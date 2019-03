Davidová hodnotí Östersund: Byl to pro mě šampionát padesát na padesát

S pěti chybami na střelnici projela cílem na konečném 16. místě.

Začala jste čistou první položkou. Dodala vám chuť a naději?

Byla jsem ráda, že se mi povedla. Necítila jsem se předtím nejlépe. Dodala mi chuti, ale pak už jsem pozici neudržela, což mě trochu mrzí.

Podmínky na střelbu dnes opět jednou nebyly vůbec jednoduché. Jak jste se s nimi vyrovnávala?

Bylo to fakt těžké, protože i na podložkách to strašně klouzalo, úplně jsem to tam asi úplně nezvládla. Ale nemám ze závodu vyloženě špatný pocit. Vím, co jsem dělala špatně, o špatných ranách vím, co je způsobilo a na co si musím dát příště pozor. Není to jako ve štafetě, kdy mi ty rány letěly úplně pryč a já neměla ponětí, kde by mohly být. Dnes jsem se v tomto směru cítila líp.

Silný vítr přispěl k tomu, že nikdo nezastřílel čistě, ani s jednou chybou, pouze Wiererová s Jurlovovou střílely za dvě.

Bylo to složité pro všechny. I uvelebit se na podložce bylo těžké, klouzaly lokty i nohy, to se potom hůř vyrovnává.

Jste z tohoto pohledu spokojená s vašim 16. místem?

Asi jsem, protože vím, že jsem nejspíš dnes na víc neměla. Nechala jsem na trati vše, co ve mně bylo, a na střelnici jsem se s podmínkami prala. Nejde o výsledek, za který bych se styděla.

V posledním kole jste potom předstihla i Veroniku Vítkovou. Byl to zvláštní pocit?

Od toho tu samozřejmě nejsem, abych bojovala s Verčou, jsme tu proto, abychom obě společně bojovaly proti zbytku světa. Verča rozhodně nebyla v posledním kole můj cíl.

DVĚ ČEŠKY V CÍLI. Markéta Davidová (vlevo) a Veronika Vítková v obětí po dojezdu hromadného závodu na mistrovství světa v Östersundu.

Jak byste zbilancovala celý šampionát?

Je to tak padesát na padesát. Jsou závody, se kterými tu spokojená jsem, a myslím, že jsem se v nich i překvapila. A pak závody, které mě mrzí a musím si z nich něco vzít, co mě snad posune příště dál.

Máte z Östersundu 7., 13. a 16. místo, tedy výsledky, které byste určitě brala na začátku sezony. Co pro vás znamenají poté, když jste v poháru okusila i stupně vítězů?

Nejsem z toho rozhodně přepadlá. Myslím, že asi na víc nebylo. Předvedla jsem, na co jsem měla, a asi to není ani úplně špatný.

Už jste si tak trochu zvykla na pozice v první světové patnáctce?

Standard to stále není, ale myslím, že na tyhle příčky už mám, když se mi to sejde. Spíše mě pak mrzí, pokud se mi vyloženě závod nepovede, třeba když se nedostanu do stíhačky. Takové kiksy by se mi už stávat neměly.

Co vás östersundské mistrovství nejvíc naučilo?

Možná více vytěsňovat tlak okolí a míň si ho připouštět. S tím bych se možná měla naučit lépe pracovat. Tady se to moc nepovedlo, tak doufám, že mi šampionát v tomto směru pomůže.

Zbyly ještě síly na pohárové finále v Oslu?

Uvidíme. Zítra musíme přežít přesun a pak bude i nějaká chvíle na vydechnutí před finále.

Také díky dnešnímu výsledku jste si řekla o start v hromadném závodě i na Holmenkollenu. Takže vás tam patrně čekají tři závody.

To bude radost. Ale má být v Oslu hezky, tak se tam těším, konečně uvidíme zase sluníčko.

A potom dojde i na dovolenou?

Žádná nebude. Možná jen pojedu na snowboard.