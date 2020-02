Puskarčíková se chystala: Za odměnu návštěva ve vaně. Na vedlejším pokoji

Velmi povedený den, že?

Na trati byl hodně těžký, ke konci závodu jsem hledala poslední zbytky sil, ale jsem ráda za tu střelbu (za jedna), protože střelnice dneska byla hodně proměnlivá a náročná. Potěšilo mě, že mě ty podmínky nerozhodily. A jsem moc ráda i za tu poslední čistou stojku.

Jedinou chybu jste udělala vleže, při úvodní ráně na třetí položce. Právě tehdy se hodně točil vítr.

Proto jsem si ještě před tou první ránou cvakla (upravila miřidla). A když mi nespadla, přecvakla jsem ještě jednou. Pak jsem po položce zase cvakala zpátky na nulu. Když jsem přijela na druhou stojku, pomyslela jsem si: Ty bláho, ten vítr se úplně otočil. Ale než sem zaujala polohu, zase se vrátil.

Vzpomněla jste si na váš předchozí vytrvalostní závod v Anterselvě v roce 2017?

No jasně, jak jsem tehdy měla tři nuly a pak jsem poslední položku odstřílela za tři? Před dnešní poslední stojkou jsem si na to vzpomněla. Ale cítila jsem, že jsem dnes v takovém tom svém tunelu a neřešila to. Což asi bylo nejlepší, díky tomu jsem nebyla nervózní. A byla z toho nula.

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 Setkání po závodě, těsně za cílem. "Tak jsme si Evčou společně radostí zapištěly," líčila Markéta Davidová. Ve vytrvalostním závodě na MS biatlonistů doběhla osmá, Eva Kristejn Puskarčíková desátá. Vlastně tak byly nejúspěšnějšími hotelovými spolubydlícími dne v celém závodě... https://t.co/GWKB3QSveI odpovědětretweetoblíbit

Byl to závod, jaký vaše psychika po lednové nepříjemné nemoci potřebovala?

Ukázal mi, že by se mi už zase mohl podařit i nějaký ten individuální výsledek, nejen štafeta. Ale už se těším i na zítřejší volno. Jet víceméně obden čtyři závody, bylo docela dost.

Obtížně jste regenerovala?

Hodně jsem používala ultrazvuk na holeně, co mě bolely po smíšené štafetě, protože po ní jsem sotva chodila. A sem tam jsem si vzala i lymfonohavice.

10. místo ve vytrvalostním závodě je nejlepším umístěním Evy Kristejn Puskarčíkové v individuálních kláních na vrcholných akcích (MS, ZOH). Dosavadním maximem bylo 17. místo ve sprintu na MS v Hochfilzenu 2017. Ze štafet má naopak na kontě dvě bronzové medaile: z letošní smíšené a z olympijské v Soči 2014 (po diskvalifikaci Rusek, medaili však dosud fyzicky neobdržela.)

Kontaktovali vás trenéři v souvislosti s možným startem ve čtvrtečním singl mixu?

Zatím nemáme úplně informace. Uvidíme, jak to dopadne.

Lákal by vás? Absolvovala jste ho už na minulém šampionátu v Östersundu.

Samozřejmě, láká mě každý závod. Ale musíme se snažit vybrat tu nejlepší sestavu, co tady máme, aby se nám podařil co nejlepší výsledek. Budeme probírat s trenéry naše pocity, co jsme schopní a neschopní zvládnout.

Jak ze sebe nyní setřesete únavu z vytrvalostního závodu?

Půjdu se proběhnout ke zdejšímu jezeru, pak na masáž a potom na návštěvu na pokoj k Terce Vinklárkové, protože ta má v koupelně vanu.

Vy ne?

Ne, my máme s Markétou (Davidovou) jen sprcháč.

Dopřejete si tedy vanu za odměnu?

Jo, už jsem tam v ní jednou na návštěvě byla, tak si dojdu i dnes. (Davidová glosuje: Ona je Evča takový náš vorvaň.) Je to normální vana, ne taková ta pro invalidy, ale brala bych i tu. Dneska by možná ke mně seděla.

Česká biatlonistka Eva Kritejn Puskarčíková ve vytrvalostním závodě na MS v Anterselvě.

Druhý titul slaví Dorothea Wiererová. Takový šampionát v domácím prostředí je pro ni jako úžasný sen, ne?

Rozhodně. Konec byl dnes infarktový. Hrozně Italům takové výsledky doma přeju, potvrdit formu na domácí půdě je vždycky úžasné. Znám z Nového Města, jak tam na nás působí obrovský tlak.

Naopak Tiril Eckhoffová, která až do šampionátu vedla Světový pohár, prožívá na rozdíl od Wiererové v individuálních závodech nevydařené mistrovství.

To se tak někdy stává, že celou sezonu jezdíte skvěle a vrcholu se vám nepovede. Takový je život. Jak by řekl Egil Gjelland: Shit happens. (Volně přeloženo: Když se to s..., tak se to s...)