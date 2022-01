ONLINE: V Ruhpoldingu se jede štafeta. Udrží ženy pět míst pro Peking?

Hlavní trenér žen Egil Gjelland ponechal sestavu z Hochfilzenu. Pohrál si pouze s pořadím jednotlivých závodnic.

Zatímco v Rakousku rozjížděla Jislová, dnes se prvního úseku chopí Puskarčíková. Jislová se naopak chopí role finišmanky. Druhá pojede Voborníková, třetí Davidová.

Dnešní štafetou se zároveň uzavírá nominace biatlonistek na olympiádu. Češky mají dobrou výchozí pozici a v současnosti se nacházejí v pořadí národů na desátém místě, které zaručuje pět závodnic v Pekingu.

Z jedenáctého místa, jež znamená už jen čtyři olympijské letenky, se na ně ještě snaží dotáhnout Švýcarky. Ty ale ztrácejí osmdesát bodů a v případě bodové rovnosti jsou na tom kvůli pódiovým umístěním Davidové hůře.

Švýcarky proto musí mířit vysoko. Pokud v dnešní štafetě skončí hůře než páté, jsou bez šance.

Ani když se umístí v první pětce, nemají nic jistého a musí sledovat český tým. Pokud Češky skončí do třetího místa, Švýcarkám by nestačilo ani vítězství. Pokud by byly Češky čtvrté, musely by vyhrát. Pokud by byly Češky páté, musely by být nejhůře do druhého místa, a kdyby Češky obsadily šesté či sedmé místo, Švýcarky by musely stát na stupních.

Švýcarky nastoupí v tomto složení: Irene Cadurischová, Elisa Gasparinová, Selina Gasparinová a Lena Häckiová.

Vítězství z Ruhpoldingu před dvěma lety obhajují Norky. Ty se musí obejít bez Tiril Eckhoffové i Ingrid Landmark Tandrevoldové a zastupují je Marte Olsbuová Röiselandová, Karoline Knottenová a štafetové debutantky Karoline Erdalová a Ragnhild Femsteineviková.

S jedničkou běží Francouzky, které reprezentují Anais Chevalierová-Bouchetová, Chloe Chevalierová, Justine Braisazová-Bouchetová a Julia Simonová.

Švédky běží ve složení Johanna Skottheimová, Stina Nilssonová, Mona Brorssonová a Anna Magnussonová. Sestry Öbergovy chybí.

