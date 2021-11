Markéta nám dává klid. A Čína? Čekal bych profesionálnější přístup, říká Rybář

Markéta Davidová dvakrát v nejlepší desítce, Michal Krčmář vyhrál hromadný závod B skupiny. Jak jste spokojený s kontrolními starty Čechů před startem sezony?

Konkurence v norském Sjusjoenu byla vynikající, dá se říct, že svěťáková, takže se to dá brát jako dobrý kontrolní závod. Ale pro nás to bylo první takové měření sil, sezona bude dlouhá. Byli bychom samozřejmě radši, kdyby se kluci pohybovali mezi prvními, ale kdo to trochu sledoval, tak viděl, že Michal Krčmář si to ve sprintu odstřelil a v béčkovém hromadném startu už byl zase vepředu.

A Davidová?

Na ní bylo vidět, že se špičkou jezdila, což je dobrá výchozí pozice do sezony. Do poslední položky bojovala s nejlepšími, což je dobrý signál. Dává nám to klid. Víme, že je tam, kde má být. Je jiné závodit mezi sebou než proti francouzské a norské elitě. Je skvělé, že jsme tu možnost měli, na druhou stranu jsem k těm výsledkům rezervovaný. Adam Václavík s Mikulášem Karlíkem ukázali, že běžecky jsou na tom hodně dobře, Michal je zase naše střelecká jistota.

Hrála třeba roli i nervozita? Půlka týmu bojovala o nominaci na první Světový pohár v Östersundu.

Malinko. Všichni ví, že nominace na olympiádu bude dlouhá, až do Ruhpoldingu. Jasně, když do ní dobře vstoupíte, máte to pak jednodušší. Ale zažil jsem i roky, kdy to bylo daleko nervóznější.

Markéta Davidová má znovu táhnout český tým.

Velké téma letošní zimy bude změna v servisu, který musí postupně vynechávat fluorové vosky. Jak velká změna to je?

Není to úplně tak o tom mazat trochu jinak, spíš o tom skloubit všechno dohromady. Servis se pořád vyvíjí, nemůžete to, co jste dělali před čtyřmi roky, dělat stejně. Materiál jde dopředu, je potřeba na to reagovat. A to, že se nebude moct používat fluor, je zásadní věc. Čekáme, jak na to zareagují firmy, které produkty dělají, ale pochopitelně všichni přicházíme o tu výhodu, kterou máme za roky vypozorovanou – že víme, na co konkrétně ten prášek sedí.

Takže se musí testovat a testovat…

Přesně, musíte znovu všechno otestovat, což mají všichni podobné. Možná někdo má lehkou výhodu v tom, že se k práškům dostanou dřív, protože mají užší propojení, ale nic dramatického. V této sezoně navíc fluorové vosky pořád jsou (technologie na detekci fluoru nejsou dostatečně odzkoušené), jen se omezil osmičkový řetězec, až ty další roky budou úplně bez fluoru. Snažíme se na to připravit, hledáme alternativy, abychom byli lepší než konkurence, ale je to běh na dlouhou trať.

Můžou kvůli tomu být přece jen větší rozdíly mezi jednotlivými servisy?

Je to jen má domněnka, ale kdyby fluor kompletně zakázali už v této sezoně, měly by i silné týmy větší pakárnu. Ty totiž mají servis založený na spoustě zkušeností, proto by se to dost promíchalo, a i silné týmy by promazaly. Letos to ještě není tak striktní, všichni mají čas naučit se s tím pracovat, ale za rok se dostaneme všichni na stejnou startovní pozici.

V týmech mají probíhat i jisté kontroly. Myslíte, že se někdo bude pokoušet nařízení obejít?

Nemyslím. Neříkal bych tomu dovolil obejít, protože tohle není doping. Nejsou za to diskvalifikace, jen pokuty. Může se vám stát, že dostanete produkt, který není dostatečně označený. Ve složení se vyzná jen chemik, vy rozbor neuděláte, takže firmám věříte. A pokud vám firma dá něco jiného, může se stát, že to nevědomky namažete. Bude to složité, ale k namátkové kontrole určitě dojde, jinak by to nemělo smysl. Ale nepřirovnával bych to k dopingu, může se stát, že uděláte chybu, aniž byste to věděli, takže bych za to netrhal hlavy.

Český servisní tým taky prošel personální obměnou.

Stejně jako sportovci, i realizační tým potřebuje vývoj. Ne se vším jsme minulou zimu byli spokojení, snažíme se posunout dál, přibyli nám dva noví kluci, kteří by nám měli s přípravou lyží pomoct.

O koho jde?

Jeden kluk je ze Slovenska, má zkušenosti ze Světových pohárů. Druhý je bývalý lyžař, který tým doplní. Ale zatím nevíme, kdo bude kde. Máme na severu sedm servismanů, pět jich odjede na Světový pohár a dva na IBU Cup. A co je netradiční, máme v servisu i jednu dívku, která získává zkušenosti.

Vrcholem zimy budou olympijské hry v Pekingu, přitom informací o tamní trati moc nemáte. Není to přece jen lepší, když Číňany trénuje Ole Einar Björndalen, kterého zase trénoval kouč žen Egil Gjelland?

Víte, sportovci řeší hlavně profil tratě, jaký přechod udělají, ale pro servis je to složitější a těch informací je opravdu minimum. Egil samozřejmě od Oleho něco má, ale obecně Číňani nepustili ven vůbec nic.

Něco jste ale přece jen viděl, ne?

Jen jedno video z trati, které natočila firma, co dělá terče. Bylo to udělané tak, že na skútru projeli trať, kterou u toho ještě mapovali, protože nevěděli, kudy vede. Přišlo mi to hodně amatérské. V tomhle by všechny týmy uvítaly lepší informace. Ole je má pochopitelně nejlepší, protože je tam rok a půl, což trochu domácí tým zvýhodňuje, ale tak to je. My jsme si ty tratě nevyzkoušeli, nemohli jsme vycházet z dat, z čehož jsem trochu zklamán. V dnešní době není problém udělat profil tratě, čekal bych daleko profesionálnější přístup od organizátorů, v tomhle hodně zaváhali. Co máme k dispozici, to není materiál hodný olympijských her.

Areál je hodně vysoko, až v 1700 metrech.

Je to podobné Anterselvě nebo Livignu, i proto týmy jezdily v přípravě právě na tyhle místa, snažily se tomu přizpůsobit. Je to o něco výš než Soči, na které jsme se taky připravovali, ale to bylo spíš na úrovni Pokljuky. Anterselva je ještě malinko zrádnější. Nejhorší je ale začít se bát. Pokud je sportovec připravený a nesejde se mu špatná aklimatizace, nemyslím si, že by neměl být připravený. Ale zažil jsem, že jeden rok to fungovalo, ten další měl člověk problémy. Je to jako když horolezec poleze na osmitisícovku, jeden rok nezažije žádný problém, další rok ho můžou snášet s vodou na plicích.

Jak jste tedy v přípravě přistupovali k vysoké nadmořské výšce?

Daleko víc tréninkových kempů bylo výš. Tak, aby organismus byl schopen s tím pracovat a tu zátěž byl schopný akceptovat.

Zrádná a vysoko položená Anterselva bude poslední zastávkou před olympiádou.

Poslední Světový pohár před olympiádou je právě vysoko v Anterselvě. Může to pomoct?

Je to určitě věc, která by mohla hrát roli v té lepší aklimatizaci, před Soči jsme taky týden byli na Pokljuce. Může to být lepší varianta, než kdybychom byli v Östersundu a pak letěli do Číny.

Dá se třeba kvůli lepší aklimatizaci nejet závody v Anterselvě na 100 procent?

Je to těžké, bylo by brzo takhle kalkulovat. Když uvidíte, že sportovec nějak blbě reaguje, je potřeba to určitě brát v potaz. Pro nás ale až do konce Ruhpoldingu jedou olympijské nominace, potřebujeme vyjet další místo pro holky, udržet pět míst pro kluky. Bude to boj do posledního závodu. Vzpomínám si, že před Soči jsme totálně propadli ve štafetě mužů, ale pak to bylo dobrý. Někdy v té výšce je potřeba si pořádně hrábnout, organismus se na to připraví.

Ostrý start sezony vás čeká od soboty v Östersundu. S čím byste byl spokojený?

Já jsem nikdy nedělal žádné prognózy. Loni byl Ondra Moravec do desítky, Bimbo (Michal Krčmář) ji taky hned atakoval, což bylo fajn. Víte, že když máte závodníky, co jezdí do patnáctého místa, můžou se dostat na pódium. Ale zažil jsem i svěťáky, kdy jsme začínali ze 40. míst a pak to bylo dobrý. Za dobu, co u biatlonu jsem, vím, že sportovec, který na to má, tak dokáže jezdit stabilně celou sezonu.

Jaká bude první sezona bez Ondřeje Moravce?

Ondra byl mentor, který v posledních letech předával zkušenosti. Na druhou stranu, tým je dost mladý, žije si svůj život, má zdravou dravost. Zkušenosti sice výrazně chybí, bylo by potřeba, aby měli kluci klid na růst, aby jim starší pomohli s umístěními, ale život se s ničím nemaže, musí makat. Mikuláš Karlík i Jakub Štvrtecký na konci minulé sezony jezdili na bodech, což jsou vlaštovky, kterých se chytáme.