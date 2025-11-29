Obhájci křišťálového glóbu
V závěru uplynulé sezony se podařilo Sturlu Laegreidovi přeskočit v celkovém hodnocení poháru Johannese Böa a vybojovat vysněný triumf. Může tak být spokojený, že se stal králem biatlonistů ještě v éře svého legendárního kolegy a jeho vítězství mělo o to větší váhu.
Sám Laegreid příliš velké ambice před olympijskou zimou nezmiňuje. „Mám pocit, že jsem v biatlonu dokázal všechno, co jsem chtěl, a teď si můžu jen užívat,“ řekl v říjnu pro Biathlon World.
Jeho příznivci se však nemusí děsit – rozhodně tím nemyslel konec kariéry. „Stále mám před sebou spoustu let a chci zjistit, jak dobrý dokážu být rok za rok s menším tlakem a větší motivací se zlepšovat. Nebažím po těch největších výsledcích, jen po mé nejlepší úrovni.“
V praxi tato vzletná slova samozřejmě znamenají dvě věci: obhajobu velkého křišťálového glóbu a individuální zlato z olympijských her, které mu zatím ve sbírce jeho úspěchů chybí.
V hodnocení Světového poháru musí ale osmadvacetiletý Nor počítat s tvrdou konkurencí svých krajanů Isaka Freye, Endre Strömsheima, Johana-Olava Botna... vlastně každého člena norského týmu.
Z ostatních zemí si nejvíc myslí na žluté číslo Ital Tommaso Giacomel a Francouz Eric Perrot, představitelé nastupující dravé generace. Perrot skončil v celkovém hodnocení na třetím místě, Giacomel zase prohlásil, že je pro něj křišťálový glóbus důležitější než olympijská medaile.
Mezi ženami může být situace podobně vyrovnaná a dramatická. Vždyť v posledních dvou sezonách o majitelce křišťálového glóbu rozhodovaly až závěrečné závody – v té uplynulé dokonce až ta úplně poslední zatáčka.
Pro Němku Franzisku Preussovou bylo celkové vítězství Světového poháru v jednatřiceti letech zadostiučiněním po kariéře plné zdravotních trablů a pocitů nenaplněného potenciálu. Během letní přípravy ji mělo zdraví opět podržet, zda se ale se svou křehkou konstitucí pustí naplno do obhajoby, nebo pojme olympijskou sezonu volněji a zaměří se jen na pár závodů, se brzy ukáže.
Do třetice všeho dobrého touží získat velký křišťálový glóbus Lou Jeanmonnotová. Francouzka byla trýznivě blízko už v sezoně 2023/2024, kdy jí chyběl možná jediný závod, aby překonala v čele poháru Lisu Vittozziovou.
Letos v březnu zase stačilo, aby v posledním klání sezony dojela do cíle před Preussovou a celkové vítězství by bylo její.
Je to pitomé, litovala Preussová. Moje chyba! uklidňovala Francouzka kontroverzi
Jenže v nervy drásajícím finále v zatáčce při nájezdu na stadion upadla a mohla se jen dívat na záda slavící Němky. Do role hlavní vyzývatelky ji pasuje skvělá střelba, ve které drží průměrnou úspěšnost 91,7 %, a také perfektní běh, s nímž se řadí do kvarteta nejrychlejších závodnic.
I další Francouzky můžou pomýšlet na vedení Světového poháru. V uplynulé sezoně se do první desítky vešly ještě Julia Simonová, Océane Michelonová, Jeanne Richardová a Justine Braisazová-Bouchetová.
Věčnou čekatelkou na křišťálový glóbus je Elvira Öbergová. Švédka vládla soutěži o modré číslo, to žluté ale zatím nikdy nedokázala udržet. Z Norek nejspíš nejvíc pozlobí mladičká Maren Kirkeeideová, která ve své první seniorské sezoně skončila na desátém místě.