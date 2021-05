Kos povede i slovenské biatlonové sestry. Byl naší první volbou, líčí

Sestry Fialkovy vedla téměř patnáct let Anna Murínová. „Tomáš Kos byl naší první volbou. Víc zahraničních týmů funguje v mužsko-ženském složení. Takže to jdeme vyzkoušet, nemáme co ztratit. Věřím, že to bude dobrý podnět pro naši přípravu. Tomáš Kos je výborný střelecký trenér, kterého tu máme od dob Nasti (Kuzminové). Očekáváme, že nám pomůže po střelecké stránce,“ vysvětlovala Paulína Fialková.

Třiapadesátiletý Kos je trojnásobným olympionikem z her v Calgary, Albertville a Lillehammeru a v roce 1990 v Oslu pomohl družstvu ke stříbru na mistrovství světa. Před angažmá na Slovensku vedl reprezentaci Slovinska.

Tomáš Kos

„Dostal jsem nabídku od týmu Fialkových, ale mám ještě platnou smlouvu se slovenským svazem jako trenér mužské reprezentace, takže jsem rád, že se to dokázalo takto dát dohromady. Nový tým bude moci trénovat společně a může to být přínosné pro obě strany, tedy pro Fialky i kluky. Je to pro všechny výzva a nová motivace. I pro mě,“ řekl Kos.