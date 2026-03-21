Drama ve stíhačce, rozhodl fotofiniš. Opět slaví Laegreid, Krčmář dojel sedmnáctý

  15:37aktualizováno  17:49
Popáté v řadě slaví vítězství Nor Sturla Holm Laegreid. Tentokrát však v závěrečném stíhacím závodě sezony v Oslu musel mezi ním a Francouzem Ericem Perrotem rozhodnout až dramatický fotofiniš. Třetí místo obsadil Emilien Jacquelin. Čeští biatlonisté se chybám na střelnici nevyhnuli. Výraznější posun pořadím vpřed znemožnily Michalu Krčmářovi chyby na položkách vestoje, kvůli kterým skončil sedmnáctý.
Mikuláš Karlík (vlevo) a Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu v Oslu

Mikuláš Karlík (vlevo) a Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu v Oslu | foto: Marek Ambrož / Český biatlon

Michal Krčmář na trati stíhacího závodu v Oslu
Michal Krčmář na trati stíhacího závodu v Oslu
Mikuláš Karlík na trati stíhacího závodu v Oslu
Michal Krčmář na trati stíhacího závodu v Oslu
Krčmář přitom první položku vleže zvládl bezchybně, pohlídal si tentokrát první ránu, která mu dříve dělala problémy, a ze střelnice odjížděl na osmém místě se ztrátou minuty a devíti sekund na čelo závodu. Na druhé položce sice odkládal poslední ránu, ale i ta skončila v terči, následoval posun na sedmé místo.

Na třetí položku přijížděl dokonce už jako šestý, ale poprvé chyboval a musel na trestné kolo, čímž klesl na desátou příčku a nabral dvouminutovou ztrátu. Na závěrečné stojce se chybě opět nevyhnul, klesl na patnácté místo a v závěrečném kole se propadl o další dvě příčky na konečnou sedmnáctou pozici.

„Na střelnici jsem se moc nezdržoval, ale dneska jsem na trati se soupeři ztrácel. Půlminutu jsem tam určitě nechal, měl jsem toho fakt dost. Přesně, jak jsem očekával – trochu se to kumuluje. První závod jsem zvládl super, dneska už to bylo horší. Budu doufat, že se na neděli vyspím zase o něco líp. Závod to byl dobrý, ale je to škoda, desítka byla kousek,“ hodnotil Krčmář svůj výkon v rozhovoru pro ČT Sport.

Po vyrovnaném sezonním maximu nezačal Mikuláš Karlík stíhačku ideálně a hned na úvod musel na dvě trestná kola. Druhou ležku už ale zvládl bezchybně a posunul se na 23. místo. Na první stojce opět zastřílel čistě a polepšil si na dvacátou příčku. Přestože na závěrečné položce také chyboval a znovu klesl, do cíle dojel na solidním 22. místě.

„Jsem spokojený, běžecky už tady každý trpí, takže když mi v cíli řekli, že jsem měl devátý nejrychlejší čas, tak jsem spokojený. První střelecká položka mi nesedla, nevím, co se pořádně stalo. Jedna rána byla nahoře, druhá dole, bylo to rozhozené, pak už jsem si na to dal pozor, ale zase jsem tam trávil více času,“ řekl Karlík po závodě.

Nejrychlejší běh a střelba

Běh: 1. Laegreid 27:11,8, 2. Dale-Skjevdal +4 (oba Nor.), 3. Ponsiluoma (Švéd.) +4,2, …9. Karlík +23,9, 25. Hornig +56,4, 33. Krčmář +1:05,3 (všichni ČR)

Střelba: 1. Perrot (Fran.) 1:28,6 (0), 2. Uldal 1:33,5 (4), 3. Burkhalter (Švýc.) 1:34,3 (3), …21. Krčmář 1:45,7 (2), 23. Hornig 1:46,4 (2), 53. Karlík 2:13,1 (3) (všichni ČR)

„Na první stojce mi nevyskočila v zásobníku pružina, která by posunula náboj. Nešlo mi to přebít, tím pádem jsem tam strávil hodně času, ale celkově solidní závod a jsem rád, že mi to zajistilo hromadný závod, premiérově. A kde jinde než tady – královská disciplína na královském místě biatlonu,“ usmíval se následně v cíli.

Vítězslav Hornig po nepovedeném sprintu, kde dojel pětačtyřicátý, zahájil stíhačku bezchybně a díky čisté střelbě se postupně propracoval až do první třicítky. Na třetí zastávce však dvakrát chyboval a klesl na 36. místo. Závěrečnou stojku sice zvládl bez omylu, ale v součtu to stačilo jen 32. pozici.

„Je to na profackování, nic jiného k tomu nemůžu říct. Dvě totálně zbrklé rány, moje chyby, to se prostě nesmí stávat! Věřím ale, že se na neděli dokážu připravit. Hromadné závody mám rád. Všichni už loví síly z paty, sezona byla dlouhá, pojedeme z toho posledního, co máme. Věřím, že v sobě ještě něco najdu,“ přiznal Hornig.

Nejtěsnější možný souboj

Laegreidův náskok čtyř sekund po sprintu sjela francouzská dvojice Jacquelin a Perrot už na prvním mezičase, do druhé zastávky na střelnici jelo trio pospolu.

Na druhé položce však Jacquelin chyboval, na čele tak zůstala už jen vedoucí dvojice. Perrot následně předvedl dvě fantastické rychlopalby vestoje, do posledního kola vjížděl s náskokem 4,5 sekundy.

Domácí Laegreid ho však dokázal dojet a v infarktovém finiši na cílové pásce porazil Francouze až po verdiktu cílové fotografie. Třetí Jacquelin si i přes další chybu na střelnici pohlídal bronzovou pozici před dotírajícím Švédem Ponsiluomou.

SP v biatlonu v Oslu (Norsko) - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. Laegreid (Nor.) 30:31,4 (0 tr. okruhů), 2. Perrot stejný čas (0), 3. Jacquelin (oba Fr.) -1:11,2 (2), 4. Ponsiluoma (Švéd.) -1:25,3 (3), 5. Botn -1:34,1 (1), 6. Christiansen (oba Nor.) -2:18,2 (3), ...17. Krčmář -2:49,9 (2), 22. Karlík -3:17,9 (3), 32. Hornig (všichni ČR) -4:02,5 (2).

Konečné pořadí stíhacích závodů (po 7 závodech): 1. Perrot 412, 2. Samuelsson (Švéd.) 343, 3. Laegreid 329, 4. Dale-Skjevdal (Nor.) 319, 5. Jacquelin (Fr.) 313, 6. Botn 301, ...17. Hornig 130, 22. Krčmář 95, 29. Karlík 76, 54. Mikyska 20, 65. Mareček 11, 80. Štvrtecký (všichi ČR) 4.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 21 závodů): 1. Perrot 1198, 2. Laegreid 929, 3. Samuelsson 884, 4. Botn 878, 5. Jacquelin 826, 6. Giacomel (It.) 797, ...19. Hornig 351, 21. Krčmář 334, 39. Karlík 139, 61. Mikyska 50, 79. Mareček 20, 99. Štvrtecký 4.

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

ONLINE: Liverpool nestačil na Brighton, Fulham zvítězil. Do akce jde Chelsea

Sledujeme online
Brightonský útočník Danny Welbeck slaví se spoluhráči vítězství nad Liverpoolem.

Liverpool na úvod sobotního programu 31. kola anglické Premier League podlehl Brightonu 1:2, v dalším zápase Fulham porazil Burnley 3:1. Od 18.30 Chelsea hraje s Evertonem a na závěr se ve 21 hodin...

21. března 2026  13:27,  aktualizováno  18:13

ONLINE: Pokračují čtvrtfinále. Vary vedou v Liberci, Tomek proměnil trestné střílení

Sledujeme online
Sedmnáctiletý talent Petr Tomek z Karlových Varů proměnil trestné střílení ve...

Hokejová extraliga pokračuje dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Domácí týmy se pokusí srovnat série, Liberec hraje proti Karlovým Varům, Hradec zase vyzývá Třinec. Oba zápasy hrané od 18 hodin můžete...

21. března 2026  17:45,  aktualizováno  18:11

Zpět mezi střelci. Schick dvakrát udeřil hlavou, Leverkusen ale ztratil body

Patrik Schick se prosazuje v utkání s Heidenheimem.

Útočník Patrik Schick v německé fotbalové lize dvakrát skóroval, ale Leverkusen nakonec na hřišti posledního Heidenheimu jen remizoval 3:3. Nejlepší týmový střelec se v obou případech trefil hlavou a...

21. března 2026  18:07

Ani pád ho nezastavil. Pogačar konečně vítězí na San Remu, v cíli udolal Pidcocka

Tadej Pogačar (v bílém) a Thomas Pidcock finišují na Milán–San Remo.

Ne, nešlo to podle plánu. Tadej Pogačar na cyklistickém monumentu Milán–San Remo nejprve upadl těsně před nájezdem do klíčového stoupání, se sedřenou levou stranou těla se mu pak nepodařilo zbavit...

21. března 2026  16:57,  aktualizováno  17:50

