Reakce na Bakkenovu smrt: Norský biatlon zakázal používání výškových masek

Norský biatlonový svaz dnes uvedl, že používání těchto masek není součástí organizovaných tréninkových programů. „Jsme si však vědomi toho, že několik sportovců si takové vybavení pořídilo. Jeho používání není v rozporu s norskými sportovními předpisy,“ uvedla federace. Dodala nicméně, že nyní používání masek až do odvolání zakázala.
Příčina náhlého úmrtí sedmadvacetiletého závodníka není stále jasná. Čeká se na výsledky pitvy v Itálii. „Nemáme potvrzené informace o tom, jakou roli mohla hrát výšková maska při jeho úmrtí. Teprve až obdržíme zprávu od policie a soudních orgánů v Itálii, budeme se moci vyjádřit k pravděpodobné příčině smrti. To bude nejspíš až příští týden,“ uvedl právník norské biatlonové federace Bernt Heiberg.
Bakkena našli s nasazenou tréninkovou maskou. Příčina úmrtí stále není jasná
Bakken zazářil v sezoně 2021/22. Ve Světovém poháru obsadil celkově deváté místo a získal malý křišťálový glóbus za hodnocení závodů s hromadným startem. Poté mu lékaři diagnostikovali zánět srdečního svalu a do mezinárodních soutěží se vrátil až loni v listopadu.
Letos na přelomu ledna a února získal Bakken dvě zlaté medaile na mistrovství Evropy a v olympijské sezoně se zapojil do Světového poháru. Začátkem prosince byl čtvrtý ve vytrvalostním závodu v Östersundu a ještě minulý týden startoval na SP v Annecy, kde v pátek obsadil páté místo ve sprintu.