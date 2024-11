Na mladé už zákazy neplatí, zjistil Moravec a říká: Musím změnit sebe

Ve 40 letech se ocitl v nové roli, je koučem české biatlonové reprezentace. Tři roky poté, co dal sbohem vlastní závodní kariéře.

Ozdobil ji luxusní kolekcí devíti medailí z olympijských her či světových šampionátů.

Zároveň proslul jako muž, jenž dává svému sportu naprosto vše.

Když v roce 2021 končil, v rozhovoru pro iDNES Premium líčil: „Jsem člověk, který vždycky říká, co si myslí. A přestože to zní blbě, měl jsem v týmu takovou pozici, že i Rybis (trenér Ondřej Rybář) chápal, že pokud já si na něco stěžuju, má to velké opodstatnění.“

Nyní by měl s pomocí své autority pozdvihnout kvalitu českého biatlonu, ale i atmosféru v týmu.

V dubnu se poprvé hlásil do práce.

Změnil jste od té doby názor na trenérskou profesi?

No, povím vám upřímně, že párkrát už jsem si řekl: Ti sportovci to mají mnohem jednodušší.