Lepšící se Krčmář: Zase se dokážu s klukama rvát. To jsem loni necítil

Kdyby to s vaším výsledkovým vzestupem takhle pokračovalo i dál, rozhodně byste se nezlobil, že?

Kdyby... V neděli máme zase nový závod od nuly. V Hochfilzenu jsem říkal, že si všechno nejprve musím srovnat v hlavě. Stále na tom pracuji a snažím se najít takové vnitřní nastavení, které bude fungovat.

Fungovalo ve stíhačce?

Já jsem s ní spokojený, protože zase závodím. Zase mám pocit, že jsem to na trati já a že se zase dokážu s těma klukama rvát o lepší umístění. Takový pocit jsem minimálně rok neměl. Samozřejmě mě mrzí mé ležky (2-1), naopak stojky za 1-0 jsou O.K.

Čím si vaše chyby vleže vysvětlujete?

Možná tím, že se tady střílí rychle, což vás trochu strhne. Mohlo tedy jít o nedopracované rány.

Při první položce jste minul čtvrtou a pátou ranou.

Celá ta položka byla posazená níž a poslední dvě rány ulétly, na druhou ležku jsem proto cvakal nahoru. Mohl jsem i psychicky příliš podlehnout tomu, že jsem první tři rány trefil. Těch faktorů může být víc. Ale i po té úvodní ležce jsem se samozřejmě snažil závodit a těší mě, že jsem se do závodu vrátil.

To je každopádně pozitivní, že po dvou chybách na první ležce jste to v hlavě nezabalil.

Přesně tak. V Hochfilzenu i tady jsem vždycky vyjel ze střelby a viděl před sebou tak pět šest závodníků - a byl jsem schopný je dojet a předjet. Jak říkám, trochu zase nacházím své někdejší závodní pocity, i když je zatím nemám podložené výsledky. Nemlátím se do prsou, ale odcházím ze závodiště se vztyčenou hlavou a s chutí porvat se v dalších závodech.

Ta chuť se odrazila i v tom, že jste v cílové rovince přespurtoval dva tak skvělé běžce, jakými jsou Rakušan Eberhard s Francouzem Desthieuxem?

Vyjížděl jsem ze střelnice do posledního kola s Italem Windischem a před námi byl Lapšin (Rus v korejských službách), tak jsem si řekl, že zkusím tahat tempo, abychom Lapšina dojeli. A pak se v půlce kola ohlédnu a vidím, že mě předjíždějí Desthieux a Eberhard a že je s nimi i Windisch. Napadlo mě: To jsem si vybral dobrou běžeckou společnost do posledního kola, nic moc těžšího už jsem si ani vybrat nemohl. Ale měl jsem radost, že mě tělo nechalo i s takovými kluky závodit. Což je známka toho, že trénink byl správný.

Do posledních metrů jste šel s obrovskou vervou.

Jo, fakt jsem měl chuť, bavilo mě to. Proto sport dělám, abych soupeřil s jinými. Nešlo sice o umístění v Top 10, ale bojoval jsem s kvalitními závodníky. To mě ve sportu naplňuje. Není to už jako loni, kdy jsem se sotva držel na gumě a čekal, kdo všechno mě předjede.

V posledním kole jste měl sedmý nejlepší čas, jen 3,3 sekundy od nejrychlejšího. Což je další důkaz, že poslední kola speciálně v kontaktních závodech umíte?

Když mám dobrý den, tak jsem si letos už víckrát potvrdil, že v kontaktu dokážu jezdit i se závodníky z popředí startovního pole. Dřív o mě lidé říkali, že jsem klíště, které se přitiskne a nepustí. K tomu se vracím a cítím, že se taková schopnost ve mně zase probouzí.

Vaše celková střelba za čtyři byla dnes jednou z českých střeleb, jak v závodě mužů, tak žen. Proč podle vás čeští reprezentanti dělali tolik chyb?

Střelnice tu těžká není, je na ni lehčí příjezd a ani jednou nám tu ještě pořádně nefoukalo, podmínky se daly dobře číst. Ale dochází zde dost možná k podcenění střelby. Když se podíváte na časy střelby, skoro všichni střílí tak o pět vteřin rychleji než v Hochfilzenu. Tady zalehnete a už to tam v uvozovkách sypete. I proto může dojít k lehkému podcenění nebo nedomíření rány a z toho potom pramení chyby.

V posledních závodech sledujeme velkou norskou dominanci, teď už nejen v mužích, ale i v ženách. Co tomu říkáte?

Johannes Bö loni jezdil výborně celý Světový pohár a letos měl po dlouhé době i Tarjei Bö ideální přípravu a vrací se vpřed. Další kluci jim dorůstají. Je to podobné jako u Francouzů. Když trénovali s Fourcadem, pomáhalo to dalším francouzským klukům vytáhnout se dopředu. Stejný faktor může nyní fungovat i u Norů. Johannes vyšlapal cestu a další kluci se dotahují. A v ženách je Tiril Eckhoffová výbornou běžkyní už dlouho, je úžasně lehká a motorová.

Zbývá hromadný závod, poslední závod před Vánoci. Kolik sil ještě máte?

Mám hlavně radost, že hromaďák pojedu, což je pro mě měřítkem, že to se mnou není úplně špatné a že se pohybuju v lepší společnosti. Se silami to docela jde, pořád máme začátek sezony. Spíš jak teď jdou závody rychle za sebou, cítím trochu psychický stres, ta nervozita je trochu ubíjející a nemáte už ani moc velkou chuť k jídlu. Ale fyzicky bych se rozhodně o žádné únavě teď nechtěl bavit. Hromaďák je třešnička na dortu a každého ještě vyburcuje k velkým výkonům.