Puskarčíková: Dokonce i Dorotu Wiererovou vyděsilo to ostré tempo

Jak vaše konečné umístění na 9. místě vnímáte?

Puskarčíková: Vzhledem k tomu, že jsem (na svém druhém úseku, kde vstoje třikrát dobíjela) ztratila kontakt se skupinou před námi, čímž jsem nám víceméně zavřela dveře na lepší umístění, je to deváté místo ještě docela dobré.

Ondřeji, vy jste naopak dnes pálil bez jediné chyby. Což vás v tak rychlém závodě muselo potěšit, ne?

Moravec: Šel jsem na start s tím, že se mi musí povést to, co se mi bohužel nepovedlo o den dříve ve vytrvalostním závodě. V něm jsem se na střelnici absolutně nedokázal zkoncentrovat a dělal jsem tam chyby, které mě pořád mrzí, ale které nemůžu vzít zpět. Tak jsem to chtěl dnes udělat co nejlíp, a to se mi povedlo. Pátrám teď v paměti, kdy jsem dal v takovém typu závodu 20 ran z 20. Snad jednou při exhibici na Schalke.

S celkovou bilancí pouhých čtyř dobíjení jste měli nejlepší střelbu ze všech štafet. Proč to nestačilo na lepší umístění?

Moravec: Protože dneska byl předek závodu tak silný, že i s tak dobrou střelbou na ty Johannese a spol. prostě nemáme.

Puskarčíková: Bohužel, mé momentální fyzické síly nejsou takové, jak bych si přála. Nechala jsem dnes na trati vážně maximum. Ale jelo se strašně zostra. Bavila jsem se o tom v cíli i s Dorotou Wiererovou, a ta byla taky úplně vyděšená z toho, jaké se hned v prvním kole nastolilo ostré tempo.

OSTRÉ TEMPO. Eva Puskarčíková na trati při štafetě smíšených dvojic.

Jak vám bylo, když jste později při vaší druhé stojce musela třikrát dobíjet?

Puskarčíková: Musím říci, že naštěstí se mi nohy úplně nerozklepaly a docela jsem si na ta dobití věřila. Spíš jsem byla sama na sebe naštvaná, že jsem tam nejdřív ty tři terče nechala a tím zkomplikovala závod i Ondrovi.

Tomáš Krupčík soudí, že Čechům chybí pro závod, jakým je singl mix, i speciální intervalový trénink. Souhlasíte?

Puskarčíková: To se úplně neodvažuji hodnotit. Ono je to často spíš o tom, jak se vyspíte a jak vám závod sedne.

Moravec: Možná na tom něco bude, speciálně na téhle trati, o které jsme věděli, že je těžká a že bude i v singl mixu rozdílová. Už na prvním mezičase byly rozestupy větší než 15 vteřin, na jiné trati by se určitě tak velké neudělaly. Je to možná pro nás i důvod k zamyšlení. Na druhou stranu náš tým dnes asi ani nepostavil to nejlepší, co tu na tuhle disciplínu máme. Ale i tak samozřejmě s 9. místem spokojení být nemůžeme, to říkám na rovinu. Jenže když se podíváte na státy v první šestce, tak s nimi se těžko můžeme rovnat. Jen čekáte, jestli udělají velkou chybu. Protože i když mají o jedno nebo o dvě dobíjení oproti nám navíc, na trati jsou pak mezi námi rozdíly větší.

Má tato disciplína místo v programu mistrovství světa? Neměla by zůstat jen ve Světovém poháru? I proto, že sedm startů na šampionátu by byl pro většinu závodníků obrovský zápřah.

Puskarčíková: Zatím se mi v singl mixu nikdy úplně nedařilo. Ale tady je dobré, že ho dali v jeden samostatný den a ne po vzoru svěťáku ve stejný den jako smíšenou štafetu. Ti nejlepší, kteří by jindy jeli raději smíšenku, se tak mohou rozhodnout, jestli na mistrovství do singl mixu nastoupí nebo ne.

Moravec: Je to hodně o síle týmů. Norové, Němci i někteří další by tu dali dohromady i dvě nebo tři velmi kvalitní dvojice do singl mixu. Osobně si myslím, že tenhle závod na mistrovství světa patří. Ale je dobré, když můžete síly jednotlivých biatlonistů v jednotlivých závodech na mistrovství rozložit, jako to v Östersundu dělají například Němci. Výjimkou je sice u Norů Johannes Bö, který tu jede všechno, ten je ale nadčlověkem.

BOJOVAL. Ondřej Moravec neminul jediný terč a ve spurtu o 9. místo porazil i rychlého Lotyše Rastorgujevse.

Co vám dal dnešní start směrem k sobotním klasickým štafetám mužů a žen?

Puskarčíková: První polovina závodu mi dala na střelnici jistotu a druhá mi ji zase sebrala. Takže se dá polemizovat, co mi singl mix dal. Každopádně to bylo náročné.

Moravec: Potvrdil jsem si, že štafety jsou letos má nejlepší disciplína. Taky ve smíšené štafetě jsem tu předtím trefil všechny terče. Jsem rád, že ta bilance má dnes pokračování - a těším se na sobotu.

S tlakem jste dnes žádné potíže neměl?

Moravec: Ne, všechno bylo v cajku. Nevím, co se to tehdy v sobotu se mnou dělo. Pomáhá mi i změna zdejšího počasí, udělalo se líp a tlak vzduchu stoupá, což je pro mě jen dobře.