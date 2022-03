Čtvrtá Davidová: Rychlost střelby mě překvapila. Ale byl to i smutnější den

Zaznamenala jste 6. běžecký čas, bezchybnou střelbu, ale zároveň i 21. nejrychlejší střelbu, což je u vás nebývalé.

Samotnou mě překvapilo, když jsem pak ty statistiky viděla. Nešlo vyloženě o záměr střílet dneska rychleji, prostě mi to jen sedlo.

Ze stojky jste vyjížděla dokonce na průběžném třetím místě, o pět sekund před čtvrtou Röiselandovou.

Jenže s Norkama se vždycky těžce závodí. Moc jsem nad tím nepřemýšlela.

Mohla se na vašem běžeckém čase v posledním kole podepsat stále rozrytější a zpomalující se trať? Také jiné závodnice si posteskly, jak se na ní bořily.

Fakt je, že trošku ubývalo stop, kde to jelo o něco rychleji. Ono když tudy projede 60 lidí, není se co divit. Ale nemyslím si, že se trať nějak zásadně měnila a že by vyšší čísla byla až tak velkou nevýhodou. Dala jsem závodu, co jsem mohla, a dopadlo to, jak to dopadlo.

Ve výsledkové listině jste čtvrtá a Jessica Jislová šestá. Aby stály dvě Češky na rozšířeném pódiu pro šest nejlepších, se povedlo naposledy rovněž na Holmenkollenu v roce 2017, kdy dojela v hromadném závodě Gabriela Soukalová druhá a Veronika Vítková čtvrtá.

A bylo určitě moc příjemné a fajn, že jsme tam byly tentokrát s Jess spolu. Akorát že dnes to pro mě byl zároveň i smutnější den, protože se loučila Evka Puskarčíková. Což mi bylo moc líto.

Kdy vám Eva Puskarčíková oznámila, že se rozhodla ukončit kariéru?

My jsme spolu rozebíraly celou sezonu, že o konci kariéry přemýšlí, takové konverzace jsme vedly delší dobu. Potom už to bylo jen na Evce, aby se rozhodla.

Na Instagram jste jí včera napsala dojemný vzkaz a poděkování za společně strávená léta. Byla vám z celého týmu nejblíž, že?

Rozhodně. A teď mi najednou dochází, že tady už příště nebude.

Co jste jí řekla, když projela cílem sprintu?

Nic. My jsme jen brečely. Obě.

Čím pro vás byla tak důležitá? Že vás uváděla do Světového poháru a všechno vám ukazovala? Nebo že vám permanentně zlepšovala náladu a uměla i těžší chvíle obrátit v legraci?

Je to prostě skvělý člověk a skvělá osobnost, náramně jsme si sedly. S Evkou jsem vždycky trávila čas ráda.

Sobotní stíhací závod se už Evy Puskarčíkové týkat nebude, zato vy do něj máte krásnou výchozí pozici.

Jo, těším se na stíhačku. Uvidíme, v jakém stavu bude trať, už je vážně dost rozbitá. Musím ještě sehnat nějaké síly a snad to bude dobré. Ve sprintu jsme je ještě docela měla, i když to zároveň bolelo. Zdejší tratě sice profilově nejsou těžké, ale v těchhle podmínkách ano.

S GLÓBEM. Markéta Davidová si v pátek na Holmenkollenu převzala i malý glóbus za celkové prvenství v klasifikaci vytrvalostního závodu.

Dnes byly běžecky odtržené od ostatních Eckhoffová a Röiselandová, naopak za třetím nejrychlejším běžeckým časem Elviry Öbergové jste zaostala jen o 9 sekund. Čím si vysvětlujete norskou běžeckou dominanci?

Víme, že Norové umí skvěle mazat na vodu a teplé podmínky, tak se to možná zase potvrdilo. Ale pochopitelně potřebujete i špičkovou výkonnost, rozhodně to není jen o lyžích.