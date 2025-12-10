Vítězka SP v biatlonu Preussová má covid a zmešká závody v Hochfilzenu

„Franzi a Selina se bohužel nestihly včas zotavit, jak jsme doufali. Po společném rozhodnutí trenérů a lékařů se budou soustředit na start v Le Grand-Bornand,“ řekl sportovní ředitel německého svazu Felix Bitterling. Třetí zastávka Světového poháru se ve Francii uskuteční příští týden.
SP v biatlonu v Hochfilzenu 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat
V Hochfilzenu se v pátek poběží sprinty, o den později budou mít ženy štafetu a v neděli stíhací závod.
Preussové start do olympijské sezony nevyšel. V Östersundu skončila ve vytrvalostním závodu na 29. místě a v další individuální starty neabsolvovala.