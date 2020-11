Biatlonisté odletěli na závěrečnou přípravu do Švédska

Na soustředění odletělo jedenáct mužů včetně opor Michala Krčmáře a Ondřeje Moravce a sedm biatlonistek v čele s Markétou Davidovou a Lucií Charvátovou.

Později přicestuje Jessica Jislová, které dobíhá koronavirová karanténa. V sestavě je i několik juniorů. „Měli by být doplnit tým pro Světový pohár, pokud by nastaly komplikace,“ uvedl sportovní ředitel a trenér mužů Ondřej Rybář na svazovém webu.

Biatlonisté museli před odjezdem absolvovat testy na covid-19, aby do Švédska mohli. „Máme striktní podmínky. Sportovci trávili pět dní v karanténě, následně podstoupili testy a zůstávali sami až do odjezdu,“ řekl Rybář. Realizační tým odjel na sever auty, už v pondělí vyrazil servisní kamion.

Kvůli koronaviru Češi změnili původně zamýšlené dějiště finální přípravy. Zamířit chtěli do Sjusjönu, ale v Norsku by je čekalo deset dní v karanténě. „Což by výrazně zkomplikovalo přípravu,“ uvedl Rybář.

V Idre by se čeští biatlonisté mohli zúčastnit testovacích závodů, které se mají konat 14. a 15. listopadu a v plánu je má i švédská reprezentace.