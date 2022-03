Nápad vznikl v hlavách Jiřího Hamzy a jeho kolegy, šéfa ukrajinského svazu Volodymyra Brynzaka. Ten telefonicky požádal českého předsedu: „Nemohli bychom k vám dostat pryč od války dvě juniorky žijící u hranic?“

Původně uvažovali, že by dvacetiletou Julii Horodnou a její o tři roky mladší sestru Olenu odvezli do bezpečí do Česka, potom však Hamza navrhl: „Mohly by startovat na svěťáku v Otepää.“