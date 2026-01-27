Premium

Severská dopingová vášeň. Závodím proti soupeřům, kteří dopují, tvrdí biatlonista

  15:41
Je mužem, který se nebojí říct svůj názor. Proti dopingu švédský biatlonista Sebastian Samuelsson zbrojil už v roce 2019, kdy se odehrála známá dopingová razie během mistrovství světa v klasickém lyžování v Seefeldu. Poté dlouhé roky odmítal konání Světového poháru v Rusku, které bylo do využívání zakázaných látek také zapletené. A nyní opět zvyšuje hlas.
Sebastian Samuelsson vítězí ve sprintu v Ruhpoldingu.

Sebastian Samuelsson vítězí ve sprintu v Ruhpoldingu. | foto: AP

Norka Ragne Wiklundová se raduje z vítězství na trati 3000 metrů ve finálové...
Norka Ragne Wiklundová se raduje z vítězství na trati 3000 metrů ve finálové...
Eric Perrot v čele závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě před...
Martin Ponsiluoma a Jesper Nelin vítají v cíli Sebastiana Samuelssona, který...
„Jsem přesvědčený, že závodím proti soupeřům, kteří dopují,“ prohlásil majitel třinácti medailí z olympijských her či mistrovství světa televizi SVT Sport.

Samuelsson reagoval na průzkum týkající se četnosti antidopingových kontrol, který si nechaly vypracovat severské kanály NRK (Norsko), YLE (Finsko), DR (Dánsko) a SVT (Švédsko).

Jeho respondenty byli sportovci daných zemí v zimních olympijských sportech kromě hokejistů NHL, kde platí jiná antidopingová pravidla. Jednalo se tedy o alpské lyžaře, běžce na lyžích, biatlonisty nebo třeba hráče curlingu.

Průzkum byl anonymní, výzkumníci odeslali dotazník celkem 413 lidem, z nichž jich odpovědělo 184.

Švéd Sebastian Samuelsson běží hromadný závod na Holmenkollenu.

Z výsledků vyplynulo, že téměř polovina (49,2 procenta) dotázaných se mezi 1. zářím 2024 a 1. zářím 2025 nepodrobila ani jedné mimosoutěžní dopingové kontrole. A 35,5 procenta respondentů nebylo v tomto období testováno vůbec.

Odpovědi v průzkumu

Kolikrát jste byl/a v posledním roce (1. září 2024 – 1. září 2025) testovaný během soutěže?

Nikdy: 35,5 %
1krát: 17,5 %
2–5krát: 32,2 %
6–10krát: 8,2 %
Více než 10krát: 6,6 %

Kolikrát jste byl/a v posledním roce (1. září 2024 – 1. září 2025) testovaný mimo soutěž?

Nikdy: 49,2 %
1krát: 13,3 %
2–5krát: 30,4 %
6–10krát: 4,4 %
Více než 10krát: 2,8 %

Zdroj: svt.se

„Tohle je špatně, mělo by se testovat víc,“ dodal Samuelsson. „Na druhou stranu jde o trend posledních let. Ptal jsem se, proč to tak je. Testování je prý příliš drahé a téměř všechny testy byly negativní. Pak si říkáte: Pokud chcete chytnout podvodníky, je množství dopingových kontrol opravdu efektivní způsob?‘“

Nebyl sám, koho číslo zarazilo.

Když se reportéři NRK ptali švédské hvězdy běžeckého lyžování Jonny Sundlingové, jen otevřela ústa a vyhrkla „Au. Docela šok.“

Přitom ona sama se prý testům za tohle období podrobila mnohokrát. „Pozoruhodné. Zní to jako velmi nízké číslo,“ podobně reagovala její krajanka a biatlonistka Elvira Öbergová. „Já jsem taky testovaná mnohem častěji. Samozřejmě chci aby číslo bylo vyšší.“

Mimo soutěže mají elitní sportovci povinnost v systému ADAMS hlásit, kde se nacházejí, aby je kontroloři mohli zastihnout. V případě, že je na uvedeném místě nepotkají, dostanou napomenutí. Tři napomenutí za rok se považují za porušení antidopingových pravidel a hrozí zákaz činnosti.

Budu rychlejší než Bolt. Ať si lidé myslí, co chtějí! Dopingové hry vytasily mistra světa

„Mohou vás navštívit opravdu všude,“ dodala norská rychlobruslařka Ragne Wiklundová. „Kontroloři za mnou dorazili, když jsem byla na chatě, na dovolené, měla jsem taky spoustu nepříjemných návštěv během snídaně. Chodí za mnou pravidelně. Výsledky mě zarazily.“

Norka Ragne Wiklundová se raduje z vítězství na trati 3000 metrů ve finálové zastávce Světového poháru v Tomaszówě.

Norská Antidopingová agentura uvedla, že jde o číslo, které očekávala. „Není naším cílem otestovat všechny,“ uvedl generální ředitel Anders Solhei pro NRK.

Podle něj v posledních letech kontroly necílí na kvantitu, ale testují především v oblastech, které označují za „vysoce rizikové sporty“. Mezi nimi je třeba biatlon či běh na lyžích, v „nízko rizikových sportech“ jako curling se pak testuje méně.

Podobně to funguje i ve Švédsku. „Přáli bychom si, abychom mohli testovat více. Ale samozřejmě jde i o finance,“ řekla Jenny Schulzeová, vedoucí testování. „Testy jsou drahé. Musíme se ohlížet na naše zdroje a testovat tam, kde je největší riziko. V zimních sportech je to běh na lyžích, biatlon, ale i hokej, v němž můžete z dopingu taky hodně těžit. Zatímco například curling není vnímán jako stejně rizikový sport.“

