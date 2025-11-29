Premium

Více peněz, nové zbraně a olympijské hry na obzoru. Startuje biatlonová sezona

Alžběta Marešová
  7:57
Už v sobotu krátce po poledni začne nová sezona Světového poháru v biatlonu. Bez norských bratrů Böových, kteří se podíleli na podobě svého sportu posledních patnáct let. Jak se biatlonový svět s jejich odchodem vyrovná, kdo může tuto zimu zazářit a jak se pro olympijskou sezonu změnila pravidla? S odpověďmi pomůže tradiční přehled redakce iDNES.cz.
Obhájci křišťálového glóbu

V závěru uplynulé sezony se podařilo Sturlu Laegreidovi přeskočit v celkovém hodnocení poháru Johannese Böa a vybojovat vysněný triumf. Může tak být spokojený, že se stal králem biatlonistů ještě v éře svého legendárního kolegy a jeho vítězství mělo o to větší váhu.

Sám Laegreid příliš velké ambice před olympijskou zimou nezmiňuje. „Mám pocit, že jsem v biatlonu dokázal všechno, co jsem chtěl, a teď si můžu jen užívat,“ řekl v říjnu pro Biathlon World.

Jeho příznivci se však nemusí děsit – rozhodně tím nemyslel konec kariéry. „Stále mám před sebou spoustu let a chci zjistit, jak dobrý dokážu být rok za rok s menším tlakem a větší motivací se zlepšovat. Nebažím po těch největších výsledcích, jen po mé nejlepší úrovni.“

Norský biatlonista Sturla Holm Lagreid pózuje s velkým křišťálovým glóbem pro vítěze Světového poháru.

V praxi tato vzletná slova samozřejmě znamenají dvě věci: obhajobu velkého křišťálového glóbu a individuální zlato z olympijských her, které mu zatím ve sbírce jeho úspěchů chybí.

V hodnocení Světového poháru musí ale osmadvacetiletý Nor počítat s tvrdou konkurencí svých krajanů Isaka Freye, Endre Strömsheima, Johana-Olava Botna... vlastně každého člena norského týmu.

Z ostatních zemí si nejvíc myslí na žluté číslo Ital Tommaso Giacomel a Francouz Eric Perrot, představitelé nastupující dravé generace. Perrot skončil v celkovém hodnocení na třetím místě, Giacomel zase prohlásil, že je pro něj křišťálový glóbus důležitější než olympijská medaile.

Éric Perrot vítězí v závodě s hromadným startem na Pokljuce.

Ital Tommaso Giacomel se raduje z vítězství v závodu s hromadným startem v Ruhpoldingu.

Mezi ženami může být situace podobně vyrovnaná a dramatická. Vždyť v posledních dvou sezonách o majitelce křišťálového glóbu rozhodovaly až závěrečné závody – v té uplynulé dokonce až ta úplně poslední zatáčka.

Pro Němku Franzisku Preussovou bylo celkové vítězství Světového poháru v jednatřiceti letech zadostiučiněním po kariéře plné zdravotních trablů a pocitů nenaplněného potenciálu. Během letní přípravy ji mělo zdraví opět podržet, zda se ale se svou křehkou konstitucí pustí naplno do obhajoby, nebo pojme olympijskou sezonu volněji a zaměří se jen na pár závodů, se brzy ukáže.

Franziska Preussová s glóbem za triumf v biatlonovém Světovém poháru.

Do třetice všeho dobrého touží získat velký křišťálový glóbus Lou Jeanmonnotová. Francouzka byla trýznivě blízko už v sezoně 2023/2024, kdy jí chyběl možná jediný závod, aby překonala v čele poháru Lisu Vittozziovou.

Letos v březnu zase stačilo, aby v posledním klání sezony dojela do cíle před Preussovou a celkové vítězství by bylo její.

Je to pitomé, litovala Preussová. Moje chyba! uklidňovala Francouzka kontroverzi

Jenže v nervy drásajícím finále v zatáčce při nájezdu na stadion upadla a mohla se jen dívat na záda slavící Němky. Do role hlavní vyzývatelky ji pasuje skvělá střelba, ve které drží průměrnou úspěšnost 91,7 %, a také perfektní běh, s nímž se řadí do kvarteta nejrychlejších závodnic.

I další Francouzky můžou pomýšlet na vedení Světového poháru. V uplynulé sezoně se do první desítky vešly ještě Julia Simonová, Océane Michelonová, Jeanne Richardová a Justine Braisazová-Bouchetová.

Věčnou čekatelkou na křišťálový glóbus je Elvira Öbergová. Švédka vládla soutěži o modré číslo, to žluté ale zatím nikdy nedokázala udržet. Z Norek nejspíš nejvíc pozlobí mladičká Maren Kirkeeideová, která ve své první seniorské sezoně skončila na desátém místě.



Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se stále drží v boji o titul, po diskvalifikaci rivalů se navíc situace na čele výrazně zdramatizovala. Nizozemský jezdec se hned po startu...

Boston bez zraněných Čechů propadl, Palát s Hronkem sbírali asistence

Ondřej Palát z New Jersey se řítí před branku Buffala, kterou hájí Alex Lyon.

Po krátké pauze na Den díkůvzdání se v zámoří hokejová NHL rozhýbala vysokým počtem 15 zápasů. Šestkrát před svými fanoušky inkasoval oslabený Boston, jemuž vinou zranění proti Rangers chyběli David...

28. listopadu 2025  20:46,  aktualizováno  29. 11. 8:21

Více peněz, nové zbraně a olympijské hry na obzoru. Startuje biatlonová sezona

Start ženské štafety v Novém Městě na Moravě.

Už v sobotu krátce po poledni začne nová sezona Světového poháru v biatlonu. Bez norských bratrů Böových, kteří se podíleli na podobě svého sportu posledních patnáct let. Jak se biatlonový svět s...

29. listopadu 2025  7:57

Maledivy? Nuda! Dobrovolnice Nosková se radši v Africe věnovala dětem

Linda Nosková vyrazila v rámci posezonní dovolené dělat dobrovolnici do...

Když vypráví o svém posledním dobrodružství, tvář jí zdobí líbezný úsměv. Tenistka Linda Nosková si po návratu z Tanzánie ráda vybavuje, jak si ji v jedné škole „adoptovaly“ tamní holčičky. Děti...

29. listopadu 2025  7:44

Velká cena Kataru formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Momentka ze sprintu F1 v Kataru.

Dramatické mistrovství světa formule 1 má před sebou předposlední zastávku. Velká cena Kataru 2025 se pojede od pátku 28. 11. do neděle 30. 11. na okruhu Losail nedaleko Dauhá. V textu najdete...

29. listopadu 2025  7:31

Kometa na kaši po čistém hattricku Kašeho. Další milník v kariéře, zářil

David Kaše z Litvínova se raduje z gólu proti Kometě.

Hokejová Kometa na kaši kvůli litvínovským bratrům Kašovým. Ondřej úřadujícího mistra demontoval čtyřmi asistencemi, jeho mladší sourozenec David dokonce hattrickem. Prvním extraligovým v kariéře! A...

29. listopadu 2025  6:59

Satoranského těšilo, že se ukázal před prarodiči. Veselý chválil: Kluci nepřekvapili

Tomáš Satoranský během utkání proti Švédsku v kvalifikaci o MS.

Obě barcelonské opory dorazily na reprezentační sraz do Prahy. A zatímco Tomáš Satoranský pomohl 16 body k vítěznému startu kvalifikace o basketbalové mistrovství světa (97:80), Jan Veselý fandil...

29. listopadu 2025  5:55

Jak si šla doktorovic slečna zahrát. Vševěd pátrá po první olympijské medailistce

Premium
Milada Skrbková byla první československou olympijskou medailistkou.

Zveme vás k pátrání po osudech první ženy, která pro Československo vybojovala olympijskou medaili. O tenistce Miladě Skrbkové se kromě ojedinělého sportovního výsledku vědělo jen to, kdy se narodila...

29. listopadu 2025

Bartoň prožil úspěšný debut. Soudržní Češi zdolali Švédy na úvod kvalifikace o MS

Český pivot James Kárník zakončuje na koš Švédska přes Mattiase Markussona.

Český basketbal se naladil na lepší notu. Na úvod kvalifikace mistrovství světa si svěřenci Luboše Bartoně ve vyprodané pražské hale Královka poradili 97:80 se Švédskem. Hlavním klíčem k úspěchu byl...

28. listopadu 2025,  aktualizováno  23:41

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

28. listopadu 2025  22:42

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

28. listopadu 2025  22:21

