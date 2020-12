Davidová po parádním úseku: To byl můj úkol vyjet co nejlepší pozici

Jaký to byl pocit prodírat se z osmé příčky až do vedení v závodě?

Takovou funkci jsem na svém úseku měla. Mým úkolem bylo vyjet pro tým co nejlepší pozici. A ten úsek nebyl kdovíjak hvězdně obsazený. (Přesto na něm běžely například Norka Tandrevoldová, Němka Preussová, Švédka Perssonová či Francouzka Simonová.)

Jste na sebe přísná. Už po sprintu, v němž jste dosáhla třetího nejlepšího běžeckého času, jste vyprávěla, jak se vám běželo hrozně. A dnes jste se v televizním rozhovoru po štafetě pro změnu zkritizovala za dvě dobíjení při stojce.



No jo, protože to je štafeta, která není jen můj závod. Každé dobíjení nás stojí dalších deset vteřin. Už i tak střílím pomalu a potom si ještě přidám dvě dobíjení.

Na druhou stranu ta položka byla pro mnohé kritická, po té samé stojce šly na trestné kolo Norsko, Německo či Rusko. Vy jste se s ní ještě popasovala dobře.

Jo, neříkám, že to byl průšvih, ale určitě bych se nevychvalovala. Kdybych dala ve sprintu stojku za dvě, taky to moc veselé nebude.

A UŽ VEDE! Markéta Davidová (v popředí) právě předstihla Švédku Perssonovou a dostala českou štafetu ve třetím kole druhého úseku do vedení.

Přesto jsou pro vás dva závody v Hochfilzenem výkonnostním posunem oproti Kontiolahti. Máte takový pocit?

Popravdě moc ne. Jistotu střelby jsem ještě nenašla. Sice mi terče začaly trochu víc padat, ale že bych si byla střelbou stoprocentně jistá jako loni ke konci sezony, tak to ještě ne. Pořád se hledám.

V Hochfilzenu jste se rozhodla vrátit k jistější střelbě na dva nádechy mezi ranami?

Vlastně ani nevím. Ležku jsem šla dneska na jeden nádech a trošku rychleji, stojku potom na dva. Řídím se tím, jak se zrovna cítím. Netlačím na sebe. Když to jde, snažím se střílet na jeden nádech. Zato ve sprintu jsem měla stojku tak na tři.

Pomáhá, že je nyní s vámi mnohem častěji na trénincích kouč Egil Gjelland? Protože na předsezonních soustředěních kvůli norské karanténě často chyběl.

Určitě to pomohlo. Je dobře, že tu s námi Egil tráví víc času a má k naší střelbě nějaké připomínky.

Radil vám, ať ji teď trochu zpomalíte?

To ne, spíš jsme řešili moji polohu. Poradil mi pár věcí, co mám dělat jinak. Snažím se na ně myslet a snad mi to bude padat.

Běžecky jste naopak momentálně na úrovni svých nejrychlejších dnů ve Světovém poháru.

Jo, s tím jsem určitě spokojená.

Dnes byla první půlka štafety od Jessiky Jislové a od vás velmi povedená. Druhá půlka výsledek pokazila, skončily jste jedenácté. Také vaše pocity z celé štafety jsou po takovém průběhu hodně smíšené?

Právě. Nemá ani moc cenu rozebírat můj výkon, ale spíš řešit, jak jsme dopadly celkově. Bohužel, střelecky se nám nedaří a nějak ten stav nejsme schopné prolomit. Ale doufám, že ještě ukážeme, co v nás je a že máme na dobré umístění.



Lucie Charvátová, která má už delší dobu ve štafetě problém s psychikou a s trestnými koly, si tentokrát zkusila čtvrtý úsek. Trenéři před mistrovstvím světa zkoušejí, komu by který úsek seděl nejvíc?

Předtím jsme dlouho točily jen druhý a třetí úsek, na kterých jsme se prohazovaly já a Lucka. Udělat nějakou takovou větší změnu vůbec není špatné. Lucka je na tom teď běžecky dobře, poslední úsek by jí klidně mohl zůstat.

V neděli vyběhnete do stíhačky z páté pozice po sprintu. S přibývajícími léty přicházíte víc na chuť právě i čtyřpoložkovým závodům?

Už mi nevadí. A ty kontaktní mám rozhodně radši. Na to je stíhačka dobrá, že kolem sebe pořád někoho vidíte.

DVOJÍ DOBÍJENÍ. Markéta Davidová na stojce druhém úseku ženské štafety.

Tentokrát je nejlepších deset žen ze sprintu namačkáno do pouhých 36 sekund.

Tady to bývá vždycky našláplé. Předpokládám, že zítřek nebude výjimkou.

Trať drží? Včetně sjezdu, o kterém jste v pátek říkala, že je nebezpečný.

Dnes byla zatáčka Omega dost ledovatá, s plotnami, nic příjemného. Ale teď tu začalo sněžit a zítra má pršet. Takže zítra asi budou zase úplně jiné podmínky.

A co se týče vás a deštivých závodů...

... tak je ráda nemám. Ale to asi nikdo.

Hned mi vyskočí na mysl vzpomínka na loňské Le Grand-Bornard, kde jste za cílem doslova ždímaly kombinézy.

To bylo brutální. Sice dobrý výsledek (3. místo ve sprintu), ale jinak něco naprosto šíleného. Takový závod, doufám, už nikdy nezažijeme.

Celému startovnímu poli Světového poháru vyšly v Hochfilzenu negativní testy na covid. Jde o důkaz, že biatlonová ochranná bublina funguje?

Doufám. Ale vezměte si skokany na lyžích. Ti byli v obdobné bublině jako my a při druhé zastávce svěťáku se u nich objevilo x dalších nakažených. Je to o tom, abychom byli pořád stejně pozorní, chránili se a neříkali si: Teď už je to v pohodě, když jsme všichni negativní.

Na rozdíl od úvodních dvou kol bydlíte v Rakousku s dalšími týmy na jednom hotelu. Jak moc se potkáváte?

Na jídlech. Tam si ale hodně dezinfikujeme ruce a společné jídlo si nabíráme v igelitových rukavicích, abychom na to všichni nešmatlali.

Baví vás sezona i se všemi těmi omezeními a závody bez diváků?

Jo. Čekala jsem, že omezení budou ještě přísnější. Zatím mi připadá, že se dá na vše docela zvyknout. I na ty prázdné tribuny. Dokonce jsem říkala: Abychom pak nebyli překvapení, až zase povolí při závodech diváky, že nám to bude připadat divné.