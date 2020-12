To byl debut! Hvězdička Mikyska: Měl jsem nervy, ale včas jsem se uklidnil

Kdy vás napadlo, že byste se do sestavy štafetu mohl vejít?

Celou dobu mi tu říkali, že bych ji mohl jet, protože jsem na trénincích střílel dobře. V sobotu mi už všichni tvrdili: Beztak jí pojedeš. A pak se to stalo.

Od koho jste se nominaci dozvěděl? Od trenéra Rybáře?

Spíš až ze startovky.

Nebyl jste dopředu „varován“?

Ne, nebyl.

A když jste startovní listinu uviděl, co jste si pomyslel?

Že to bude průser. (směje se) Ne, byl jsem samozřejmě spokojený, že pojedu, ale zároveň se dostavila i tréma a docela velká nervozita. Nechtěl jsem to klukům zkazit. Navíc jsem měl jet první úsek, tedy hromadný start a hromadnou střelbu, to je docela na hlavu. Ale prohlédl jsem si, kdo se mnou pojede, a říkal jsem si: Fajn, zkusím to s nimi rozjet a třeba se chytnu.

Starší kolegové vás uklidňovali?

Jo, Bimbo (Michal Krčmář) mi na pokoji furt říkal, že jsem hrozně v tenzi, ať se uklidním. A radili mi, ať si dám na úseku bacha na Kanaďana, že láme hůlky.

Trenéři o vás tvrdí, že dokážete nervozitu včas házet za hlavu. Zjevně se to opět povedlo.

Jo, když jsem přijížděl na střelbu, začal jsem se soustředit a bylo to zase v pohodě.

Dvě střelby za nula jsou i důkazem vašeho současného střeleckého sebevědomí?

To rozhodně. Se střelbou jsem teď moc spokojený, i když jsem si na ni dnes dával pozor. Než jsem začal střílet stojku, slyšel jsem podle zvuku, že se ostatní moc netrefují, tak jsem si dával záležet.

Zvlášť když toho vaše tělo mělo kvůli rychlému tempu na trati docela dost, ne?

Taky. Čekal jsem, že se aspoň první kolo nepojede až tak rychle, jenže oni už od toho největšího kopce začali docela jet. Takže mé nohy byly před stojkou tužší.

Ale na efektivitě střelby se to neprojevilo. Věříte, že jste si dnešním výkonem řekl o místo v týmu pro další závody?

Ne, takhle to neberu. Ale budu samozřejmě rád, když pojedu na další Světový pohár, a trenéři mě do nějakého závodu postaví.

Třeba hned do příštího sprintu v Hochfilzenu. Máte svoji oblíbenou disciplínu?

Rozhodně mám radši kontaktní závody než sprint. Víc mě vyhecují a také při nich neustále víte, kolikátý jste. V kontaktech dokážu ještě víc posouvat hranice výkonu.

NEJMLADŠÍ A NEJSTARŠÍ. Tomáš Mikyska (vpravo) předává štafetu Ondřeji Moravcovi.

Výbornou formu jste ukazoval už před sezonou při kontrolních závodech v Idre, kde jste v konkurenci silného švédského áčka obsadil druhé a páté místo. Kde se ta forma vzala? Co jste dělal přes léto jinak?

V létě jsem měl na kolečkových lyžích dobrý pocit, ale určitě jsem nečekal, že by se mi jezdilo takhle dobře i v zimě - a že v Idre zajedu tak povedené závody.

Z juniorského týmu se hodně mluvilo o Hornigovi a Karlíkovi, ale vy jste je nakonec v nominaci pro Světového poháru přeskočil.

Což bylo příjemné, že jsem je porazil. Ale beru to tak, že jednou to vyjde jednomu, příště druhému.

Vrcholem sezony by pro vás mělo být juniorské mistrovství světa?

Určitě. Pokud se tam dostanu...

To by ze Světového poháru neměl být až takový problém, ne?

Tak máme nějaké nominační závody. Nemusí mi při nich zrovna vyjít forma nebo střelba.

Coby žák jste údajně v Letohradu platil za velmi talentovaného fotbalistu. Proč potom vyhrál biatlon?

Mamka jezdila na lyžích, teta byla i v biatlonové juniorské reprezentaci. U mě sice nějaký čas vyhrával fotbal, ale jakmile jsme na biatlonových trénincích začali střílet, chytlo mě to.

Kdy jste se tedy pro biatlon rozhodl?

Ve 12 letech.

Fotbal si ještě někdy zahrajete?

Občas s klukama z biatlonu. A plánuju, že bych si příští rok zahrál i u nás za Helvíkovice, třeba dva tři zápasy, kdybych měl volno.

Také o vás říkají, že máte velikou slabost pro coca-colu. Takže se s ní nabuzujete i před startem?

To jsem ještě nezkoušel. A teď už jsem ji trochu omezil. Dohodli jsme se s Rybisem (trenérem Rybářem), že jí budu pít jen tak půl litru za den.

Dřív to býval třeba litr?

Někdy i víc. Ale už to s ní vážně nepřeháním. Možná se od té doby i cítím líp. Byl jsem schopný pít colu i před spaním. Teď mám spánek lepší.