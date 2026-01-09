Premium

Biatlon jako doplněk. Přesto ho nevidomá Bubeníčková hned napoprvé ovládla

Markéta Plšková
  17:49
Už dlouho je jisté, že v březnu bude patřit mezi největší naděje české výpravy na paralympijských hrách. A zářit by nemusela jen v jednom sportu. Nevidomá Simona Bubeníčková totiž kromě běžeckého lyžování zvládá i biatlon, ve kterém si ve čtvrtek připsala první velký úspěch. Na zastávce Světového poháru v německém Notschrei si podmanila vytrvalostní závod.

Simona Bubeníčková se svým trasérem ve vytrvalostním závodě. | foto: Český biatlon / Matyas Paster

„Je to neskutečné a nemůžu tomu uvěřit,“ radovala se po medailovém ceremoniálu. Vždyť 17letá Bubeníčková absolvovala vůbec první soutěžní závod kariéry. A hned vystoupala na ten nejvyšší stupínek. Ve vytrvalostním klání sestřelila 19 z 20 terčů.

„Šla jsem do závodu bez očekávání, s čistou hlavou, hlavně se soustředit na střelbu. Snažila jsem se splnit to, co mi říkal trenér. A také přesunout to, co děláme na tréninku, i do závodu. Myslím, že se to povedlo,“ usmívala se v cíli.

Po letech zase pro medaili? Nevidomá lyžařka může přerušit půst paralympioniků

Sama před startem ani nedoufala, že by mohla triumfovat. Bubeníčková byla ve startovní listině jediná zcela nevidomá, a tak je zvýhodněna 88% koeficientem. V biatlonu handicapovaných se čas v cíli podle koeficientů přepočítává, druhou Číňanku Wangovou porazila mladá Češka o 39 sekund.

Úřadující mistryně světa v běhu na lyžích tak znovu ukázala, jak velký sportovní talent v ní dřímá. Navíc ji může těšit, že si skvělou formu drží i necelé dva měsíce před paralympiádou.

„Zatím nemám žádná očekávání, nechci nějak předbíhat, jak by to v Itálii mohlo dopadnout,“ usměrňovala nedávno. „Soupeřky za sebou mají víc zkušeností s takovými akcemi, já jsem v podstatě nováček. I když mám vždy nejvyšší ambice, musí se všechno sejít.“

V Německu se tak stalo.

„Ale zopakovat podobný výkon bude těžké,“ uvědomuje si Bubeníčková. „Budu se snažit udržet klidnou hlavu a trošku vylepšit běh. Chci z toho hlavně mít dobrý pocit.“

Na trať jako tradičně nastoupila s trasérem Davidem Šrůtkem, který jí pomáhá i v běžeckém lyžování. „Jsem za něj moc ráda i za všechny ostatní, kteří mě podporují. Ať už jsou to trenéři nebo rodina. Doufám, že jsem je výhrou trochu potěšila.“

A jak vlastně biatlon nevidomých sportovců vypadá?

„Je trošku speciální,“ popisuje Bubeníčková. „Logicky nemířím podle očí, ale pomocí zvuku. Mám na sobě sluchátka a zbraň je laserová, takže laserový paprsek přenáší zvuk ke mně do sluchátek a já mířím podle výšky zvukového tónu.“

Reprák na zádech a hodinu v kuse mluvím. Co obnáší práce lyžařského traséra?

A na rozdíl od běžeckého lyžování, kde se může spoléhat pouze na trasérův hlas, jí Šrůtek u biatlonu pomáhá trochu více. „Samozřejmě hlavně na střelnici. Na ní mi může neverbálně pomoct správně se napolohovat, abych mířila na terč.“

V Německu absolvuje další závody, už před sezonou však upozorňovala, že biatlon je pro ni spíše takovým doplňkem.

„Jedním z důvodů, proč jsem s ním začala, je, abych více závodila,“ vysvětlila. „V běžeckém lyžování jsou před paralympiádou jen dva Světové poháry, tak se aspoň můžu rozzávodit. Ale klasické běžecké lyžování je pro mě určitě na prvním místě, biatlon mu budeme přizpůsobovat.“

Což se jí zatím nadmíru daří.

