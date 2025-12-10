Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Vítězka SP v biatlonu Preussová má covid a zmešká závody v Hochfilzenu

Autor:
  19:36
Úřadující vítězka Světového poháru v biatlonu Němka Franziska Preussová zmešká kvůli onemocnění covidem-19 druhý díl seriálu v Hochfilzenu. Ze stejného důvodu bude v Rakousku chybět její mladá reprezentační kolegyně Selina Grotianová. Informovala o tom agentura DPA.

Franziska Preussová na trati vytrvalostního závodu. | foto: AP

„Franzi a Selina se bohužel nestihly včas zotavit, jak jsme doufali. Po společném rozhodnutí trenérů a lékařů se budou soustředit na start v Le Grand-Bornand,“ řekl sportovní ředitel německého svazu Felix Bitterling. Třetí zastávka Světového poháru se ve Francii uskuteční příští týden.

SP v biatlonu v Hochfilzenu 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

V Hochfilzenu se v pátek poběží sprinty, o den později budou mít ženy štafetu a v neděli stíhací závod.

Preussové start do olympijské sezony nevyšel. V Östersundu skončila ve vytrvalostním závodu na 29. místě a v další individuální starty neabsolvovala.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Vsetín vs. ChomutovHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Vsetín vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • -
  • -
  • -
Jihlava vs. LitoměřiceHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
Živě5:2
  • -
  • 60.00
  • 250.00
Kolín vs. TáborHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Kolín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
Živě1:4
  • 120.00
  • 25.00
  • 1.01
Villarreal vs. KodaňFotbal - 6. kolo - 10. 12. 2025:Villarreal vs. Kodaň //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.70
  • 3.10
  • 2.70
Karabach vs. AjaxFotbal - 6. kolo - 10. 12. 2025:Karabach vs. Ajax //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.50
  • 2.80
  • 3.40
ZVVZ USK Praha vs. GalatasarayBasketbal - 1. kolo nadstavby - skupina E - 10. 12. 2025:ZVVZ USK Praha vs. Galatasaray //www.idnes.cz/sport
Živě37:33
  • 1.52
  • 12.00
  • 3.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

USA odhalily luxusní olympijskou kolekci. Sportovce znovu obleče Ralph Lauren

Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské...

Módní společnost Ralph Lauren představila oficiální olympijskou kolekci, ve které americká výprava nastoupí na zahajovací i závěrečný ceremoniál zimních olympijských a paralympijských her v Miláně a...

Basket ONLINE: Neporažený Galatasaray testuje USK. Pražanky v půli vedou

Sledujeme online
Francouzské setkání. Marine Johann&#232;sová (vpravo) z Galatasaray Istanbul a...

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstupují do nadstavbové části Euroligy, v níž obhajují titul. Na domácí palubovce hostí dosud neporažený Galatasaray Istanbul. Proti tureckému týmu, kde od této sezony...

10. prosince 2025  18:44,  aktualizováno  19:39

Vítězka SP v biatlonu Preussová má covid a zmešká závody v Hochfilzenu

Franziska Preussová na trati vytrvalostního závodu.

Úřadující vítězka Světového poháru v biatlonu Němka Franziska Preussová zmešká kvůli onemocnění covidem-19 druhý díl seriálu v Hochfilzenu. Ze stejného důvodu bude v Rakousku chybět její mladá...

10. prosince 2025  19:36

ONLINE: Karabach hostí Ajax s Jarošem, pak v akci Real se City či Leverkusen

Sledujeme online
Oscar Gloukh z Ajaxu tančí mezi hráči Karabachu.

Posledních devět podzimních zápasů nabízí ve středa fotbalová Liga mistrů. Od 18.45 hraje Ajax i s českým brankářem Vítězslavem Jarošem proti Karabachu, od 21 hodin pak následuje šlágr mezi Realem...

10. prosince 2025  18:51

Obletovaný Rrahmani zpět v Rumunsku. Snad mi to v Craiově vyjde jako tenkrát

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se raduje ze svého gólu v Olomouci.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Rozhlédl se po modrých sedačkách na rozlehlých tribunách fotbalového stadionu Iona Oblemenca v Craiově a hned si vzpomněl: „Tady jsem hrál první zápas v rumunské lize a ještě mi vyšel.“

10. prosince 2025  18:18

Studoval jsem i Železného. Průkopník Knakal o dlouhých autech a štaci v Řecku

Martin Knakal v dresu Viktorie Plzeň v sezoně 2005/06.

Fotbalově vyrostl v akademii Viktorie Plzeň, nastupoval v mládežnických reprezentacích, v mateřském klubu hrál od roku 2005 první ligové zápasy. Pravý obránce Martin Knakal, který jako jeden z...

10. prosince 2025  17:53

Cenu ATP za průlom roku získal Vacherot. Monacký tenista předčil i Menšíka

Monacký tenista Valentin Vacherot po postupu do finále v Šanghaji.

Nové ocenění mužské tenisové asociace ATP za průlom roku obdržel monacký hráč Valentin Vacherot. Sedmadvacetiletý tenista uspěl mezi čtyřmi nominovanými. Konkurencí mu byli Jakub Menšík, Brit Jack...

10. prosince 2025  17:44

České hokejistky udolaly Švýcarsko i v Lahti, tentokrát 2:1

Klára Hymlárová zdraví fanoušky před utkáním o bronz.

České hokejistky zdolaly na úvod třetího turnaje Euro Hockey Tour ve finském Lahti rivalky ze Švýcarska 2:1. Těsným rozdílem je porazily i potřetí v sezoně. Úvodní gól dala v 10. minutě Michaela...

10. prosince 2025  17:30

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

10. prosince 2025  17:27

Daří se jim i v reklamě. Které sportovkyně se proslavily jako tváře módních značek?

Alica Megan Schmidtová zároveň upozornila na to, že i schopní atleti mají...

Proslavily se jako vrcholové sportovkyně. Vyhrávají tituly, získávají olympijské medaile, překonávají světové rekordy. Jejich sláva a množství sledujících na sociálních sítích neunikla známým módním...

10. prosince 2025

Kofod musí na operaci, Spartě už v sezoně nepomůže. Kouč: Byl velmi blízko návratu

Sparťanský záložník Magnus Kofod Andersen během utkání proti Mladé Boleslavi

Od našeho zpravodaje v Rumunsku V kádru chyběl už od srpna s tím, že se postupně dával dohromady. Sparťanský záložník Magnus Kofod Andersen si ale absenci kvůli nucené operaci kolene prodlouží až do konce probíhající sezony, což...

10. prosince 2025  16:57

Ledecké první trénink na sjezd ve Svatém Mořici nevyšel, kralovala Vonnová

Ester Ledecká trénuje ve Svatém Mořici.

Ester Ledecká vstoupila do olympijské sezony alpského lyžování 32. místem v prvním tréninku na úvodní sjezd Světového poháru ve Svatém Mořici. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková obsadila 59....

10. prosince 2025  16:54

Lincoln - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize.

Olomoučtí fotbalisté mají výborně našlápnuto k postupu z ligové fáze Konferenční ligy. Nastřádali zatím sedm bodů a v 5. kole nastoupí na Gibraltaru proti týmu Lincoln Red Imps. Kde můžete zápas...

10. prosince 2025  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.