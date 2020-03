Moravec: Johannes Bö je neskutečný nadčlověk, strašně psychicky silný

Jak hodnotit 19. místo v závodě pro 30 nejlepších biatlonistů?

Jak? Ten výsledek není úplně blbý,to určitě ne, ale nedat při dvou položkách poslední ránu, což se mi stalo předtím už i na mistrovství světa, z toho radost nemám. Prostě slabá koncentrace a zbytečné chyby. Nevím, o kolik míst bych bez těch ran byl lepší, asi o moc ne, ale aspoň pro můj osobní pocit by bylo povzbudivější, kdybych je dal.

Co se děje v mysli před pátou ránou?

Ony nebyly kdovíjak zbrklé, nebo že bych přešel na jiný rytmus. Vypadne vám z terče, protože ji nedoděláte úplně do konce. Nebyly nějak daleko, jenže to je jedno, trestné kolo má pořád 150 metrů, ať už vám rána letí blízko nebo daleko od terče. Opět jsem se nepoučil.

Dá se vůbec natrénovat pátá rána?

To není o tréninku nebo jestli ji člověk umí nebo neumí, ale o nastavení hlavy a momentálním rozpoložení na střelnici. Dnes už to nikdo nedělá, ale vídával jsem, že někteří biatlonisté stříleli radši čtvrtou ránu na pátý terč a potom pátou na čtvrtý, aby neměli poslední ránu na posledním terči. Ale já vím, že ji umím - akorát dnes jsem to zase nepředvedl.

Johannes Bö dnes stejně jako vy udělal tři chyby, přesto opět vyhrál. Co jeho současné formě říkáte?

Že je neskutečný. Už co tam předváděli v prvním kole, to jsem asi ještě neviděl. Vzal za to z Modříňáku a já chytil díru tak padesát metrů.

KRÁTCE PO STARTU. Hromadný závod v Novém Městě na Moravě.

Virtuálně, při odečtení škrtů, se Bö dokonce po dnešku opět ujal celkového vedení ve Světovém poháru. Věřil byste tomu, když v lednu namísto dvou pohárových kol zůstal doma u porodu manželky?

Abych pravdu řekl, tak nevěřil. Jasně, když se potom vrátil, hned v Pokljuce zase vyhrál a já s ním mluvil, tak jsem před ním smekl. Jenže pak na mistrovství světa ne že bych o něm pochyboval, ale co tam předváděli Francouzi a jak dokázali načasovat formu, to bylo na další smeknutí klobouku.

Tady je však zase všechno jinak a Johannes Bö dominuje.

Jo, zase je vidět, že je někde úplně jinde. Je to neskutečný nadčlověk. Dobře, dneska střílel za tři. Přesto je nejen fyzicky, ale i strašně psychicky silný, což ukázal třeba při masáku v Anterselvě. To je momentálně hlavní rozdíl mezi ním a Fourcadem. Fourcade měl takhle silnou psychiku dřív taky, ale už to v něm podle mě není.

KRÁL NOVÉHO MĚSTA. Johannes Bö, neporaziotelný, třikrát vítězný.

Nové Město se letos odehrálo bez fanoušků. Máte zprávy, jak to s nimi bude na zbývajících dvou Světových pohárech v sezoně?

O finském Kontiolahti nevím nic. A v Oslu, co jsem včera viděl v televizi, byly tribuny při Holmenkollenu klasiků prázdné, zato u trati tam fandily tak dva tisíce diváků. Asi to Norové neřeší až tak striktně jako my. Navíc zavřít na Holmenkollenu periferie tratě, kam se člověk dostane ze silnice, by bylo docela složité. Doufám, že fanoušci tam budou moci i při biatlonu, protože se do Osla chystá docela dost lidí z Čech, i moje rodina a manželka. Věřím, že se budou moct jít aspoň podívat. Přinejhorším si udělají týdenní výlet do Osla.

A jak by to mělo vypadat za rok při dalším poháru v Novém Městě?

Doufám, že už nepřijde žádný virus, druhý rok po sobě. Tahle atmosféra na stadionu, kde je ticho, je strašně zvláštní. Dole v bažinách bylo u plotů hodně lidí a dělali úžasnou atmosféru, ale ty prázdné tribuny už nikdo nechce, opakovat by se neměly. Kdyby sem lidi letos směli, tak si myslím, že by to bylo sice ne stoprocentně bezpečné, to není nic, ale přesto relativně bezpečné. Jak říká Ondra Rybář, nejhorší je smrt z vystrašení.