Drama jednoho bodu, strhující bitva o glóbus. Je to bláznivé, říká Lägreid

Jako by se dosavadních 26 závodů sezony škrtlo a začínalo se znovu od nuly, s čistým štítem. Kdo z těch dvou bude v neděli lepší, pozdvihne velký glóbus. Johannes Bö, nebo Sturla Holm Lägreid. Jak prosté.

S náskokem pěti bodů (při započítání škrtů čtyř nejhorších výsledků, k nimž po posledním závodě dojde) vstupoval Johannes Bö do sobotní stíhačky.

Jeden bod k dobru však má nyní v tomto virtuálním pořadí Lägreid.

Přitom mladší z bratrů Böových měl před poslední položkou sobotní stíhačky všechny trumfy v rukách.

„Už dávno jsem Johannese neviděla tak soustředěného jako dnes před startem,“ hlásila z Östersundu šestinásobná mistryně světa Liv Grete Skjelbreidová, nyní expertka televizní společnosti NRK.

Že se Johannes Bö v předchozích závodech pral s položkami vleže? Že oproti první polovině sezony klesla úspěšnost jeho střelby o takřka sedm procentních bodů?

Tentokrát vybílil obě ležky a navrch i první stojku.

DLOUHO SUVERÉNNÍ... Johannes Thingnes Bö na trati stíhacího závodu v Östersundu

Na čtvrtou položku dorazil s obřím náskokem 48 sekund na Itala Hofera a 1:04 minuty na tříčlennou skupinku vedenou Lägreidem. I při dvou ranách mimo terče si mohl jet pro vítězství.

Jenže on minul terče tři!

„Johannes měl pravděpodobně trochu smůlu na podmínky, když střílel,“ poznamenal čtyřnásobný olympijský vítěz Emil Hegle Svendsen. „Hodně s tou stojkou bojoval. Sturla pak měl vítr přece jen příznivější.“

Sturla Holm Lägreid se s vlastní stojkou nepáral. Za 23 sekund pětkrát vystřelil, pětkrát zasáhl a šel do vedení.

„Slyšel jsem na střelnici, jak hlasatel říká, že Johannes třikrát minul,“ vyprávěl Lägreid. „Uvědomil jsem si: Teď můžeš udělat něco velkého. Bylo to velmi, velmi nervy drásající. Ale podařilo se mi zkoncentrovat se, nemyslet na nabízející se šanci a odvést svoji práci tak jako vždy.“

Skjelbreidová nadšeně glosovala: „Jsem ohromena, jak Sturla k poslední stojce přistoupil. Místo aby ji pojal defenzivně, předvedl velký útok.“

Najednou Lägreid vyjížděl do závěrečného kola s náskokem 16 sekund na duo Hofer - Bö.

Johannes Bö byl v předchozích kolech lepším běžcem než Lägreid. Teď se sice rychle zbavil Hofera, jenže víc nebylo v jeho silách.

Lägreid byl nedostižný. Letěl po trati vstříc svému sedmému vítězství ve Světovém poháru.

„Když jedete do posledního kola se šancí na vítězství i na velký glóbus, dává vám to až neskutečnou sílu a do celého vašeho těla díky tomu proudí extra energie,“ říkal čtyřiadvacetiletý Nor.

O tři roky starší Johannes Bö naopak přiznával: „Po tak velkém zklamání ze střelby jsem už v sobě nenašel dost energie, abych Sturlu v posledním kole stahoval. Byla to i mentální bitva. A mě nechutnala.“

Cíl proťal Lägreid s náskokem 22 sekund a nadšeným řevem.

Sturla Holm Lägreid vítězí ve stíhacím závodě v Ostersundu.

Zvrátil stav bitvy o velký glóbus.

„Přitom když jsem dnes na úvodní ležce minul a viděl jsem, že Johannes ji zvládl čistě, pomyslel jsem si: Dnes si Johannes vezme velký glóbus.“

Nejen že si ho Bö nevzal, navíc přepustil Lägreidovi i ten malý za stíhací závod. Při konečné rovnosti bodů v této disciplíně rozhodl větší počet Lägreidových vítězství.

„Já mám malý glóbus? Vážně? Pane jo!“ reagoval za cílem. „Myslel jsem si, že už je mimo můj dosah, když jsem byl před závodem v pořadí stíhačky až třetí za Johannesem a Jacquelinem.“

Dva roky starý příběh ožíval

Jako by Johannes Bö zažíval v sobotním odpoledni deja vu. To vše už se tu přece jednou stalo. Také v březnu. Také v Östersundu. Také ve stíhačce. Také na poslední položce.

Tehdy ukazoval kalendář 10. března 2019 a v sázce byl titul mistra světa v této disciplíně. Na poslední stojku si Johannes Bö přivezl minutový náskok, ale... ano, třikrát minul.

Po poslední položce jej tak senzačně předstihl a o zlato připravil Ukrajinec Dmytro Pidručnyj.

Tehdy norský list Sunnmorsposten závěrečnou položku norské hvězdy popsal výrazem „Totallkolaps“ a Johannes Bö říkal: „Jsem rozčilený sám na sebe, jak mi vítězství uniklo. Každý, kdo viděl, jak závod probíhal, mé naštvání pochopí. Udělal jsem hrozné, naprosto nemyslitelné chyby.“

BŘEZEN 2019. Johannes Bö (vprvo) po kolapsu na poslední střelbě stíhacího závodu v Östersundu se svým nečekaným přemožitelem Dmytrem Pidručným.

Tehdy český kouč Zdeněk Vítek přímo na střelnici pronesl: „Neřekl bych, že Johannes tu položku odflákl. Možná mu ale jednu ránu odfoukl vítr a pak nad těmi dalšími začal příliš přemýšlet. I mistr tesař se utne.“

Tehdy se Johannes Bö paradoxně v ten samý den, kdy ve stíhačce selhal při poslední střelbě, stal zároveň celkovým vítězem Světového poháru. Druhé místo v cíli mu stačilo k definitivě velkého glóbu.

Na tiskové konferenci na toto téma poté přiznával: „Mám dost smíšené pocity. Jsem samozřejmě hrdý na glóbus, byl mým dlouhodobým cílem, jenže dneska ke mně přišel ve špatný den.“

O dva roky později, v březnu 2021, sobotní druhé místo za Lägreidem znamenalo, že se Johannesovi Böovi velký glóbus naopak vzdálil. Byť stále jen nepatrně.

„Je to tak těsné, jak to jen může být. A zároveň tak jednoduché: Kdo z nás projede v neděli dřív cílem, bude mít glóbus,“ vykládá. „Bude to pro oba složité, abychom se dostali do psychické pohody. Pokusíme se co nejvíc uvolnit a být připraveni k boji.“

Když náskok není náskok Dvě různá pořadí V oficiálním pořadí Světového poháru po 26 závodech stále ještě vede Johannes Bö o 4 body před Lägreidem (1038:1034), toto pořadí však nezohledňuje všechny čtyři škrty nejhorších výsledků, k nimž podle pravidel IBU po posledním závodě dojde. Ve virtuálním pořadí se započtením všech škrtů už nyní naopak vede Lägreid o jediný bod (1005:1004).

Matematika je skutečně jednoduchá. Jestliže se alespoň jeden z dua kandidátů titulu umístí v neděli do 8. místa, stane se majitelem velkého glóbu ten, kdo z nich proběhne cílem jako první. Pouze v nepříliš pravděpodobném případě, že by oba skončili hůře než osmí, může stačit Lägreidovi také porážka o jedno místo.

Od 9. do 20. místa jsou totiž v hromadném závodě rozdíly mezi jednotlivými místy pouze 1 bod. A při rovnosti bodů by pro Lägreida hovořil větší počet vyhraných závodů v sezoně.

Teprve loni v březnu v Novém Městě debutoval ve Světovém poháru. A teď sahá po nejcennější trofeji.

„Je to bláznivé, neuvěřitelné,“ říká.

Zároveň se uklidňuje.

„Snažím se teď příliš nemyslet na velký glóbus. Uvědomuji si, že v nedělním cíli čeká a že je možné se k němu dostat. Jen musí všechno fungovat a do sebe zapadnout.“

Samozřejmě, že i on cítí tlak, pod kterým se ocitli. „Ale říkám si, že nemám co ztratit. Je to má první plnohodnotná sezona ve Světovém poháru. Pokud v ní získám velký glóbus, bude to jen bonus. Pokud ne, mohu to zkusit zase v příštím roce.“

Když vrcholil sobotní závod, komentátor NRK Andreas Stabrun Smith nadšeně křičel: „Co se to děje? To je ale souboj!“

Přitom šlo vlastně jen o předkrm k nedělnímu hlavnímu chodu.

Bude to kdo s koho. Velkolepá a strhující poslední bitva sezony.

Král minulé sezony proti králi letošního mistrovství světa.

Obhájce titulu proti objevu zimy.

Famózní běžec proti famóznímu střelci.

Dva muži, dva krajané, dva úžasní biatlonisté - a jen jeden velký glóbus.