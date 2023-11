Rybář před sezonou číslo 17: Biatlon je detektivka. Proto ho mám tak rád

O víkendu načne 45letý Rybář v domácí sestavě už sedmnáctou sezonu. A v rámci ní musí biatlonisty připravit na mistrovství světa, které se v únoru po jedenácti letech vrací na Vysočinu.

Je nevýhoda, že většina týmu předchozí domácí MS nezažila?

Podle mě je to úplně jedno. Světové poháry jsou u nás běžně, takže závodníci to prostředí znají. A třeba Markéta Davidová zažila zdejší atmosféru už jako dorostenka, takže ví, co čekat. Mistrovství světa akorát trvá více dní.

Jaká byla atmosféra v týmu před šampionátem v roce 2013?

Už od olympiády ve Vancouveru 2010 jsme se k šampionátu v Novém Městě upínali. Bylo to první domácí mistrovství, něco úplně nového a všichni se na to těšili. Atmosféra v týmu byla výborná, a pak ještě gradovala na olympiádě v Soči a při mistrovství světa v Kontiolahti 2015. Na tu dobu moc rád vzpomínám.

Teď je nálada podobná?

Prošli jsme si generační obměnou a každá generace je v něčem jiná, ale i teď je nálada mezi ženským a mužským týmem skvělá. Nikomu nechybí tah na bránu, který je nejdůležitější. Většinu týmu tvoří mladí závodníci, kteří možná ještě potřebují dozrát, ale jinak je tým nastavený dobře.

Jakub Štvrtecký (vlevo) předává štafetu Jonáši Marečkovi během závodu v Östersundu.

Co nervozita, hraje roli?

Momentálně vůbec ne, ale ono to přijde, jakmile skončí svěťák v Anterselvě a nastane intenzivní příprava na šampionát. To už jim začnou psát příbuzní a kamarádi, že se na ně těší a že se tam s nimi uvidí... Sportovci musí být připravení na vše, co domácí atmosféra přináší, nejde jen o diváckou kulisu, která je žene. Kolem je spousta impulzů, které normálně nezažívají. V zahraničí se jich nikdo neptá, jak se mají a jak se vyspali. Musí se s tím naučit pracovat, aby zůstali ve své ulitě a zároveň nepůsobili nafrněně, protože nemůžou odpovědět každému.

Když se ohlédnete za šampionátem před 10 lety, na který moment rád vzpomínáte?

Pamatuju si, jak nám před smíšenou štafetou vypadl Michal Šlesingr, který byl ve výborné formě, ale onemocněl a musel za něj nastoupit Jarda Soukup. Ten v létě spadnul na kole, byl úplně rozlámaný a nikdo mu nedával šanci, že tu sezonu odjede. My jsme se ale nevzdali. Při podzimním soustředění na Pokljuce jsme měli tehdy jediný cíl – připravit ho alespoň na roli náhradníka na mistrovství. On tam pak skutečně nastoupil a naši z toho závodu odvezli bronz, což byl zlom. Smíšená štafeta měla tehdy takovou sílu, že i s člověkem, který se vrátil po zranění, byla schopná zajet medaili, což je fajn vědět třeba pro Tomáše Mikysku (který se vrací do přípravy po vážném zranění kolene), stále má šanci na šampionátu startovat.

Jak jste reagoval, když jste se o Mikyskově zranění dozvěděl?

Prošel jsem si určitým vývojem. Kdyby se to stalo před deseti lety, částečně by se mi zhroutil svět, ale teď už si uvědomuji, že jsou věci, které neovlivním. Jde jen o to zachovat klid a řešit věci tak, jak přicházejí. Nejsmutnější jsou z toho vždy sportovci, to jim se vše hroutí. My jim musíme dávat naději a ukazovat, že není nic ztraceno, a že mají pracovat dál. Hlavně u Tomáše jde pořád o mnohem dlouhodobější výhled. Tak možná neodjede tuhle sezonu, ale má ohromnou perspektivu a musí to tak vnímat. Nemůžeme teď vše uspěchat, aby se za pár let díval na závody jen z tribuny.

Kromě něj musel přípravu kvůli cytomegaloviru přerušit i Michal Krčmář.

To nebylo příjemné zjištění. Už jsme měli zkušenost od Ondry Moravce, který infekci cytomegalovirem řešil pár let zpátky, a byl tehdy mimo hru možná ještě déle. Nic s tím neuděláte, můžete se tomu jen co nejlépe postavit a vypořádat se s věcmi, které ta nemoc přináší. Jsem sám zvědavý, jestli bude Michal schopný odjet celou sezonu, ale momentálně je připravený nastoupit, a to byl náš cíl.

V létě měl poprvé mužský i ženský tým společné soustředění. Proč?

Začíná nás tlačit pata v mixovaných disciplínách, ať už ve smíšené štafetě nebo singlmixu. Když existuje v týmu chemie i tímto směrem, funguje to lépe. Také jsme chtěli víc propojit trenéry a rozšířit vzájemnou výpomoc. A od sportovců máme velmi dobrou zpětnou vazbu, myslím, že to začíná fungovat. Alespoň na mě působí, že máme jeden společný tým.

Prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza hovoří na předsezonní tiskové konferenci. Po jeho levici sedí Ondřej Rybář, Michal Krčmář a Michael Málek.

Podílíte se i na tréninku dětí. V čem je to jiné?

S dětmi si hrajete, ale musíte to dělat smysluplně. S dospělými si občas hrajete a občas musíte zapojit psychologii. V reprezentaci má každý své ambice a trenér je tam ve finále jako konzultant. Drží směr, o kterém je přesvědčený, že je pro konkrétního sportovce dobrý. U dětí je trenér spíš rodič ve sportu, který se je snaží vychovávat a ukázat jim různé cesty vedoucí k úspěchu.

Nová sezona začíná už v sobotu. Máte své favority na celkové vítězství ve Světovém poháru?

Sám jsem zvědavý, jestli bude mezi muži Johannes Bö tak dominantní, jako byl loni. Podle mě ne. A u žen to bude hodně zajímavé. Například Italka Lisa Vittozziová teď ukázala, že se nejspíš vrátila ke své střelecké jistotě, tudíž může mít velkou šanci. Ale sezona teprve začíná, konec může být úplně jiný. Biatlon je detektivka, a proto ho mám tak rád.