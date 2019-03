Splněný sen Tomáše Krupčíka: Já pojedu poprvé v životě hromaďák

Poprvé si vybojoval postup mezi třicítku vyvolených do hromadného závodu letos při Světovém poháru v Anterselvě, jenže vzápětí onemocněl a startu se musel zříci.

Podruhé si ho vyjel v únoru v Canmore. Ale pak udeřily třicetistupňové mrazy a hromadný závod byl zrušen.

Ve středu na světovém šampionátu v Östersundu věděl, že pokud se umístí do 30. místa, bodově by se měl do nedělního „hromaďáku“ vejít.

Dojel třiadvacátý a má ho.

Splnil jste si sen?

Určitě. Byl jsem hrozně šťastný, už když jsem se do něj poprvé probojoval v Anterselvě, přestože jsem nakonec kvůli nemoci neodstartoval. Že se to povedlo i tady na mistrovství světa, je pro mě ještě cennější.

Také proto, že pocit, jak stojíte pohromadě na startu mezi 30 nejlepšími biatlonisty světa se v žádné jiné disciplíně zažít nedá?

Přesně tak. Je to specifický závod, nikdy jsem ho ještě nejel a moc jsem si přál si ho vyzkoušet. (Do startovního pole pro hromadný závod se posléze vmáčkl rovněž Michal Krčmář, mezi ženami ho pojedou Markéta Davidová a Veronika Vítková.)

Kontaktní závody máte všeobecně rád?

Mám. Ať už jde o hromaďák nebo stíhačku. Na trati se toho při nich děje spoustu, je tam pohromadě tolik lidí najednou. Kolikrát ani nemyslíte na to, jak jste vyčerpaný, protože řešíte různé taktické věci. Je to pro mě rozhodně zábavnější druh závodů.

Na mistrovství světa jste podle výsledků tří dosud odjetých individuálních závodů českou mužskou jedničkou. Vsadil byste si na to před šampionátem?

Určitě ne, protože vím, že kluci jako Michal Krčmář a Ondra Moravec se na mistrovství vždycky uměli velmi dobře připravit. Spíš bych se klidně vsadil, že tu ti dva zase budou zajíždět výborné výsledky. Že jim to tentokrát nevyšlo, to je biatlon.

Jak si tedy tento šampionát sám pro sebe vyhodnotíte?

Já jsem si už po sprintu a stíhačce řekl, že určitě nepojedu domů zklamaný, ať už zbytek mistrovství dopadne jakkoliv. Takže za mě je to určitě vydařený šampionát.

Ani ve vytrvalostním závodě jste nezklamal. Jak se vám jel?

Jsem po něm obrovsky unavený. Dneska jsem toho měl fakt plný brejle, hrozně jsem se s tím od začátku pral. Ten můj běh nebyl moc dobrý.

Dvě vaše chyby na střelnici přišly na položkách vleže, které by přitom ve zdejších složitých větrných podmínkách mohly být snazší, ne?

Mohly by. Ale když stojku střílíte na posledních třech stavech, bývá to tam s větrem relativně klidné. Zato při ležce se vítr na prostředních stavech točil doleva doprava, pokaždé jsem ho měl z jiné strany a bylo docela obtížné správně nacvakat.

Někteří biatlonisté dokonce dnes upravovali mířidla i po přesných výstřelech, což se běžně neděje. Musel jste k takovému opatření také sáhnout?

Jo, taky, u druhé položky jsem je korigoval ještě v průběhu střelby. Viděl jsem, že druhá rána byl kalibr a sklopila se mi hodně pomalu. Tak jsem znovu vítr zkontroloval a docvakal to. Dnes bylo vážně zapotřebí ten vítr na položkách hlídat od začátku do konce. Mé dvě trestné minuty jsou z tohoto pohledu ještě jakž takž dobrým střeleckým výsledkem.

Mistrem světa se stal s čistou střelbou Arnd Peiffer. Co tomu říkáte?

Je to výborný závodník. Pokud se trefí, je schopný úplně nahoře být. Takže žádné extra překvapení to podle mě není.

Kolik sil vám ještě zůstalo do zbytku mistrovství?

No, momentálně jsem v takovém stavu, že každý další závod bude pro mě asi hrozným bojem. Ale i tak se na ně moc těším.

O zdejších tratích Ondřej Moravec říká, že jsou patrně nejtvrdší na okruhu. Souhlasíte?

Jo, určitě. Ze Světového poháru je speciálně tady ta dvacítka nejtěžší, která se kde dá potkat.

Kvůli velké únavě vás tedy ani nelákal start ve čtvrtečním singl mixu?

Moc ne. To je disciplína, na kterou je zapotřebí speciálně trénovat. Podobný typ závodů se přitom v našem tréninku moc nevyskytuje. Proto je pro nás singl mix vždycky hrozně těžký.