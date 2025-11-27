Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Rusové se soudí. My však jejich start na olympiádě nepřipustíme, říká Hamza

Tomáš Macek
  17:05
Sportovní arbitráž CAS zvrátila rozhodnutí mezinárodních federací saní, bobů a skeletonu, které si předtím odhlasovaly, že ruští sportovci nemohou startovat na hrách v Milánu ani jako „neutrálové“. Verdikt CAS totiž nařídil, že jim musí být umožněno kvalifikovat se s neutrálním statusem. O totéž usilují rovněž ruští biatlonisté. Vedení biatlonové unie IBU je však rezolutně proti jejich startu na hrách.
Olympijský medailista Jevgenij Usťjugov byl dodatečně usvědčen z dopingu a má své trofeje z her v letech 2010 a 2014 vrátit

Olympijský medailista Jevgenij Usťjugov byl dodatečně usvědčen z dopingu a má své trofeje z her v letech 2010 a 2014 vrátit | foto: AP

Olympijský medailista Jevgenij Usťjugov byl dodatečně usvědčen z dopingu a má své trofeje z her v letech 2010 a 2014 vrátit
Olympijský medailista Jevgenij Usťjugov byl dodatečně usvědčen z dopingu a má své trofeje z her v letech 2010 a 2014 vrátit
Olympijský medailista Jevgenij Usťjugov byl dodatečně usvědčen z dopingu a má své trofeje z her v letech 2010 a 2014 vrátit
Olympijský medailista Jevgenij Usťjugov byl dodatečně usvědčen z dopingu a má své trofeje z her v letech 2010 a 2014 vrátit
6 fotografií

Původně se zdálo, že na milánských hrách nastoupí pouze ruští krasobruslaři, rychlobruslaři a skialpinisté. Všechny další mezinárodní federace zimních sportů naopak rozhodly, že ruské sportovce nepustí na olympiádu v žádném případě, tedy ani s neutrálním statusem.

Především v případě hokeje, biatlonu a lyžování to Rusy obzvlášť bolelo.

„Diskriminace,“ křičeli.

Vzápětí zavalili soudní dvůr CAS v Lausanne svými kauzami a požadovali revizi verdiktů. Přičemž v případě saní, bobů a skeletonu už uspěli.

Směr Anterselva, hra o olympiádu začíná. Radši moc neplánuju, říká Davidová

Vedení IBU nicméně věří, že v biatlonu se ruskému nátlaku nebudou muset podvolit. Obzvlášť když v regulích své olympijské kvalifikace má IBU zabudovanou i jistou „pojistku“.

„Ano, Rusové se odvolávají a u CASu leží spousta případů,“ říká Jiří Hamza, viceprezident IBU. „Přesto, i kdyby nám CAS určil, že je máme vzít zpátky jako neutrály, nepřichází jejich start na olympiádě do úvahy. Nemáme pro ně kvalifikační místa.“

IBU totiž určila coby hlavní olympijskou kvalifikaci už minulou sezonu, ve které si jednotlivé země vyjížděly kvóty na hry. Česko tak získalo místo pro pět mužů a pět žen. Celkem se tak v předchozí sezoně rozdělilo v rámci kvót 186 z 210 míst.

Zbývá posledních 24 míst - 12 pro muže a 12 pro ženy - určených pro jednotlivce ze zemí, které se v biatlonu dosud nekvalifikovaly. Ta budou přerozdělena podle žebříčku IBU k 18. lednu 2026, po Světovém poháru v Ruhpoldingu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

Ruští biatlonisté věří, že kdyby CAS rozhodl v jejich prospěch, mohli by o tato místa ještě zabojovat.

„Šance, že nás na hry pustí, jsou malé, ale stále existují,“ říká ruská mistryně Jelizaveta Kaplinová.

Hamza však namítá, že ani na tato poslední individuální místa by ruští biatlonisté neměli nárok.

„Důležité je, že kongresem IBU bylo ruskému svazu odebrané členství v IBU,“ vysvětluje vlivný český funkcionář. „Nemohou si tedy vyjet ani ta poslední místa, která budou opět přidělována jednotlivým zemím. Nejprve by se totiž musel uskutečnit kongres IBU, který by Rusku opět odhlasoval alespoň provizorní členství v IBU. Proto si jejich start na olympiádě neumím technicky představit.“

Bronzová ruská smíšená štafeta na MS 2017 v Hochfilzenu. Zleva Olga Podčufarovová, Taťjána Akimovová, Alexandr Loginov a Anton Šipulin.

V oficiálním prohlášení IBU je jasně uvedeno: „Pravidla IBU pro mezinárodní soutěže neumožňují účast neutrálních sportovců.“

Už dříve Hamza podotkl, že na IBU tlačili rovněž někteří přední činovníci MOV, aby start Rusů v pozici neutrálů IBU v Milánu povolili. „Ale my jsme je slušnou formou poslali někam.“

Rusko bylo vyloučením ze soutěží trestáno za agresivní dobyvačnou válku, při které napadlo cizí zemi, vraždí civilní obyvatelstvo, likviduje infrastrukturu a unáší ukrajinské děti. Sport byl přitom v Rusku mocně používán jako nástroj státní propagandy a reprezentanti opakovaně pózovali se symbolem Z na podporu ruské války.

Postupně ale mnohé mezinárodní sportovní federace protiruské sankce změkčily, nejnověji návrat ruských sportovců - dokonce i s vlajkou a hymnou - povolila judistická IJF.

Federace uvolnila podmínky. Ruští judisté mohou mít na turnajích vlajku i hymnu

Biatlon zatím setrvává na svých pozicích, že sportovci ze země agresora nemají právo startu v mezinárodních soutěží. Což podporují i největší hvězdy, například bratří Böové nebo Sebastian Samuelsson, mluvčí komise sportovců.

Mnozí představitelé ruského biatlonu se už s neúčastí na hrách smiřují. Včetně vlivného televizního komentátora Dmitrije Gubernijeva, jenž uvedl: „Nevím, odkud se berou bláhové naděje na zázrak a na to, že budeme na milánské hry ještě přijati. Vezmou nás zpět, až se politická situace ve světě dramaticky změní. A věřte, že pak nás přijmou rychle, a možná hned zase i s vlajkou a hymnou.“

Do té doby si Rusové musí „žehlit rány“ na domácích soutěžích. O úvodním podniku jejich sezony, jimž byla Mezinárodní ( = Rusko + Bělorusko) klubová biatlonová liga v Chanty-Mansijsku, dokonce ruská média psala, že jde „o nejvíce dotovanou biatlonovou soutěž na světě“. Pro vítěze každého závodu byl vypsán šek na 1 milion rublů, ještě desátý v pořadí si měl vyjet 50 000 rublů.

Vzhledem k tomu, že milion rublů je nyní v přepočtu 266 tisíc korun, šlo o tvrzení zavádějící, protože vítěz každého závodu Světového poháru letos vydělá 20 tisíc eur, tedy cca 480 tisíc korun.

V Chanty-Mansijsku byl už zahájen také nový ročník Ruského poháru v biatlonu. Z vítězství se radovala i Běloruska Hanna Solaová:

„Pokud nám nebude dovoleno startovat na olympiádě, ruská federace pro nás určitě uspořádá nějaké alternativní hry,“ věří Jelizaveta Kaplinová. „Budeme se tedy mít na co připravovat, ať se děje cokoli. Atmosféra na ruských závodech byla v minulé sezoně úžasná, až jsem si říkala: Není třeba cestovat do ciziny.“

Komentátor Gubernijev nicméně upozorňuje, že chybějící mezinárodní konfrontace vede k úpadku výkonnosti v ruském biatlonu: „Regrese je zřejmá. Abyste to pochopili, stačí se podívat na naše časy přípravy a střelby v porovnání s časy předních světových biatlonistů. Navíc si lyže stále fluorujeme, zatímco ve světě už ne, tam je fluor zakázaný.“

Ani s těmi úžasnými finančními prémiemi to asi nebude bůhvíjaké. Právě Gubernijev nedávno upozornil, že vítězové letních národních biatlonových soutěží ještě neobdrželi od Ruské biatlonové unie slíbené výhry.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ostrava vs. Hattrick BrnoFlorbal - 13. kolo - 27. 11. 2025:Ostrava vs. Hattrick Brno //www.idnes.cz/sport
27. 11. 18:00
  • 1.50
  • 6.52
  • 3.60
Kibirkštis vs. ChomutovBasketbal - 6. kolo - skupina F - 27. 11. 2025:Kibirkštis vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
27. 11. 18:00
  • 1.03
  • 24.90
  • 9.90
Olomouc vs. CeljeFotbal - 4. kolo - 27. 11. 2025:Olomouc vs. Celje //www.idnes.cz/sport
27. 11. 18:45
  • 2.94
  • 3.53
  • 2.48
Plzeň vs. FreiburgFotbal - 5. kolo - 27. 11. 2025:Plzeň vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
27. 11. 18:45
  • 3.46
  • 3.43
  • 2.23
Zrinjski Mostar vs. HäckenFotbal - 4. kolo - 27. 11. 2025:Zrinjski Mostar vs. Häcken //www.idnes.cz/sport
27. 11. 18:45
  • 3.28
  • 3.39
  • 2.25
U Craiova vs. MohučFotbal - 4. kolo - 27. 11. 2025:U Craiova vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
27. 11. 18:45
  • 4.20
  • 3.76
  • 1.86
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se stále drží v boji o titul, po diskvalifikaci rivalů se navíc situace na čele výrazně zdramatizovala. Nizozemský jezdec se hned po startu...

Satoranský pomůže se vstupem do kvalifikace o MS. Veselý bude na tribuně

Tomáš Satoranský na srazu české reprezentace v Poděbradech.

Čeští basketbalisté vstoupí v pátek v Praze na Královce do kvalifikace mistrovství světa zápasem proti Švédsku. Premiéru v roli hlavního kouče si odbude Luboš Bartoň. Národní tým nastoupí i s...

27. listopadu 2025  16:54

Ať cyklisté s rovinkou na MS nepočítají. V Abú Zabí roste umělý kopec. Pro Pogačara?

Tadej Pogačar vítězí na monumentu Kolem Lombardie.

Klání mistrovství světa v silniční cyklistice se za tři roky v Abú Zabí nejspíš nepojedou na rovinaté trati, jak jezdci po oznámení dějiště šampionátu očekávali. Podle deníku Marca do ní hodlají...

27. listopadu 2025  16:43

Federace uvolnila podmínky. Ruští judisté mohou mít na turnajích vlajku i hymnu

Ruští judisté Tamerlan Bašajev (dole) a Inal Tasojev během mistrovství Evropy...

Mezinárodní federace IJF uvolnila podmínky pro ruské judisty, na turnajích budou mít národní vlajku i hymnu. Začne to platit okamžitě. Federace na svém webu oznámila, že poprvé se nová pravidla...

27. listopadu 2025  11:12,  aktualizováno  16:34

Jarda, Basinek, Napoleon. Jak se u sklenky koňaku zrodila česká legenda v Legii

Premium
Jaroslav Vejvoda

Od našeho zpravodaje v Polsku Na jaře roku 1966 tehdejší československý ministr obrany generál Bohumír Lomský během návštěvy Varšavy zavítal také na Polský armádní stadion, kde je doma Legia. Klubový prezident Zygmunt Huszcza se...

27. listopadu 2025

Veterinář z Keni postoupil na šipkařské MS. Nemá však peníze a shání sponzora

Historický zápis pro Keňu. Šipkař David Munyua (v oranžovém) postoupil na...

Když na konci září postoupil na mistrovství světa, šlo o historickou událost. Do té doby se to žádnému Keňanovi nepovedlo, změnil to až David Munyua. Debutant, jenž se živí jako veterinář, však řeší...

27. listopadu 2025  15:40

Adamczyková má za sebou první závod. V Evropském poháru skončila ve čtvrtfinále

Novou ambasadorkou značky Horsefeathers je Eva Adamczyková, česká...

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková při návratu po mateřské pauze vypadla ve čtvrtfinále Evropského poháru na Pitztalu. To je závod, kde na úvod sezony pravidelně testují formu „áčkové“ reprezentační...

27. listopadu 2025  15:12

Hattrick za sedm minut a ještě třešnička. Mbappé si pochvaloval: Mám skvělý servis

Kylian Mbappé střílí gól do sítě Olympiakosu.

Tenhle balon, který si společně s oceněním muže zápasu z Řecka odvezl, si určitě vystaví na čestné místo. Hattricků sice ve fotbalové Lize mistrů nasázel už pět, ale takhle rychlý si Kylian Mbappé z...

27. listopadu 2025  15:05

Čech ve fotbalové Evropě. Hajný z LFA byl jmenován do obchodně-pracovní komise

Daniel Hajný, marketingový a obchodní ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA).

Ligová fotbalová asociace (LFA) má poprvé svého zástupce v některé z komisí klíčových evropských fotbalových organizací. Obchodní a marketingový ředitel Daniel Hajný byl jmenován do obchodně-pracovní...

27. listopadu 2025  14:51

Zlí psi koušou. Z vysmívaných štěňátek jde strach, NBA se do Detroitu bojí

Dwight Powell (Dallas) jen přihlíží, jak rozjetý Jalen Duren (Detroit) smečuje.

Ještě nedávno byli na úplném dně. Přepisovali nelichotivé rekordy a mluvilo se o nich spíš s lítostí než s respektem. A teď? Detroit Pistons vyhráli třináct zápasů v řadě, vedou Východní konferenci a...

27. listopadu 2025  14:31

Ze sedla do křesla. Cyklista Thomas v týmu Ineos pokračuje, přesune se do vedení

Geraint Thomas se podepisuje fanouškům po své poslední etapě na Tour de France.

Vítěz Tour de France z roku 2018 Geraint Thomas se po letošním konci kariéry přesune do vedení cyklistického týmu Ineos Grenadiers. Ve stáji, v níž strávil prakticky celou kariéru, bude...

27. listopadu 2025  14:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Poslední sezona? Ještě nevím. Krčmář o odloučení od rodiny i nových lyžích

Michal Krčmář na tiskové konferenci před startem biatlonové sezony.

V české seniorské reprezentaci je rozhodně tím nejzkušenějším. Michal Krčmář se v přípravě chystal už na své čtvrté olympijské hry, které biatlonisté v únoru absolvují ve známém prostředí italské...

27. listopadu 2025  14:05

Jedenáct sezon v jednom švýcarském klubu. Ale už končím, řekla blokařka Holásková

Kateřina Holásková (vpravo) sleduje míč, který letí nad sítí.

V české extralize volejbalistka Kateřina Holásková během sedmi let prošla Libercem, Šternberkem a Olomoucí. Zato ve Švýcarsku je od roku 2015 věrná jedinému klubu – Kanti Schaffhausen. Někdejší...

27. listopadu 2025  14:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.