Davidová před štafetou: Má střelba? Vždycky jen jeden zkrat, jinak pohoda

O vaší nominaci do smíšené štafety nikdo nepochyboval. Už se těšíte, až do ní vyběhnete?

Jsem ráda, že ji mohu jet, ale je to zároveň i nějaká zodpovědnost. Snad se s tím poperu lépe než na začátku sezony na Pokljuce.

Potvrzené úseky České kvarteto pro štafetu Složení smíšené štafety oznámili čeští trenéři ve středu už brzy po poledni, večer potom upřesnili i sestavu na jednotlivé úseky. Závod rozjede Veronika Vítková, po ní se představí Markéta Davidová, pak Ondřej Moravec a coby finišman Michal Krčmář.

Formu máte takovou, jakou jste si na šampionát přála?

Cítím se normálně, dobře. Ale takhle dobře se můžete cítit na tréninku a potom je to v závodě na houby. Nebo obráceně. Nechci radši nic prorokovat.

Trenér Jiří Holubec hlásil, že vám na střelnici terče utěšeně padají.

No, já mám vždycky za trénink jeden takový zkrat ze zhruba deseti položek a jinak je to docela v pohodě.

Zdejší střelnice, při většině závodů v minulosti pořádně větrná, je přitom mnohými obávaná. Zatím se vám tedy zamlouvá?

Teď tu dva dny kupodivu vůbec nefoukalo a střílet bylo jednoduché. Uvidíme, co s tím udělá počasí v dalších dnech.

Soustředění v norském středisku Os bylo pro vás díky tamní větrné střelnici údajně docela dobrou přípravou na často komplikované östersundské podmínky.

To jo. Nevím, jestli jsme díky tomu zocelené, ale bylo to tam fakt brutální. Nedal se ten vítr vyčíst, připadalo nám, že fouká pořád stejně a přitom foukalo víc. Třeba nám to tady pomůže.

A co říkáte zdejším teplotám? Dnes ráno bylo minus sedmnáct.

Včera jsem tu fakt vymrzla, byla mi hrozná zima. Sice do toho zatím nefouká, ale i tak je ten mráz docela vlezlý. Dnes už jsem se na něj lépe připravila a je to v pohodě. Nic horšího než těch minus 30, co jsme měli v Canmore, už být nemůže. Když jsme to přežili tam, přežijeme i tady.

Jde o vaše první dospělé mistrovství světa v kariéře. Jak na vás doposud dýchla jeho atmosféra?

Mě to přijde jako úplně normální svěťák. Jsou tu ti samí lidé, není tady nikdo navíc, organizace je stejná.

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 Markéta Davidová před svým prvním dospělým mistrovstvím světa biatlonistů: "Na tréninku tu mám na střelnici vždycky jeden takový zkrat ze zhruba 10 položek. Jinak je to docela v pohodě." Zítra Češi jedou v Östersundu smíšenou štafetu v sestavě Vítková, Davidová, Moravec, Krčmář. https://t.co/6NjZIwuGup odpovědětretweetoblíbit

Smíšená štafeta bývala dříve zaslíbenou českou disciplínou. Vnímala jste ještě coby divačka někdejší úspěchy?

Vím, že ze smíšenky máme hodně medailí, jenže teď nám dělá problém na ně navázat. Vždycky to někdo pokazí. Třeba já na Pokljuce.

Vzpomenete si, kde jste byla, když Češi v Kontiolahti 2015 vyhráli zlato?

Ne. Až takový fanoušek jsem zase nebyla. Vzpomínám si, že sestava smíšenek bývala tehdy dlouho stejná: Gabča Koukalová, Verča Vítková, Ondra Moravec a občas Jarda Soukup a jindy zase Michal Šlesingr.

Co bude letos při smíšené štafetě pro tým úspěchem? První šestka?

Asi jo. Po dlouhé době se nám povedla teď v Americe, bylo by moc fajn to zopakovat i tady.