hromadným startem dokončila na páté příčce. Finišmankou čtveřice se startovním číslem 7 je Vinklárková (ve čtvrtek 23.).
Favorizovaná Francie, která slavila na olympijských hrách zlato, nasazuje sestavu Camille Benedová, Lou Jeanmonnotová, Océane Michelonová, Julia Simonová.
Švédky lehce mění taktiku ze stříbrné Anterselvy a vyrazí ve složení Linn Gestblomová, Anna Magnussonová, Hanna Öbergová a Elvira Öbergová – té na ZOH patřil třetí úsek, její sestře pak závěrečný.
A počítat se musí i s Norkami, v Kontiolahti jede Marthe Kraakstad Johansenová, Ingrid Landmark Tandrevoldová (k bronzu na ZOH pomohla Juni Arnekleivová), Karoline Offigstad Knottenová a Maren Kirkeeideová.