ONLINE: První hromadný závod sezony. Představí se Hornig i Krčmář

Vítězslav Hornig do závodů pro 25 nejlepších biatlonistů Světového poháru a dalších pět, kterým se nejlépe vydařila aktuální zastávka seriálu, naposledy odstartoval v minulé sezoně v norském Oslu, kde obsadil skvělé desáté místo.
Stejně jako loni nejlepší z českých biatlonistů si zajistil účast v prvním hromadném závodě sezony díky 19. místu v celkovém hodnocení Světového poháru. Pro šestadvacetiletého rodáka z Jilemnice však půjde teprve o čtvrtý start, nejlépe dosud skončil v předešlé sezoně devátý v Ruhpoldingu.
ONLINE: Závod s hromadným startem mužů na 15 km
Sledujeme v podrobné reportáži od 14:45.
To Michal Krčmář jako nejzkušenější z českých biatlonistů má na kontě už jednatřicet pohárových účastí v tomto typu závodu. Nejlepší výsledek zajel v sezoně 2022/23 ve švédském Östersundu, kde tehdy skončil na čtvrté příčce. Účast v posledním klání tohoto kalendářního roku si však zajistil výsledky ve sprintu a stíhačce, ve které skončil na 27. místě se třemi trestnými omyly na střelnici.
|
Rychlostřelec Hornig: Stojka za 16 sekund je na hraně mezi kontrolou a rizikem
Teprve podruhé v kariéře se závodu s hromadným startem zúčastní i dosavadní lídr poháru Johan-Olav Botn z Norska. V sezoně 2023/24 v kanadském Canmore tehdy finišoval na 14. pozici.
Malý křišťálový glóbus za disciplínu obhajuje Sturla Holm Laegreid, který v sobotní stíhačce dojel na osmé příčce a dnes odstartuje ze šestého místa.
|
SP v biatlonu v Le Grand Bornand 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat
Aktuální mistr světa Endre Strømsheim v hromadném závodě však ve startovní listině chybí. Norská reprezentace ho po špatných výsledcích v Östersundu stáhla ze Světového poháru a poslala do nižšího IBU Cupu.
Skvěle zatím zastávka ve Francii vychází Emilienu Jacquelinovi. Domácí biatlonista skončil ve sprintu třetí a v sobotní stíhačce si umístění ještě o jednu pozici vylepšil, a to i přes tři chyby na střelnici. Symbolicky tak může se startovním číslem osm své vystoupení v Le Grand Bornand posunout ještě o stupínek výš.