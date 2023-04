Simon Fourcade je novým hlavním trenérem francouzských biatlonistů

„Je to pro mě čest a velká výzva. Chci obnovit dobré vztahy. Udělám vše pro to, aby to fungovalo, vrchol jsou pro nás olympijské hry 2026,“ řekl Simon Fourcade, jenž na MS získal zlato se smíšenou štafetou v roce 2009. Ze šampionátů má ještě čtyři medaile včetně stříbra z Nového Města na Moravě ze štafety (2013).

Po Martinu Fourcadeovi nyní kraluje biatlonistům Nor Johannes Thingnes Bö se svými krajany, v uplynulém ročníku Světového poháru byl z Francouzů nejlepší osmý Quentin Fillon Maillet. Střeleckým koučem u mužské reprezentace bude Jean-Pierre Amat, olympijský vítěz z Atlanty 1996.