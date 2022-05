Biatlon hlásí změny. Rybář končí u mužů, povedou je Málek a Matt Emmons

Naopak u týmu žen prodloužilo vedení svazu smlouvu s dosavadním trenérským duem Egil Gjelland - Jiří Holubec. Ti by měli více spolupracovat i s novým trenérem juniorek, jehož jméno také teprve bude zveřejněno.

Závodní kariéru po sezoně ukončili členové A-týmu Eva Puskarčíková (31 let) a Milan Žemlička (25) i účastník světových šampionátů Tomáš Krupčík (34). Končí také Natálie Jurčová (25) z B-týmu.

V kariéře naopak pokračuje ženská jednička Markéta Davidová, o jejímž dalším osudu vzhledem k možnému studiu veterinární fakulty se fanoušci často dohadovali.

Od týmu mužů odchází Ondřej Rybář, který byl zároveň sportovním ředitelem svazu, tato kumulace funkcí se však už šéfovi svazu Jiřímu Hamzovi nezamlouvala.

Rybář tudíž zůstane sportovním ředitelem a bude se soustředit výhradně na koordinátorskou funkcionářskou práci. „Měl by propojovat jednotlivé týmy a více se zaměřit na rozvoj českého biatlonu,“ informoval Hamza.

Na pozici hlavního kouče mužů jej vystřídá Michael Málek, jenž v posledním olympijském cyklu usilovně sbíral medaile ze světových šampionátů s českými juniory - tedy s generací, která nyní stále více okysličuje současnou dospělou reprezentaci. Právě důkladná znalost těchto mladíků mu při práci s nimi pomůže.

„Víme, že v těch klucích je potenciál,“ říká Málek. „Ovšem zároveň je něco jiného jezdit dobře v mládežnických kategoriích a pak v dospělých. Řeknu to trochu nadneseně: Když máš kvalitní střelce a špatné běžce, tak s tím moc nenaděláš. Myslím, že tihle kluci na to běžecky mají a v trénincích na tom nejsou špatně ani střelecky. Teď jde o to, aby to přenesli do závodů.“

S ním povede tým coby střelecký kouč olympijský vítěz ve střelbě z Atén 2004 Matt Emmons, který v letech 2015 až 2022 na této pozici působil u biatlonové reprezentace USA. S manželkou Kateřinou a čtyřmi dětmi žije u Plzně, dojíždění na reprezentační akce tedy pro něj bude relativně jednoduché.

Matt Emmons (vlevo) a Michal Krčmář.

„Věřím, že Matt přinese do týmu novou energii a pozvedne střeleckou výkonnost,“ říká Hamza. Emmons z první společné přípravy hlásí: „Nějaké věci už jsem zjistil, jaké má kdo silné a slabé stránky.“

Současně by měl být k dispozici i pro ženský tým, pokud některé z reprezentantek projeví o takové střelecké konzultace zájem.

U týmu žen vypršela po olympijské sezoně smlouva norskému kouči Egilu Gjellandovi, načež se s Hamzou dohodl na jejím prodloužení. S tím, že s týmem by měl být v přípravné fázi ještě častěji než v minulosti.

„Jsem přesvědčený, že můžeme společně dosáhnout na velké věci, když budeme pokračovat v tvrdé práci. Sám se snažím neustále hledat nové možnosti, jak se můžeme posunout,“ ujišťuje kouč, pod jehož vedením se Markéta Davidová stala mistryní světa i majitelkou malého glóbu, Lucie Charvátová dosáhla na bronzovou světovou medaili z Anterselvy 2020 a Jessica Jislová se v sezoně 2021-2022 probila v celkové klasifikaci poháru do elitní dvacítky.

Trenér Egil Gjelland a Eliška Teplá při přípravě v Letohradu.

Upravenou strukturu budou mít také reprezentační výběry. Mužský i ženský A-tým se zúžil na pět biatlonistů, přičemž v záloze bude čtyřčlenný společný B-tým.

Ženskou A-reprezentaci vytvoří Markéta Davidová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Eliška Teplá.

Mužský A-tým má složení Michal Krčmář, Adam Václavík, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík, Jonáš Mareček.

Společný B-tým pod vedením trenéra Aleše Ligauna vytvoří Vítězslav Hornig, Tomáš Mikyska, Kristýna Otcovská a Tereza Vinklárková.

„Český biatlon prochází generační obměnou, během pěti let nám skončilo šest medailistů z mistrovství světa či olympijských her,“ říká Hamza. „Úspěchy našich juniorů a dorostenců ale ukazují, že máme dobře nakročeno do budoucna. Všechno směřuje k mistrovství světa v Novém Městě na Moravě v roce 2024 a k olympiádě v roce 2026.“