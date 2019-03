S Moravcem a Puskarčíkovou. Biatlon hlásí historickou premiéru

Program biatlonového mistrovství světa tak dostává novou podobu.

Rakouský Saalfelden viděl v roce 1958 to úplně první. Tehdy se závodilo pouze na trati 20 kilometrů mužů, ve vytrvalostním závodě.

Na šampionátu v Garmisch-Partenkirchenu 1966 přibyla do programu mužská štafeta a o osm let později debutoval mužský sprint.

V Hochfilzenu 1978 došlo k revoluční změně, když biatlon přešel z velkorážných pušek na malorážky a vzdálenost terčů se zmenšila ze 150 na 50 metrů.

Od roku 1984 měly svůj vlastní šampionát i ženy, jeho premiéru vidělo francouzské Chamonix. Počínaje rokem 1989 startují na mistrovství společně s muži.

Mistrovství světa v biatlonu 2019 Program a výsledky

V letech 1989 až 1998 se bojovalo o medaile též v později vyřazených závodech mužských a ženských hlídek.

Místo nich vstoupily na scénu populární kontaktní závody: nejprve v roce 1997 ten stíhací a za další dvě sezony i hromadný.

Od roku 2005 přibyly boje o titul ve smíšené štafetě. Načež v následujících třinácti letech zůstal program šampionátů stabilizovaný.

Teprve nyní dochází k dalšímu rozšíření. Östersund uvidí dnes první souboj o medaile z mistrovství světa v klání, pro nějž se na základě jeho anglického názvu vžilo už i u Čechů zkrácené označení singl mix. Případně můžeme hovořit o štafetě (či sprintu) smíšených dvojic.

Jedna žena a jeden muž se střídají, každý vyběhne na trať dvakrát a pokaždé absolvuje ležku i stojku. Žena absolvuje celkem 6 kilometrů, muž 7,5 kilometru.

Debut této disciplíny ve Světovém poháru vidělo Nové Město na Moravě v únoru 2015. Byl velmi rozpačitý. Dodnes jde o disciplínu, vyvolávající značně odlišné emoce a komentáře. Dle některých je rychlá a atraktivní, dle jiných nezáživná a zbytečná. Vyberte si.

Singl mix v poháru Závody SP v sezoně 2018-2019 POKLJUKA:

1. Norsko (Brunová-Lieová, Birkeland)

2. Rakousko (Hauserová, Eder)

3. Ukrajina (Merkušinová, Tyščenko)

10. Česko (Puskarčíková, Šlesingr) SALT LAKE CITY:

1. Itálie (Hofer, Wiererová)

2. Rakousko (Eder, Hauserová)

3. Francie (Guigonnat, Simonová)

17. Česko (Krupčík, Vítková)

Pro český tým jde zároveň o disciplínu, ve které má suverénně nejméně úspěchů. Maximem je 6. místo Gabriely Koukalové s Ondřejem Moravcem v Kontiolahti 2017. Pak dvě 10. místa - a vše ostatní jsou umístění ve druhé desítce.

Podle Tomáše Krupčíka je slabší bilance Čechů v singl mixu způsobena také tím, že tato disciplína vyžaduje speciální typ tréninku, který český tým víceméně neprovádí.

Ve Světovém poháru se singl mix koná vždy ve stejný den jako smíšené štafety a řada zemí posílá své nejlepší biatlonisty zpravidla raději do smíšené štafety než do singl mixu, i když pochopitelně existovaly výjimky, především u Rakušanů, ale často i Francouzů nebo Italů.

Na šampionátu je situace jiná, pro singl mix byl vyhrazen speciální den a po něm bude navíc před štafetami následovat den volna.

Mnohé týmy proto nominovaly výkvět svých biatlonistů. Dokonce i Norové navzdory původním plánům nasazují Johannese Bö, který si tak může dojet pro třetí zlato z Östersundu, ve dvojici s Marte Oslbuovou-Röiselandovou.

PRO TŘETÍ ZLATO? Johannes Bö přece jen pojede singl mix.

Mladší z bratrů Böových si zároveň bude chtít napravit chuť po 9. místě ve vytrvalostním závodě.

Domácí fanoušci naopak věří v další zlatý zážitek. Švédové nahlásili mistryni světa ve vytrvalostním závodě Hannu Öbergovou se čtvrtým mužem z téže disciplíny Sebastianem Samuelssonem.

Mimořádně kvalitní je italská dvojice Dorothea Wiererová - Lukas Hofer, stejně jako německá sestava Denise Herrmannová - Erik Lesser. Mistryně světa ve stíhačce Herrmannová na vlastní žádost vynechala vytrvalostní závod, aby byla co nejsilnější na zbylé tři starty.

POPRVÉ. Itálie díky duu Wiererová-Hofer ovládla letos v Salt Lake City poprvé v historii pohárový sprint smíšených dvojic.

„Denise tu ještě vleže neminula jediný terč. A okruh pro singl mix je těžký, to by jí mohlo sedět,“ říká německý kouč Mark Kirchner.

Smíšená štafeta dvojic Sledujte od 17.10 online.

Velkou silou pro singl mix disponuje též rakouské duo skvělých střelců Lisa Therese Hauserová - Simon Eder. Ten ve středu předčasně odstoupil z nepříliš dobře rozjetého vytrvalostního závodu právě kvůli šetření sil na singl mix, zatímco Hauserová ve stejném závodě žen překvapila čtyřmi nulami a sedmým místem.

Český tým, stejně jako Francouzi, Rusové, Švýcaři nebo Slováci, nechal tentokrát své nejúspěšnější závodníky z tohoto šampionátu odpočívat.

S kým dnes nastoupí Vybrané dvojice pro singl mix 1 RAKOUSKO: Hauserová, Eder 2 NORSKO: Röiselandová, J.Bö 3 FRANCIE: Simonová, Guigonnat 4 ITÁLIE: Wiererová, Hofer 5 UKRAJINA: Merkušinová, Pidručnyj 6 NĚMECKO: Herrmannová, Lesser 7 ŠVÉDSKO: Öbergová, Samuelsson 8 KANADA: Lunderová, S. Gow 9 RUSKO: Pavlovová, Jelisejev 10 JAPONSKO: Tačizakiová, Tačizaki 13 ČESKO: Puskarčíková, Moravec 16 ŠVÝCAR.: A. Gasparinová, Wiestner 18 USA: Dunkleeová, Doherty 23 FINSKO: Mäkäräinenová, Seppala 26 KOREA: Frolinová, Lapšin Startuje 29 smíšených dvojic.

„Markéta Davidová a Verča Vítková startují v neděli i v masáku a aby měly i se štafetou dohromady v nohách sedm závodů, to se nedá,“ podotkl kouč Zdeněk Vítek. „Tomáš Krupčík má sice o závod méně, ale také pojede masák, tak ať má na něj dost sil. Do masáku se nakonec dostal i Michal Krčmář, který sice střílí docela dobře, ale na singl mix dlouho. Vzhledem ke svým problémům se střelbou nepřipadala do úvahy ani Lucka Charvátová.“

Po poněkud delším dohadování, k němuž došlo ve středu večer těsně předtím, než bylo nutné nahlásit sestavu, se čeští trenéři usnesli na sestavě Ondřej Moravec - Eva Puskarčíková.

„Ondra jel ve vytrvalostním závodě z našich kluků nejrychleji a umí střílet hodně rychle. Tenhle závod je o rychlé a přesné střelbě,“ zdůraznil Vítek. „Sice tu má dost nepředvídatelné problémy s tlakem, ale dnes říkal, že je v pohodě.“

Puskarčíková platí v českém týmu za největšího experta na singl mix, v kariéře ho absolvovala v poháru už čtyřikrát. Na kontě má jednou 10., dvakrát 13. a jednou 14. místo.

ČESKÁ VOLBA. Do singl mixu s Evou Puskarčíkovou a Ondřejem Moravcem.

„Evča dokáže střílet docela rychle, tak uvidíme, jak se jí to tentokrát povede,“ poznamenal Vítek. Letos se Puskarčíková spíše hledala běžecky.

„Ta trať na singl mix je tady zatraceně těžká,“ poukázal Ondřej Moravec. „Bude to nejen střelecký závod jako vždycky, ale v běhu ti silní mohou vydělat i deset, patnáct vteřin na okruhu, což absolutně nemáte šanci dohnat na střelnici, i když tam budete nulovat. Navíc pořád vstupuje do hry i případné dobíjení. Každopádně půjde o zajímavé závody.“

Startuje se v 17.10 a vítěze poznáme zhruba za 40 minut.

„Není to právě naše slavná disciplína, ale někdy se to zlomit musí, ne?“ optimisticky říká Vítek.