Charvátová po štafetě: Když na té položce nejsem myslí, zvládnu to

Podobně jste si zorganizovala poslední týdny před světovým šampionátem i loni. Také tehdy jste neodcestovala s ostatními domů a připravovala jste se raději ve vysoké výšce v Ridnaun.

A i tentokrát se odtud vydám rovnou na závěrečnou přípravu na Pokljuku (do dějiště mistrovství světa). Takže budu přesně dva měsíce na cestách.

Nebudete postrádat kontakt s vašimi nejbližšími?

Ne ne, přestěhovala jsem se v Anterselvě z hotelu do apartmánu a moje rodina sem zajede za mnou, abych si aspoň na chvíli připadala jako doma.

Takové řešení přípravy byl váš nápad? Nebo vám ho poradili trenéři?

Vymyslela jsem to sama. Držela jsem se modelu, který se nám osvědčil už loni. Akorát že letos je mnohem komplikovanější se kamkoliv dostat.

V Anterselvě jsou také pro turisty uzavřené hotely?

Jsou, ale i proto, abych se vyhnula co největšímu počtu kontaktů, povedlo se mi tu zamluvit apartmán. Přede mnou v něm bydleli italští servismani, paní domácí by tedy mohla být nakloněná biatlonu, bude to fajn.

Nebudete si v areálu připadat až příliš osamocená?

Zbytek týmu odjel domů a Evka Puskarčíková do výšky do Livigna. Ale tady zůstali po poháru Švédové a Američani a nejspíš ještě některé další týmy, nebudu tu opuštěná.

Přestože jste říkala, že s vysokou nadmořskou výškou většinou nebýváte kamarádkou, při nedělní štafetě se zdálo, že vás příliš nelimituje.

Vypadalo to tak. Nevím, jestli se během mé dlouhé sportovní kariéry něco změnilo, ale když si vzpomenu na juniorská léta, byly pro mě závody ve výšce pokaždé problém. V posledních dvou letech jsem sama sebou překvapená, jak to zvládám, i když třetí den bývá vždy kritický. Každopádně moje dlouhodobá hladina hemoglobinu je na spodní hranici průměru populace, takže ve výšce nemám moc o co se opřít. Ale štafeta mi docela sedla, z čehož jsem byla docela překvapená, vždyť ta výška tu sejmula dost jiných lidí.

Pocítila jste úlevu, když jste teprve potřetí zvládla štafetu bez trestného kola? Bývaly pro vás v posledních letech velkou psychickou zátěží.

Doufám, že tou mojí cestou zase šlapu nahoru. Já už těch pádů zažila moc. Dolů to jde vždycky strašně rychle a nahoru strašně pomalu a já tím letos dokázala v podstatě promrhat půlku sezony. Proto jsem ráda, že jsem svěťák v Anterselvě završila s dobrým pocitem před mistrovstvím světa. Dodalo mi to zdravé nadšení a chtění pro biatlon.

Po nepovedeném čtvrtečním vytrvalostním závodě jste takový pocit určitě potřebovala, že?

To jo, ten se mi nepodařil, pokazila jsem ho hned od začátku. Udělala jsem v něm stejnou chybu jako v Anterselvě i loni, našla jsem to i ve svých zápiscích. Celá první položka byla hrozně nahoře. Tady, když přijedete na střelnici, jste zahlcení, rány předýchnete a máte je nahoře. Před štafetou už jsme byli na nástřelu obezřetní, nastřelovala jsem hodně dlouho, abychom si ověřili, že jsem ve středu terče. A ty rány byly pak dobré.

Máte pocit, že jste ještě něco udělala jinak, a proto jste štafetu na střelnici zvládla? Řada kvalitních závodnic se při ní trápila, například Elvira Öbergová šla na tři kola.

Vlastně nevím, co jsem na střelnici udělala. Ale takové pocity mám nejraději, když opouštím střelnici a vím, že jsem tam sice byla, ale zároveň úplně přesně nevím, co se tam dělo. To je totiž důkaz, že člověk má čistou hlavu a nad ničím při střelbě nepřemýšlí.

Totéž jste vykládala po povedené stojce při vašem bronzovém sprintu na loňském mistrovství světa.

Já vím, že to takhle u mě funguje, že jakmile na té položce nejsem myslí, zvládnu to. Ale nějakou speciální přípravu jsem jinak nedělala. Čekat na čtvrtý úsek je vždycky o trochu delší, tak jsem si v buňce četla biatlonový magazín IBU. Byla jsem relativně klidná. Doufám, že se mi začíná vracet ta dlouhodobější práce, kterou se snažím udělat jak při střelbě, tak v mé hlavě.

V posledním kole jste potom jela ve skupině závodnic na 7. až 10. místě a sedmá příčka byla velmi blízko.

A té koncovky byla strašná škoda. V první půlce posledního kola jsem se docela trápila a říkala si: Na to nemám, nezvládnu to s nimi. Ale potom jsem se na louce vzpamatovala, docvakla je a viděla naději, že to dobře dopadne. Finiš a sprint bývaly v juniorských letech mojí silnou stránkou, i když už jsem dlouho nesprintovala tak, abych tam musela hodit celé tělo. Ten boj o 7. místo se nepovedl, ale nebylo to kvůli cílové rovince.

Kvůli čemu tedy?

V televizi to prý nebylo vidět. Když jsme přijížděli zpod mostu na stadion, byla jsem na stejné úrovni jako Ukrajinka Pidhrušná hned za Švédkou Öbergovou a věděla jsem, že v těch místech je jediná možnost ještě někoho předjet, protože jak potom na stadionu dvakrát zatáčíme doprava, už není šance.

Takže jste zaútočila?

Chtěla jsem to naprat tak, abych se dostala na první místo ve skupince. Najela jsem zleva, abych se vyhnula jakémukoliv konfliktu a s nikým se nesrazila. Věřila jsem si, že to zvládnu. Jenže když už jsem byla lehce za Ukrajinkou, ona uhnula doleva a přišlápla mi lyže. Začala jsem nadávat a skoro jsem zastavila, navíc jsem přibrzdila i Švýcarku Häckiovou. Rozjížděla jsem se znovu v podstatě z nuly. Ještě jsem to v cílové rovince zkusila zleva, ale už to nešlo. Až později jsem se o té Ukrajince dozvěděla, že ve finiši má ze startovního pole nejhorší pověst a je schopná šlapat, kde může.

Markéta Davidová i Jessica Jislová po štafetě říkaly, že za dnešní výkon byste si zasloužily i lepší než 10. místo, ale že výkon štafety je přinejmenším dobrou motivací před mistrovstvím světa.

V tom se s holkama shoduju, protože náš výkon byl hodně slušný. Samozřejmě, v minulosti býval můj úsek nejslabší a měla jsem na něm velké rezervy, ale snažila jsem se tu udělat maximum a posunout náš výkon nejdál, co jsem mohla. Nějakou čokoládovou medaili by nám za něj mohli dát. (směje se)

Na úseku jste byla druhá nejlepší, těsně za Hannou Öbergovou. Až za vámi figurovaly ve statistice úseku Wiererová, Simonová, Röiselandová, Preussová, velká jména.

To mě potěšilo. Nechala jsem na trati všechno a vyčerpala se ze všech svých sil. Ještě teď to cítím v nohách i hlavě, že jsem pěkně vyřízená.

Takže si dáte den bez biatlonu?

Jeden. V pondělí budu prát a provozovat domácí práce.

Váš kouč Egil Gjelland říkal, že důležité je teď pro vás střílet a střílet. Jak si to na zdejší střelnici domluvíte?

Pomohl mi s tím Michal Šlesingr, který tu má kontakty. Poslal mi zprávu: Máš to zařízený, ráno v 9 tam budeš, správce střelnice o tobě ví. Tak se do toho pustím. Snad se tu někdy podívám i do hor a ve zdejším krásném prostředí si i trochu odpočinu.

Doufáte tedy, že se vrátí modrá obloha, která jindy bývala pro Anterselvu typická?

Pravda, na Ansterselvu není předpověď zrovna ideální. I když jsem se šla před štafetou rozjíždět a na trati byla mlha, říkala jsem si: Co se děje, vždyť tady má být krásně?