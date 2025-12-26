Premium

Reakce na Bakkenovu smrt: Norský biatlon zakázal používání výškových masek

Autor:
  22:34
Vedení norského biatlonu v reakci na úmrtí sedmadvacetiletého reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena zakázalo používat masky na trénink ve vysoké nadmořské výšce. Takovou masku měl Bakken nasazenou na obličeji, když byl v úterý nalezen mrtev v hotelovém pokoji v italském Lavazé.

Norský biatlonista Sivert Guttorm Bakken během stíhacího závodu ve švédském Östersundu. | foto: MATHIAS BERGELD / Bildbyran Photo Agency / ProfimediaProfimedia.cz

Norský biatlonový svaz dnes uvedl, že používání těchto masek není součástí organizovaných tréninkových programů. „Jsme si však vědomi toho, že několik sportovců si takové vybavení pořídilo. Jeho používání není v rozporu s norskými sportovními předpisy,“ uvedla federace. Dodala nicméně, že nyní používání masek až do odvolání zakázala.

Příčina náhlého úmrtí sedmadvacetiletého závodníka není stále jasná. Čeká se na výsledky pitvy v Itálii. „Nemáme potvrzené informace o tom, jakou roli mohla hrát výšková maska při jeho úmrtí. Teprve až obdržíme zprávu od policie a soudních orgánů v Itálii, budeme se moci vyjádřit k pravděpodobné příčině smrti. To bude nejspíš až příští týden,“ uvedl právník norské biatlonové federace Bernt Heiberg.

Bakkena našli s nasazenou tréninkovou maskou. Příčina úmrtí stále není jasná

Bakken zazářil v sezoně 2021/22. Ve Světovém poháru obsadil celkově deváté místo a získal malý křišťálový glóbus za hodnocení závodů s hromadným startem. Poté mu lékaři diagnostikovali zánět srdečního svalu a do mezinárodních soutěží se vrátil až loni v listopadu.

Letos na přelomu ledna a února získal Bakken dvě zlaté medaile na mistrovství Evropy a v olympijské sezoně se zapojil do Světového poháru. Začátkem prosince byl čtvrtý ve vytrvalostním závodu v Östersundu a ještě minulý týden startoval na SP v Annecy, kde v pátek obsadil páté místo ve sprintu.

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

26. prosince 2025  22:17

Slováci byli blízko od senzace. Na MS dvacítek těsně podlehli Švédsku

Slovenský hokejista Andrej Fabuš v utkání proti Švédsku.

Švédští hokejisté porazili v úvodním utkání mistrovství světa hráčů do 20 let v St. Paulu Slovensko 3:2. Utkání skupiny A rozhodl v čase 56:03 útočník Ivan Stenberg, který si připsal stejně jako...

26. prosince 2025  22:13

Olomoucký bek Petrovický prožil hořký návrat. Varaďa vítkovickou euforii krotil

Jan Šír z Vítkovic čelí olomoucké převaze.

Olomoučtí hokejisté nezvládli druhý zápas hokejové extraligy za sebou. Po úterní porážce 2:7 se Spartou prohráli také v pátek doma s Vítkovicemi 0:6. Vysoká porážka zastínila radost fanoušků Mory z...

26. prosince 2025  21:52

ONLINE: Manchester United - Newcastle 1:0, po parádním voleji se raduje Dorgu

Sledujeme online
Patrick Dorgu (uprostřed) oslavuje svůj parádní gól.

Tradiční klání na druhý svátek vánoční, anglický Boxing Day, letos obstarává pouze jediný zápas Premier League. Fotbalisté Manchesteru United hostí Newcastle, utkání sledujte v podrobné online...

26. prosince 2025  21:10

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Šenkeřík opět zachraňuje, už i gólem: Ztrácíme ale ještě čtyři body, nic to neřeší

Petr Šenkeřík

Loni obránce Petr Šenkeřík v extralize zachraňoval Kladno, od minulého týdne se o něco podobného snaží v Litvínově. Zatím velmi úspěšně, ve třech zápasech s ním v sestavě jeho nový tým do tabulky...

26. prosince 2025  20:29

Egypt si na Africkém poháru národů zajistil osmifinále. Vítěznou trefu zařídil Salah

Egyptský kapitán Mohamed Salah čelí tvrdému zákroku Teboha Mokoeny z JAR.

Útočník Liverpoolu Muhammad Salah rozhodl na africkém šampionátu v Maroku gólem z penalty o vítězství fotbalistů Egypta 1:0 nad Jihoafrickou republikou. Jeho tým má díky druhému vítězství ve skupině...

26. prosince 2025  19:16

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

22. prosince 2025  23:17,  aktualizováno  26. 12. 18:58

Spartě vstup do Spengler Cupu nevyšel, od obhájce z Fribourgu schytala pět branek

Sparťan Filip Chlapík si vede kotouč v utkání s Fribourgem.

Po třech letech se hokejisté Sparty vrátili na prestižní Spengler Cup. Vstup do turnaje v Davosu jim ale nevyšel, na obhájce Fribourg-Gottéron nestačili 2:5. Góly Pražanů zařídili Pavel Kousal a...

26. prosince 2025  15:11,  aktualizováno  18:16

ONLINE: Česko - Kanada. Těžký start MS, hokejoví junioři začínají proti favoritovi

Sledujeme online
Český brankář Michael Hrabal akrobaticky zasahuje proti kanadské dorážce ve...

Cesta za čtvrtou medailí v řadě začíná. Čeští hokejisté do 20 let vstupují do mistrovství světa reprízou posledních dvou čtvrtfinále, v nočním duelu čelí favorizované Kanadě. Utkání sledujeme od 2.30...

26. prosince 2025

Přestup do Eisenachu? Fajn. Ale pro Soláka je největší dárek narození syna

Dominik Solák si ještě v této sezoně zahrál za Baník Karviná i evropské poháry....

Poprvé v kariéře házenkář Dominik Solák mění klub, z Baníku Karviná přestupuje do německého bundesligového Eisenachu. K tomu se chystá na lednové mistrovství Evropy. Leč házená šla o Vánocích...

26. prosince 2025  17:59

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

26. prosince 2025  6:59,  aktualizováno  17:51

