V Hochfilzenu se mi nikdy nevedlo. Chci tu šňůru prolomit, říká Krčmář

Konkrétněji: v pohárových sprintech Krčmář startoval v hochfilzenském areálu devětkrát za kariéru a jeho maximem jsou tu 20. a 26. místo.

„Není to mé neoblíbené středisko, často tady bývá krásně, co se týče tréninku i lyžování,“ popisuje. „Spíš bych řekl, že z Hochfilzenu mám respekt, protože se mi tady nikdy nevedlo. Ale chci tu šňůru prolomit.“

Jak se po čtvrtém místě z östersundské stíhačky cítíte? Nabilo vás chutí do zdejšího sprintu?

Určitě vám takový povedený závod psychicky pomůže, že máte do toho dalšího chuť. Ale tu bych měl, i kdyby se mi stíhačka v Östersundu nepovedla. Na letošní sezonu jsem se moc těšil a jsem rád, že už se rozběhla.

Každopádně vás však švédská stíhačka uklidnila, že?

To jo, dodala mi klid. Vidím, že to jde a že mohu s ostatními dobře soupeřit. Neříkám si však: Byl jsem čtvrtý, musím na to navázat. Takhle k tomu nechci přistupovat. Ta stíhačka mi dodala zdravé sebevědomí, ovšem ne takové, abych si myslel, že to teď půjde všude a pořád. Hochfilzen jsou prostě další závody, jedou se úplně od nuly a budou se počítat úplně jinak než v Östersundu.

Očekáváte, že po přechodu do jiné nadmořské výšky a na zdejším jiném sněhu se v porovnání se Švédskem poněkud změní rozložení sil, nebo je na to ještě brzy?

Myslím si, že se už tady můžou karty zamíchat. Přece jen cesta ze severu na každého působí jinak a i ta určitě má nějaký vliv. Plus je tu jiná nadmořská výška, jiné podnebí a někteří pomaleji se rozjíždějící lidé začnou být rozzávoděnější. Takže se pořadí může oproti Švédsku přeskládat a my se v něm dočkáme i nějakých novinek.

V Östersundu jste často závodili i pod umělým osvětlením, v Rakousku pojedete za denního světla. Co vám vyhovuje víc?

V tomhle ohledu je mi to asi jedno. Ale závody pod umělým osvětlením mají své speciální kouzlo. Líbí se mi závodit pod světly. Není to tak, že bych se pod nimi cítil líp, ale to kouzlo vnímám. Navíc jsem pod světly jel i obě své olympiády, včetně stříbra v Pchjongčchangu. A v Pekingu to nebude jinak.