Češi rozumně šetří Davidovou a Krčmáře, do singl mixu je na MS nepošlou

„Kdybychom měli poslat do singl mixu to nejlepší, co máme, jela by ho určitě Markéta Davidová a s ní buď Michal Krčmář, nebo Ondřej Moravec, protože jsou ve střelbě stabilní,“ říká trenér českých mužů a sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.



Smíšená štafeta dvojic na MS Online reportáž ve čtvrtek od 15:15

Přesto je logickým rozhodnutím, že speciálně Davidová a Krčmář ve čtvrtek na startu nebudou.

Oba absolvovali singl mix loni a Davidová si poté v závěru mistrovství posteskla, že sedm startů v deseti dnech bylo už opravdu moc. Tentokrát na Pokljuce tvrdila: „Nechávám na trenérech, jestli mě do singl mixu pošlou.“ Bylo však cítit, že by své tělo raději nechala vydechnout. Vždyť po sobotní štafetě ji na samém konci šampionátu čeká hromadný závod, v němž už letos skončila čtvrtá i pátá.

Proto je jen rozumné nechat Davidovou ve čtvrtek odpočinout.

Krčmář před rozhodnutím o nominaci do singl mixu tvrdil: „Od toho v létě trénuju, abych v zimě závodil.“ Také v jeho případě však bude pauza vhodná. Po lednovém onemocnění covidem a tréninkovém výpadku by čtyři závody v pěti dnech byly velkým zápřahem.

Čísla a fakta před singl mixem Kdo je v sestavách (výběr):

1 FRANCIE

Guigonnat, Simonová

2 ŠVÉDSKO

Samuelsson, H. Öbergová

3 NORSKO

J. Bö, Eckhoffová

4 NÉMECKO

Lesser, Preussová

5 BĚLORUSKO

Labastau, Krjukovová

6 KANADA

C. Gow, Lunderová

7 ITÁLIE

Hofer, Wiererová

8 RAKOUSKO

Eder, Hauserová

9 RUSKO

Latypov, Pavlovová

13 SLOVINSKO

Fak, P. Klemenčičová

16 ŠVÝCARSKO

Weger, Cadurischová

19 FINSKO

Ranta, Ederová

25 SLOVENSKO

Hasilla, P. Fialková

26 ČESKO

Karlík, Jislová Celkem startuje 28 štafet. Jak to bylo loni - MS 2020, singl mix:

1. Norsko (Röiselandová, J. Bö) 34:19,9 (0+6)

2. Německo (Preussová, Lesser) +17,6 (0+5)

3. Francie (Bescondová, Jacquelin) +29,8 (0+4)

4. Švédsko (H. Öbergová, Samuelsson) +35,2 (0+7)

5. Švýcarsko (Häckiová, Weger) +40,6 (0+9)

6. Rakousko (Hauserová, Eder) +54,5 (0+4)

14. ČESKO (Davidová, Krčmář) +1:59,6 (1+12)

„Nemělo cenu, aby se ti dva ve čtvrtek trápili na trati, když víme, že jsou před námi závody, v nichž můžeme reálně aspirovat na vyšší příčky. Musíme být i strategičtí,“ řekl Rybář.

Singl mix nakonec nepojede ani Moravec. „I proto, že od Ondry potřebujeme v mužské štafetě stoprocentní výkon,“ podotkl kouč.

Podobně nechávají francouzští trenéři vydechnout své hvězdy Emiliena Jacquelina či Quentina Fillota Mailleta.

Z historického pohledu je singl mix suverénně nejméně úspěšnou disciplínou českého biatlonu. Za dobu její existence ve Světovém poháru, tedy od sezony 2015-2016, v ní Češi pouze dvakrát pronikli do Top 10. V Kontiolahti 2017, kde skončili Moravec a Koukalová šestí, a na mistrovství světa v Östersundu 2019, kde dojeli Moravec s Puskarčíkovou devátí.

Na loňském šampionátu v Anterselvě patřilo Davidové a Krčmářovi 14. místo. Také ve Světovém poháru končí Češi v singl mixu ve druhé desítce.

„Víme, že v této disciplíně máme velké rezervy a musíme na nich zapracovat,“ říká Rybář. „Jde o hodně specifickou disciplínu, kde po extrémním rychlém zatížení na trati musíte rychle a přesně střílet. Věřím, že se nám i pro ni někteří závodníci rýsují.“

K volbě dua Mikuláš Karlík, Jessica Jislová kouč podotýká: „Mikuláš předvedl výborný závod v singl mixu na mistrovství Evropy, kde rychle běžel a dobře střílel. Tady ve sprintu ukázal, že na tom běžecky určitě není zle. Jessica je štafetovou závodnicí. Zdejší těžká trať singl mixu sice není zrovna ušitá pro ni, ale střelecky je docela stabilní.“

Naopak kdyby Karlík zopakoval svoji nepovedenou střeleckou bilanci ze sprintu (pět chyb), bylo by to pro závod katastrofální.

„Nechci rozhodně říci, že jsme singl mix obětovali,“ říká Rybář. „Pro Mikuláše a Jessicu půjde o velkou zkušenost. Určitě do toho nepůjdeme s poraženeckými pocity.“

ŠTAFETOVÁ JISTOTA. To zatím v této sezoně platilo o Jessice Jislové.

V programu světového šampionátu je figuruje singl mix až od roku 2019 a měl zatím jen jediného vítěze. Předloni i loni triumfovalo norské duo Marte Olsbuová-Röiselandová, Johannes Bö. Hattricku v neměnném složení se však letos nedočkají, protože v norské nominaci na singl mix letos nahradila Röiselandovou třikrát zlatá Tiril Eckhoffová.

Ve Světovém poháru se letos uskutečnil zatím pouze jeden singl mix, v Oberhofu jej ovládlo francouzské duo Julia Simonová, Emilien Jacquelin před Švédy a Nory.

Česká dvojice Eva Puskarčíková, Tomáš Mikyska tehdy do závodu neodstartovala, protože u Mikysky diagnostikovali covid. Což komplikuje situaci i směrem k šampionátu, protože do singl mixu se na Pokljuce nasazuje podle umístění z Oberhofu. Česko tak vyfasovalo startovní číslo 26 a vyběhne až z deváté řady.

„Startovní číslo 26 bude obrovský problém,“ poukázal už dříve Krčmář. „Pokud se chlap (Karlík), který bude závod rozbíhat, nedostane nahoře na kopci po startu aspoň zhruba na 15. místo, pak v následující klikaté pasáži ztratí už před střelnicí nějakých 15 vteřin.“

Stejně jako v případě smíšené štafety se také u singl mixu v porovnání s minulým šampionátem otočilo pořadí úseků. Začnou tedy muži, pak přijdou na řadu ženy, znovu muži a finišmankami budou ženy.

Sobotní štafety: Nikdo navíc patrně nepřijede

Po pátečním nezávodním dni budou v sobotu na programu dvě štafety. Pro tu ženskou je složení českého kvarteta (pokud nikdo neonemocní) víceméně jasné, poběží ji kvarteto Eva Puskarčíková, Jessica Jislová, Markéta Davidová a Lucie Charvátová, přičemž trenéři se ještě rozhodnou o nasazení na jednotlivé úseky.

U mužské štafety si dlouho nechávali otevřená zadní vrátka, že v případě dobrých výkonů na IBU Cupu by do ní mohli povolat i některého ze závodníků, kteří momentálně na Pokljuce nejsou.

Ale s velkou pravděpodobností se tak nestane.

„Junioři teď ve středu odjeli do Obertillachu na závěrečnou přípravu na juniorské mistrovství světa,“ popisuje Rybář. „Pokud by se na Pokljuce cokoliv stalo, mohl by se sem odtud na štafetu někdo přemístit, ale asi zdejší kádr měnit nebudeme.“

Také juniorský tým v lednu těžce zasáhla vlna covidové nákazy, včetně Tomáše Mikysky, jenž v prosinci mile překvapil ve štafetách Světového poháru.

„První start našich juniorů po covidu ještě nebyl v minulém týdnu na IBU Cupu v Osrblie ve sprintu to pravé ořechové,“ připomíná Rybář. „Ve stíhačce tam sice potom Tomáš Mikyska dal čtyři nuly a běželo se mu už líp, ale bohužel po onemocnění není ještě ani on stoprocentní.“

JISTOTA PRO ŠTAFETU. Michal Krčmář a Ondřej Moravec.

Kdo tedy pojede mužskou štafetu? Jistotou jsou Michal Krčmář a Ondřej Moravec. Na zbývající dvě místa vybírají trenéři z tria Milan Žemlička (čistá střelba a pro něj životní 26. místo ve vytrvalostním závodě, ale pomalý běh), Jakub Štvrtecký (rychlý, ale zatím střelecké trápení) a Mikuláš Karlík (singl mix napoví).

Nedělní hromadné závody: Davidová a Krčmář

Vyvrcholení šampionátu pak obstarají v neděli hromadné závody pro 30 vyvolených, v nichž bude mít Česko vždy po jednom zástupci.

Markéta Davidová si díky zlaté medaili z vytrvalostního závodu dokonce vysloužila pro toto klání startovní číslo 2 (jedničku má Tiril Eckhoffová) a poprvé vyrazí do hromadného závodu z první řady - a s chutí porvat se o další medaili.

ŽIVOTNÍ ZÁVOD. Markéta Davidová na trati vytrvalostního závodu v Anterselvě.

Michal Krčmář se mezi 30 aktérů mužského klání definitivně kvalifikoval ve středu, kdy přidal další body za 27. místo ve vytrvalostní závodě a po 11. místě ve sprintu a 22. místě ve stíhačce se s přehledem vešel mezi muže, kteří si právo startu v hromadném závodě vybojovali na základě výsledků z mistrovství světa.

„Tři jedničky na střelnici bylo zbytečně moc,“ komentoval svůj středeční výkon. „I na trati jsem na to možná mohl tlačit trochu víc, zbylo mi v cíli docela dost sil.“

„Šel jsem do toho závodu s tím, že chci bojovat o super výsledek, a proto musím trochu zariskovat a střílet rychleji, což jsem u stojek i dělal. Zkusil jsem to, nevyšlo to, nemám se za co stydět, ale ani nemohu skákat do stropu a být spokojený. V neděli dostanu další šanci.“