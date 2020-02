Moravec o stojce: Moc se mi mlelo v hlavě, že mám šanci na supervýsledek

Jenže... Ondřej Moravec vzápětí minul dva terče. Při konečném účtování byl v cíli šestnáctý.

Co se při závěrečné položce stalo?

Bylo tam z mé strany moc přemýšlení, asi tak bych to řekl. Ten závod jsem měl rozjetý dobře. Věděl jsem, že s jednou nebo i se dvěma chybami by se dalo závodit o super výsledek.

Takže se vám mlelo v hlavě: když teď dám nulu, bude to...

...jo, přesně tak, mlelo. Asi hodně. Pak jsem na té poslední stojce nedal hned první ránu, což nikdy není nic příjemného. To mě psychicky nepodrželo. Myslím si, že tahle první rána o spoustě věcí rozhodla. Kdybych ji dal, celá ta položka by dost možná vypadala. I když neříkám, že bych dal určitě nulu.

Moravec si vybojoval hromadný závod Útěchou za zklamání z poslední položky je pro Ondřeje Moravce postup do nedělního hromadného závodu pro 30 nejlepších mužů. V něm se představí na vrcholné akci už posedmé v kariéře. Ve čtvrtečním singl mixu, smíšené štafetě dvojic, budou Česko reprezentovat Markéta Davidová a Michal Krčmář.

Je to škoda, otevírala se velká šance na umístění v první pětce.

Škoda je jen dobrého člověka. Tohle vrátit nemůžu.

Chyby dělali na střelnici i velcí favorité. Podmínky tedy byly opět obtížné?

Na ležáky jsem tam pořád cvakal tam a zpět, ale na to jsem byl připravený. Spíše se stojákem byl problém. Foukalo na něj zleva, ale když jsem najížděl na střelnici, tak mi připadalo, že zase až tak moc ne. Jo, nějaký vítr zleva tam nakonec byl, ale ne takový, abych to nedal.

Jak jste se cítil na trati běžecky?

V prvním kole celkem dobře, potom druhé a třetí nebyl zrovna zázrak, ale od poloviny třetího kola se mi zase začalo jet dobře a ve zbývajících dvou jsem celkem slušně zabojoval. Chtělo to trefit se, to je všechno.

Jste ve vytrvalostním závodě vicemistrem světa z roku 2017. Byl to závod, v němž jste si věřil na tomto šampionátu nejvíc?

Po tom, co jsem tu předvedl ve sprintu, tak určitě. Mé dnešní vystoupení na trati nebylo zrovna špatné, ale bohužel, střelnice jsem nezvládl.