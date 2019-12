Trenér hodnotí: Excelentní Davidová, Vítkovou zatím není kým nahradit

Osmá příčka ve štafetě je sice přijatelná, ale určitě cítíte, že váš tým má na víc, že?

Šesté místo bylo hodně blízko. Nemůžeme tolik dobíjet a hlavně nesmíme na trestné kolo. Tentokrát na něm Lucka Charvátová byla a hodně nabrala. Naštěstí pak Markéta (Davidová) předvedla excelentní výkon. Posouvali jsme se nahoru, ale předchozí ztráta už byla příliš velká.

Co se předtím při ležce Charvátové stalo? Kam létaly její rány?

Nahoru. Větrem to vůbec nebylo.

V jiných závodech se střelecky zlepšila. Je možné, že její psychiku stále ovlivňuje zodpovědnost vůči týmu, jakou při štafetě cítí?

Asi jo. Je pak zbrklá, poloha není dopracovaná. Je to pořád takový stres a potom to takhle dopadá.

Na své poměry naopak dobře zvládla úvodní úsek Jessica Jislová, že?

Ano. Trochu chytala ztrátu běžecky a trápila se na trati před stojkou, kde pak dvakrát dobíjela, ale v posledním kole se běžecky zase chytla. Nabrala celkově přes 50 sekund, ovšem nešlo o nic drastického, dalo se s tím dál závodit. Jenže jakmile tam pak přibudou trestná kola, je zle.

U Markéty Davidové (2. běžecký čas úseku, jen 1 dobíjení) můžeme říci, že forma je zatím vynikající - a teď už nemluvíme jen o štafetě.

Zatím předvádí perfektní výkony běžecky i střelecky. Celkově tu za čtyři závody minula jen pět terčů, to je u ni střelecky perfektní. Výborně tím podporuje vynikající běh.

NA STŘELNICI. Trenér Jiří Holubec při tréninku.

Po sprintu i vytrvalostním závodě vykládala, že se jí vůbec neběželo dobře, přesto měla pokaždé jeden z nejrychlejších časů.

Tak to někdy bývá, že vám to na trati nechutná, ale hodně se zmáčknete a čas je potom takhle dobrý. Až jí to bude opravdu chutnat, tak se můžeme jen těšit, co předvede.

Vy, trenéři, jste po přípravě očekávali, že bude až tak dobrá?

Já určitě. A Egil (Gjelland) taky. Už při zkušebním závodě v Sjusjönu se pohybovala mezi nejrychlejšíma holkama. Také střeleckou úspěšnost měla v přípravě lepší než loni, i když nějaká zaváhání tam občas byla. V průměru se ve stojce v porovnání s loňským rokem zlepšila tak o deset procent.

Běžecky se před sezonou zrychlila rovněž Eva Kristejn Puskarčíková, zvlášť poslední kola má velmi rychlá. Jen zatím rozbíhá závody pomaleji.

To je pravda, hlavně ve vytrvalostním závodě začala opravdu hodně pomalu. Ale pak se vždycky rozebíhá. Střílet dokáže hodně dobře, i když teď tam občas dělala nějaké kravinky. Rozhodně to není žádný malér.

FINIŠMANKA: Eva Kristejn Puskarčíková dobíhá štafetu na 8. místě.

Což nejde říci o zdravotním stavu Veroniky Vítkové, která musela přerušit sezonu. Nikdo netušíte, co je příčinou?

Ne. Něco je v jejím těle špatně a nikdo nemůže přijít na to, co to je. Tréninky už vypadaly dobře, ale jakmile přijde do vysokých intenzit v závodu, moc by chtěla jet, jenže tělo to nedovolí.

Její potíže se táhnou už dva roky.

Jo, je to dlouhé a žádný verdikt z toho není. Doktoři nedokážou říci, co je příčinou. Do Vánoc teď dostala naordinovaný odpočinek a pak uvidíme, jak na tom bude po Novém roce.

Jak to změní sestavu pro Hochfilzen a druhé pohárové kolo? Přizvete místo Vítkové jinou ženu jako pátého člena týmu?

Asi ne. Není právě kam sáhnout.

Pravda, výsledky žen v IBU Cupu nejsou právě oslnivé. Radši tedy necháte závodnice z B-týmu jezdit na hraně bodů v IBU Cupu, než abyste je vytáhli do Světového poháru?

Ano. Kdo se pohybuje v IBU Cupu okolo 50. místa, byl by ve Světovém poháru na chvostu.

Běžecky by na Světový pohár rozhodně měla Ludmila Horká, ale její střelba je zatím ještě problematičtější než loni.

Právě. Nemá cenu posílat ji do svěťáku a ani to zatím nepřipadá do úvahy.

V Hochfilzenu je však opět na programu ženská štafeta. Pojedete tedy do Rakouska ve čtyřech a budete doufat, že žádná z tohoto kvarteta neonemocní?

Zatím to tak vypadá. V případě nutnosti bychom eventuálně museli rychle někoho přivézt. Naštěstí Ridnaun, kde se ve stejném termínu jede IBU Cup, je docela blízko.