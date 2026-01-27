Při Světovém poháru v Novém Městě vlála nyní na počest rodinky z města Nuuk i grónská vlajka. V pátek 6. února však budou na zahájení her v Milánu pochodovat pod tou dánskou. Mezinárodní olympijský výbor totiž na rozdíl od biatlonové federace IBU samostatný start grónských sportovců neumožňuje.
„Ale závodit zároveň za Grónsko i za Dánsko je pro nás letos cosi speciálního. Protože po všem, co bylo Trumpem řečeno, máme k sobě s Dány mnohem blíž než dřív,“ říká Uiloq Slettemarková.
Jakmile dojde řeč na prezidenta USA, nebere si rodina servítky.
„Chci k tomu říct tři věci. Nikdy nebudeme Američani. Grónsko patří Gróňanům. A o osudu Grónska rozhodnou jen a pouze Gróňané,“ povídá dcera Ukaleq.
Maminka se rozhovoří ještě vášnivěji: „Trump je tak hloupý, že bychom se jeho hláškám měli jen smát. Je lídrem skvělé země, ale když teď mluvil v Davosu, spočítali mu, že jen 12 procent jeho vyjádření je pravda a 88 procent lež. Je mi líto amerických lidí. Děti a mládež tam vidí, že je povoleno šikanovat jiné a lhát. Obávám se, že i mnozí další Američané budou jako Trump, když jich ho tolik volilo.“
Vzápětí si vzpomene na Ukrajince a přidává: „Ti jsou na tom ještě hůř než my a nesmírně mě mrzí, co s nimi Rusové a válka provádějí. My se snažíme válce vyhnout a jsem vděčná mnoha evropským vládám, jak usilovně Grónsko podporují.“
Osm evropských zemí v čele s Velkou Británií, Německem a Francií vydalo před davoským ekonomickým fórem prohlášení, v němž odmítly americké snahy o získání arktického ostrova. Česká vláda se k dokumentu nepřipojila.
„Ale Češi, kteří jsou v Novém Městě, jsou úžasní, fandí naprosto všem,“ vyzdvihuje Uiloq. „Závodit v tak fantastické atmosféře je pro nás vzrušující.“
Ukaleq na Instagram na adresu českých fanoušků psala: „Díky, Nové Město, že jsi zničilo naše uši.“
S Dány jsme se semkli
Všichni Slettemarkovi tvrdí, jak je právě teď pro ně důležité ukazovat při takových akcích celému světu grónskou vlajku.
„Samozřejmě bych si i na olympiádě přála jet za Grónsko, je to náš domov. My nejsme Dánové,“ říká Ukaleq. „Ale letos jsme vzhledem k politické situaci zároveň i hrdí, že můžeme v barvách Dánska na olympiádě ukázat světu a především Spojeným státům, že Dánové a Gróňané jsou společně velmi silní.“
Bratr se zasměje: „Necítím se být Dánem, ale s radostí pojedu v Anterselvě za dánského krále.“
Stupňující se Trumpova rétorika a jeho slova, že Grónsko musí být součástí USA, ať tak či onak, měla v lednu v Dánsku a Grónsku opačný efekt, než možná zamýšlel.
„Gróňané jsou lidé s jiným uvažováním a kulturou než Dánové, po mnoha letech jsme se ale teď semkli. Naučili jsme se jeden druhého si vážit,“ říká Uiloq.
Nezastírá, že vztahy mezi oběma národy nebyly dřív ideální. „Od roku 1953 nejsme kolonií a máme autonomii. V následujících letech to pak bylo mezi námi a Dány nahoru dolů. Ale pochopili jsme, že být s nimi ve společné zemi je pro nás dobré. V Grónsku teď mnohem víc oceňujeme, co pro nás Dánsko dělá. A Dánsko se snaží věnovat se nám rozhodně víc než dřív.“
Což funguje i na olympijské bázi. Zatímco Slettemarkovi oceňují profesionální práci Dánského olympijského výboru, z níž těžili už na hrách v Pekingu 2022, co se týče národních biatlonových svazů, domnívají se, že ten grónský funguje lépe než dánský.
S kluky je u nás potíž
V sobotním singl mixu v Novém Městě skončili grónští sourozenci šestnáctí a náramně si užili vyhecovaný minisouboj s týmem USA.
„Že jsme porazili zrovna Američany, je skvělý úspěch,“ culil se Sondre, byť hned dodal: „Ale to říkám ze srandy, s Cervenkou, který za ně startoval, jsme jinak kamarádi.“
Také od týmu USA navíc slýchali v Novém Městě slova podpory.
„Někteří američtí biatlonisté nám dokonce říkají, že jsou kvůli Trumpovi zahanbeni, že jsou Američané,“ tvrdí Ukaleq.
Právě v singl mixu se Gróňané v biatlonu momentálně nejvíc zviditelňují. Obrovskou radost měli už loni, když ho sourozenci Slettemarkovi poprvé společně dokončili na mistrovství světa. V aktuální sezoně skončili šestnáctí také v Östersundu.
„Předtím jsem jezdila dlouho po svěťácích sama. Jsem moc ráda, že do něj konečně dorostl i brácha,“ vyzdvihuje Ukaleq, výrazně lepší střelkyně než běžkyně, která v minulosti dvakrát bodovala i v individuálních závodech.
V Anterselvě si pod pěti kruhy v singl mixu nezazávodí, do olympijského programu ještě nebyl zařazen. Musí se tedy spokojit s individuálními starty.
„To mě moc mrzí, singl mix nám sedí,“ říká Sondre. „Na smíšenou štafetu nás bohužel není dost.“
Rozumějte: grónských biatlonistů.
„Jedna holka by snad časem mohla jezdit s námi,“ soudí Ukaleq. „Ale s kluky je potíž, máme je zatím jen na úplně začátečnické úrovni.“