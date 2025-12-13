Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Štafeta: Banán na trati, nový rekord Charvátové a pocit: Máme na boj o popředí

Tomáš Macek
  19:01
Od našeho zpravodaje v Rakousku - Co ten tady dělá? Jessica Jislová nevěřícně hleděla, co před sebou vidí na trati během prvního úseku štafety biatlonistek v Hochfilzenu. „Ležela tam banánová slupka! Všechny jsme se jí musely vyhýbat.“ Jako by nestačily nástrahy v podobě ledových ploten.
Jessica Jislová během štafetového závodu v Hochfilzenu.

Jessica Jislová během štafetového závodu v Hochfilzenu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Markéta Davidová střílí během štafety v Hochfilzenu.
Markéta Davidová během štafety v Hochfilzenu.
Tereza Voborníková během štafetového závodu v Hochfilzenu.
Lucie Charvátová během štafetového závodu v Hochfilzenu.
12 fotografií

„Bylo jich fakt moc,“ líčila Jislová. „V té únavě, v jaké jedu, je složité dávat si na všechny pozor. Pořád to musíte svalově držet.“

Však také za cílem dlouze vydechovala, ať už na zemi nebo později, opřená o kolena. „Ta trať mi nedovolila skoro žádný odpočinek. Odpočinula jsem si, až když jsem si lehla v cíli,“ líčila.

Po sérii zdravotních komplikací, které ji před sezonou potkaly, stále není ani zdaleka tak rychlá, jak by si představovala. Věděla, že očekávanou ztrátu na trati musí limitovat na střelnici.

Jasný triumf pro švédskou štafetu. Češky senzaci nezopakovaly a jsou sedmé

Což se dařilo, ležka byla čistá, stojka s jedním dobíjením.

„Přijížděla jsem na střelnici hrozně zadýchaná a snažila se ty položky hlídat,“ popisovala. „Při stojce se mi už začínaly klepat nohy, proto jsem ráda, jak jsem ji ustála.“

Zároveň si však uvědomuje, že současný stav není vůbec dobrý, že běžecké trápení potřebuje něčím rozseknout. Už po pátečním sprintu uvažovala: „Musíme s trenéry reagovat a provést nějaké změny. Vyhodnotit si, jestli mi závodění v tuhle chvíli pomáhá nebo škodí.“

Biatlonistky v Hochfilzenu závodí ve štafetovém klání.

Je klidně možné, že příští pohárové kolo v Le Grand-Bornand vypustí a dá přednost odpočinku a kvalitnímu tréninku.

„Ale jsem ráda, že s Hochfilzenem se loučím obstojným výkonem,“ řekla. Předávala sice až jedenáctá, ale jen s 29sekundovou ztrátou. Tedy stejnou, jakou měla při bronzové štafetě v Östersundu.

Nenechala jsem se strhnout

Každá z českých žen, které převzaly štafetu po Jislové, nastupovala v trochu jiném rozpoložení.

Lucie Charvátová se snažila potvrdit, že štafety už nejsou pro její psychiku takovým postrachem jako dřív.

Tereza Voborníková chtěla dát zapomenout na trojku z položky vleže při pátečním sprintu.

A Markéta Davidová toužila vylepšit si pocity ze střelby vstoje, se kterou si v poslední době nerozuměla.

Charvátová svůj cíl na druhém úseku splnila. Vestoje sice třikrát dobíjela, ale na trestné kolo nemusela.

Lucie Charvátová (třetí zleva) při položce vstoje

Je to sice trochu zvláštní statistika, ale poprvé v životě odjela dvě štafety po sobě bez trestného kola.

„Až to bude hattrick bez trestného kola, bude to ještě lepší,“ zasmála se. „Dnes mi do toho na střelnici nic neházelo vidle, podmínky byly výborné, šlo jen o to zvládnut stojku psychicky. Nebyla sice ideální, ale zatím jsme ve štafetách dva závody po sobě bez kola, a to je super. Nedá se hned čekat že v nich budu dávat bilanci 0+1.“

Markéta Davidová střílí během štafety v Hochfilzenu.
Markéta Davidová během štafety v Hochfilzenu.
Tereza Voborníková během štafetového závodu v Hochfilzenu.
Lucie Charvátová během štafetového závodu v Hochfilzenu.
12 fotografií

V Hochfilzenu se předtím paradoxně víc potýkala s běžeckou než se střeleckou formou, ovšem v sobotu měla na trati o kousek lepší pocity než po sprintu.

„Nenechala jsem se strhnout Kanaďankou a Slovenkou, které hned od startu děsně rychle vypálily. Tím víc sil mi potom zbylo do posledního kola, kde jsem některé soupeřky stáhla.“

Sebedůvěra z trenažéru

Dosáhla druhého nejlepšího času úseku, předávala sedmá s odstupem dvanácti sekund na stupně vítězů a libovala si: „Pořád jsme v kontaktu.“ Zatímco tato slova pronášela, Tereza Voborníková už opouštěla stojku na pátém místě, šestnáct sekund od třetího místa.

Po sprintu měla Voborníková těžkou hlavu především ze zcela nepovedené ležky.

„Měla jsem při ní asi nějaký dechový problém nebo špatnou polohu,“ přemítala. „V pátek večer jsme tedy potrénovali na střeleckém trenažéru a trošku se mi vrátila sebedůvěra. Před štafetou jsem si řekla: Na včerejšek zapomeneš a budeš všechno dělat, jak to umíš.“

A vida: ležka byla najednou čistá, bez jediné chyby.

„Z toho mám velkou radost, oklepala jsem se ze včerejška,“ říkala.

Tereza Voborníková během štafetového závodu v Hochfilzenu.

Další úkol tedy zní: zlepšit běh do rychlosti, na jakou jsme od ní v předchozích sezonách byli zvyklí v povánočním období.

„Do šestky bychom mohly skončit,“ prohodila, když vyslala do posledního úseku štafety Markétu Davidovou z páté pozice, 24 sekund za průběžně třetím Německem.

Jak následující minuty ukázaly, pozice v top 6 skutečně byla velmi blízko.

Proti expresu Jeanmonnotová

Davidová odstřílela s jedním dobitím položku vleže a na stojku dorazila ve skupince na 5. až 7. místě s Finkou Minkkinenovou a Rakušankou Hauserovou, se dvěma závodnicemi, které už v této sezoně ovládly závod Světového poháru.

„Škoda, že se mi nepovedlo míň dobíjet,“ říkala Češka o dvou opravovaných ranách. „Jedno dobití je v pohodě, dvě už jsou moc. Ale jsem ráda, že jsem ty rány nakonec zvládla, ne každé se to povedlo,“ dodala s odkazem na dvě trestná kola Hauserové.

Střelnici opouštěla šestá, daleko za pátou Finkou, v zádech jí však supěl expres Lou Jeanmonnotová. Druhá žena minulého ročníku Světového poháru zachraňovala do té doby velmi nepovedenou francouzskou štafetu, při které Richardová kroužila po trestném kole a Braisazová prostála při stojce kupu času.

„Lou je těžká soupeřka,“ věděla Davidová. „První půlku posledního kola mě ale moc nesjížděla, z čehož jsem byla docela překvapená. Co se stalo pak? Rozebereme to ještě v týmu, ale prostě to tak dopadlo, že mě předjela.“

Markéta Davidová během štafety v Hochfilzenu.

Před dvěma týdny skončily v Östersundu senzačně třetí.

Nyní proťaly cíl sedmé.

Přesto v pohárovém pořadí ženských štafet zůstávají třetí.

Zatímco ve Švédsku si z nejsilnějších štafet vybraly černý den jedenácté Němky a třinácté Norky, tentokrát se hrabala z velkých potíží Francie a až za první desítkou doběhly po trestných kolech Auchenthallerové silné Italky.

Pořadí štafet se tak důkladně promíchalo.

„V Hochfilzenu, kde jsou podmínky docela specifické, je pro nás i umístění kolem šestky dobré,“ bilancovala Davidová. „Ale vím, že máme na to být i lepší. Že jsem tomu mohla pomoci víc.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Švýcarsko vs. ČeskoHokej - - 13. 12. 2025:Švýcarsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 6.80
  • 1.33
  • 6.00
Burnley vs. FulhamFotbal - 16. kolo - 13. 12. 2025:Burnley vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 130.00
  • 20.00
  • 1.02
Barcelona vs. OsasunaFotbal - 16. kolo - 13. 12. 2025:Barcelona vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.60
  • 2.70
  • 15.00
New Jersey vs. AnaheimHokej - - 13. 12. 2025:New Jersey vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.60
  • 3.60
  • 6.60
Leverkusen vs. Kolín nad RýnemFotbal - 14. kolo - 13. 12. 2025:Leverkusen vs. Kolín nad Rýnem //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • -
  • -
Méty vs. PSGFotbal - 16. kolo - 13. 12. 2025:Méty vs. PSG //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 35.00
  • 9.50
  • 1.07
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Největší bouračky v sezoně. Kteří piloti F1 připravili své týmy o nejvíce peněz?

Gabriel Bortoleto boural v domácí Velké ceně Brazílie.

Formulová sezona je již minulostí, server givemesport.com se k ní však v rámci ohlédnutí ještě jednou vrátil. Konkrétně k nehodám a všelijakým kolizím, které ovlivnily týmy z hlediska financí. Kteří...

A teď finále – zápas života! Příleská stopla světové florbalistky: Je to splněný sen

Radost českých florbalistek v semifinále MS.

Florbalové reprezentantky byly poosmé v semifinále mistrovství světa. A poprvé v něm uspěly, když v Ostravě, kde šampionát vrcholí, porazily Finky 1:0. Ve finále se v neděli od 16.00 v Ostravar Aréně...

13. prosince 2025  19:57

Baník – Pardubice 1:4, domácí na závěr podzimu propadli, dvakrát pálil Vecheta

Aktualizujeme
Pardubický trenér Jan Trousil se u střídačky raduje z třetího gólu svého...

Slezané nezvládli utkání 19. kola první ligy a v závěrečném duelu před zimní pauzou podlehli Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej...

13. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  19:26

Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni

Slovácký útočník Michael Krmenčík (vlevo) v souboji s Daliborem Večerkou z...

Soumrak Michaela Krmenčíka ve fotbalovém Slovácku? Nový trenér Roman Skuhravý připustil, že budoucnost trojnásobného českého šampiona a nejlepšího střelce ligové sezony 2017/18 se řeší. „Nemůžeme být...

13. prosince 2025  19:16

Snowboardistka Maděrová slaví pódium! Na SP v Cortině vyhrála jízdu o třetí místo

Zuzana Maděrová na trati paralelního obřího slalomu v čínském Mylinu.

Snowboardistka Zuzana Maděrová skončila třetí v paralelním obřím slalomu na Světovém poháru v Cortině d’Ampezzo. I ve třetím závodu této sezony postoupila do semifinále a po dvou čtvrtých místech z...

13. prosince 2025  19:08

Štafeta: Banán na trati, nový rekord Charvátové a pocit: Máme na boj o popředí

Jessica Jislová během štafetového závodu v Hochfilzenu.

Od našeho zpravodaje v Rakousku Co ten tady dělá? Jessica Jislová nevěřícně hleděla, co před sebou vidí na trati během prvního úseku štafety biatlonistek v Hochfilzenu. „Ležela tam banánová slupka! Všechny jsme se jí musely...

13. prosince 2025  19:01

Teplice – Slovácko 1:0, Mareček rozhodl o vítězství domácích v závěru zápasu

Aktualizujeme
Milan Rundič (Slovácko) brání záložníka Teplic Matěje Radostu.

Teplice v 19. kole Chance ligy zdolali doma Slovácko 1:0. V 53. minutě sice neproměnil domácí Michal Bílek penaltu, ale 84. minutě nakonec rozhodl Daniel Mareček. Severočeši tak slaví výhru potřetí z...

13. prosince 2025  14:45,  aktualizováno  18:44

Sportovní ředitel Bílek opouští Slavii. Dle očekávání odchází do Pardubic

Slavii opouští sportovní ředitel Jiří Bílek.

V posledních týdnech se o tom spekulovalo a teď je vše oficiální. Jiří Bílek končí ve funkci sportovního ředitele fotbalové Slavie a zamíří do Pardubic. Náhradu za něj zatím pražský klub neoznámil.

13. prosince 2025  18:34

Domácí euforie! Florbalistky po gólu kapitánky poprvé postoupily do finále MS

Aktualizujeme
Radost českých florbalistek v semifinále MS.

České florbalistky porazily v semifinále mistrovství světa v Ostravě Finsko 1:0 a poprvé v historii postoupily do finále. V čase 58:41 rozhodla kapitánka Michaela Kubečková. Druhé čisté konto na...

13. prosince 2025  18:11,  aktualizováno  18:27

Jílek znovu oslnil! Český mladík zničil konkurenci i na pětce a slaví další výhru

Aktualizujeme
Metoděj Jílek zdraví fanoušky po triumfu v závodě na 5 000 metrů v Hamaru.

Přesně před týdnem devatenáctiletý rychlobruslař oslnil na deseti kilometrech, když si v Heerenveenu připsal první triumf ve Světovém poháru. Tentokrát Metoděj Jílek řádil na poloviční trati. Český...

13. prosince 2025  16:04,  aktualizováno  18:06

ONLINE: Švýcarsko - Česko 3:3, Pavlátovi vypadl puk a domácí rychle srovnávají

Sledujeme online
Švýcarský brankář Leonardo Genoni likviduje šanci českého útočníka Daniela...

Čeští hokejisté nastupují k druhému utkání na Švýcarských hrách, tentokrát už v hlavním dějišti turnaje v Curychu, kde od 18 hodin čelí domácímu výběru. Národní tým proti hostitelské zemi hájí na...

13. prosince 2025  17:45,  aktualizováno  18:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hradec Králové – Mladá Boleslav 1:1, hosté vedli, z penalty zařídil remízu Pilař

Aktualizujeme
Hráči Mladé Boleslavi se radují po gólu Matyáše Vojty.

Fotbalisté Hradce Králové remizovali doma v posledním duelu podzimní části Chance ligy s Mladou Boleslaví 1:1. Hosty poslal do vedení chvíli před pauzou Matyáš Vojta, v 64. minutě pak srovnal z...

13. prosince 2025  14:40,  aktualizováno  18:01

ONLINE: Slavia - Jablonec 4:3, Chorý druhým gólem vrací domácím vedení

Aktualizujeme
Tomáš Chorý se raduje po gólu v utkání proti Jablonci.

Slávističtí fotbalisté chtějí i v posledním podzimním zápase udržet neporazitelnost. V 19. kole hostí třetí Jablonec, utkání má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

13. prosince 2025  17:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.