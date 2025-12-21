Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

ONLINE: První hromadný závod sezony. Představí se Hornig i Krčmář

Autor:
Sledujeme online   13:07
Světový pohár ve francouzském Le Grand Bornand uzavře závod s hromadným startem mužů. Do startovní listiny, která čítá třicet nejlepších biatlonistů, se vešli i dva čeští reprezentanti. Jak se Vítězslavu Hornigovi a Michalu Krčmářovi v posledním klání před vánoční pauzou povede? Sledujte od 14:45 v podrobné online reportáži.

Vítězslav Hornig na trati sprintu v Le Grand Bornand. | foto: Český biatlon / Jaroslav Svoboda

Vítězslav Hornig do závodů pro 25 nejlepších biatlonistů Světového poháru a dalších pět, kterým se nejlépe vydařila aktuální zastávka seriálu, naposledy odstartoval v minulé sezoně v norském Oslu, kde obsadil skvělé desáté místo.

Stejně jako loni nejlepší z českých biatlonistů si zajistil účast v prvním hromadném závodě sezony díky 19. místu v celkovém hodnocení Světového poháru. Pro šestadvacetiletého rodáka z Jilemnice však půjde teprve o čtvrtý start, nejlépe dosud skončil v předešlé sezoně devátý v Ruhpoldingu.

ONLINE: Závod s hromadným startem mužů na 15 km

Sledujeme v podrobné reportáži od 14:45.

To Michal Krčmář jako nejzkušenější z českých biatlonistů má na kontě už jednatřicet pohárových účastí v tomto typu závodu. Nejlepší výsledek zajel v sezoně 2022/23 ve švédském Östersundu, kde tehdy skončil na čtvrté příčce. Účast v posledním klání tohoto kalendářního roku si však zajistil výsledky ve sprintu a stíhačce, ve které skončil na 27. místě se třemi trestnými omyly na střelnici.

Rychlostřelec Hornig: Stojka za 16 sekund je na hraně mezi kontrolou a rizikem

Teprve podruhé v kariéře se závodu s hromadným startem zúčastní i dosavadní lídr poháru Johan-Olav Botn z Norska. V sezoně 2023/24 v kanadském Canmore tehdy finišoval na 14. pozici.

Malý křišťálový glóbus za disciplínu obhajuje Sturla Holm Laegreid, který v sobotní stíhačce dojel na osmé příčce a dnes odstartuje ze šestého místa.

SP v biatlonu v Le Grand Bornand 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Aktuální mistr světa Endre Strømsheim v hromadném závodě však ve startovní listině chybí. Norská reprezentace ho po špatných výsledcích v Östersundu stáhla ze Světového poháru a poslala do nižšího IBU Cupu.

Skvěle zatím zastávka ve Francii vychází Emilienu Jacquelinovi. Domácí biatlonista skončil ve sprintu třetí a v sobotní stíhačce si umístění ještě o jednu pozici vylepšil, a to i přes tři chyby na střelnici. Symbolicky tak může se startovním číslem osm své vystoupení v Le Grand Bornand posunout ještě o stupínek výš.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Cagliari vs. PisaFotbal - 16. kolo - 21. 12. 2025:Cagliari vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 5.40
  • 3.30
  • 1.75
Girona vs. AtléticoFotbal - 17. kolo - 21. 12. 2025:Girona vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
21. 12. 14:00
  • 4.83
  • 4.04
  • 1.74
Sassuolo vs. TurínFotbal - 16. kolo - 21. 12. 2025:Sassuolo vs. Turín //www.idnes.cz/sport
21. 12. 15:00
  • 2.48
  • 3.13
  • 3.28
Chomutov vs. TáborHokej - 34. kolo - 21. 12. 2025:Chomutov vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
21. 12. 15:30
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.76
Mohuč vs. St. PauliFotbal - 15. kolo - 21. 12. 2025:Mohuč vs. St. Pauli //www.idnes.cz/sport
21. 12. 15:30
  • 2.01
  • 3.46
  • 4.14
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

Kirkeeidová oloupila Francouzky o triumf. Češky v hromadném závodě zradila střelba

Aktualizujeme
Tereza Voborníková vyjíždí ze střelnice stíhacího závodu.

Už už se Francie těšila na snový den domácích biatlonistek, když po poslední položce závodu s hromadným startem vyrážela na trať jako první Camille Benedová a za ní supěly ještě Justine...

21. prosince 2025  8:57,  aktualizováno  13:20

Extraligový klub číslo 10. Šampion Šenkeřík mění Hradec Králové za Litvínov

Českobudějovický Petr Šenkeřík (vlevo) a Michal Gut z Litvínova

V honbě za záchranou extraligy hokejový Litvínov posiluje obranné řady. Poslední tým tabulky získal do konce sezony zkušeného zadáka a českého šampiona Petra Šenkeříka, který v letošní sezoně oblékal...

21. prosince 2025  13:09

ONLINE: První hromadný závod sezony. Představí se Hornig i Krčmář

Sledujeme online
Vítězslav Hornig na trati sprintu v Le Grand Bornand.

Světový pohár ve francouzském Le Grand Bornand uzavře závod s hromadným startem mužů. Do startovní listiny, která čítá třicet nejlepších biatlonistů, se vešli i dva čeští reprezentanti. Jak se...

21. prosince 2025  13:07

Gratulace od Klause, za vítězství auto. Sportovec roku od Železného po Ledeckou

Janu Železnému gratuluje k ocenění Sportovec roku 1995 premiér Václav Klaus.

Sportovce roku poprvé volili českoslovenští novináři v roce 1959. Po rozpadu federace se anketa zachovala a ve čtvrtek tak proběhlo už 33. vyhlášení českého Sportovce roku. Zatímco tentokrát přijala...

21. prosince 2025

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

20. prosince 2025  14:36,  aktualizováno  21. 12. 12:47

Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?

Ester Ledecká jede super-G v La Thuile.

Olympijská sezona alpského lyžování začíná už v říjnu a poslední závod zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. Ani letos nevynechá Světový pohár česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program...

20. prosince 2025  12:38,  aktualizováno  21. 12. 12:44

Ledecká potvrdila zlepšení, v super-G končí devátá. Vonnová slaví další stupně

Ester Ledecká na trati superobřího slalomu ve Val d’Isere.

V sobotním sjezdu si připsala šesté místo a i o den později Ester Ledecká skončila mezi naprostou špičkou. V super-G ve francouzském Val d’Isere dojela na dělené deváté příčce, což její druhý...

21. prosince 2025  12:41

Grepl: Tohle není náš strop. Rand nemá kondici, Bryan byl proti němu maratonec

Děčínský kouč Tomáš Grepl.

V dlouhé domácí sérii vyhráli basketbalisté Děčína osm z deseti zápasů a vyšvihli se do širší ligové špičky, ale kouč Tomáš Grepl chce z Válečníků vyždímat ještě víc.

21. prosince 2025  12:29

Sebevědomí je mi vrozené. Už ve školce jsem byla lídr, říká legenda Hejková

Premium
Je nápadná nejen extravagantními brýlemi, ale hlavně výsledky. Šestkrát jako...

Je nápadná nejen extravagantními brýlemi, ale hlavně výsledky. Šestkrát jako trenérka vyhrála basketbalovou Euroligu, nejprestižnější klubovou soutěž starého kontinentu. A dokázala to navíc se třemi...

21. prosince 2025

Dodatečný trest pro Mamčicse. Za faul na Klímu dva zápasy stop a pokuta

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Karlovarský obránce Roberts Mamčics dostal od disciplinární komise hokejové extraligy trest na dva zápasy a pokutu za faul na Kevina Klímu z Hradce Králové v pátečním utkání 31. kola. Pokuty ve výši...

21. prosince 2025  11:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Obří slalom v Alta Badii rozjel nejlépe Schwarz, Odermatt nabral velkou ztrátu

Marco Schwarz na trati obřího slalomu v Alta Badii.

Obří slalom Světového poháru v Alta Badii rozjel nejlépe Marco Schwarz. Rakouský lyžař má po 1. kole velký náskok 64 setin sekundy před Američanem Riverem Radamusem na druhém místě.

21. prosince 2025  11:29

Plzeňský kouč Štochl: Nemá smysl kupovat hráče jen proto, že je vysoký

Úterní duel se Zlínem odehrál Talent ve speciálních tyrkysovo-bílých dresech a...

Hrát finále domácího poháru, jeden z cílů, který si vytyčili před sezonou, se splnit nepodařilo. Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje ve středečním semifinále narazili s mistrovskou Karvinou, které...

21. prosince 2025  9:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.