Zmoklá Davidová, třetí ve slejváku: Tohle bylo ještě horší než Oberhof

Už jste někdy jela velký závod v tak hustém dešti?

Dnešku by mohl trochu konkurovat německý Oberhof. Ale tohle bylo ještě horší než Oberhof.

Z předpovědi počasí jste byly dopředu varovány, jak zmoklý den to může být, ne?

Jo, čekaly jsme to. Ale i tak to s oblečením bylo špatné, byly jsme úplně mokré. Vzít si víc vrstev nemělo smysl, je tady plus dvanáct. Bylo klíčové snažit se aspoň trošičku zůstat v suchu, převlíct si boty a tak.

Stihla jste to po nástřelu? I když jste měla velmi nízké startovní číslo?

Jo jo, měla jsem tentokrát rychle nasřeleno, takže to bylo v pohodě.

Vylosovali vám číslo 5. Víte, kde jste také měla na pětku?

Jasně, když jsem vyhrála v Anterselvě.

Je tedy vašim šťastným číslem?

Asi jo. Já mám ta lichá radši. Nejspíš to funguje.

Ze školy jste pětky nikdy nenosila?

No.. pár jich bylo. Ale na čísle jí rozhodně beru.

Měla jste nejrychlejší první kolo a skoro nejrychlejší druhé. Ve třetím už na mokru nohy bolely?

No jo, tam mi došlo, už toho bylo moc. Před závodem jsem si říkala, že tady jsou ty tratě lehké a já mám radši víc kopcovité - ale ony zase až tak lehké nejsou.

Takže vás za tu myšlenku vytrestaly?

Doběhlo mě to rychlé první kolo. Ty tratě jsou zvláštní tím, že si myslíte, že jste úplně v pohodě a pak to s vámi najednou sekne. Zase taková sranda to tu není.

Areál je v nadmořské výšce 1 300 metrů a vy jste na výšky docela adaptabilní. Takže by ta zdejší mohla hrát pro vás?

To asi jo, i když mám pocit, že tady není až tolik znát. V Anterselvě ji cítím víc.

Překvapilo vás, o kolik Tiril Eckhoffová všem na trati utekla?

U ní ani moc ne, ona je dobrá běžkyně stabilně. Dneska se jí všechno sešlo, měla dobrý den a takhle nám všem frnkla.