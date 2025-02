Moravec o proměně biatlonistů: Uvěřili naší cestě. Hornig postavil data na hlavu

V nové roli kouče reprezentace má velký podíl na letošním výkonnostním vzestupu mužů.

A svěřence chválí i z Anterselvy: „Pokračujeme v trendu posledních týdnů. Kluci fungujou skvěle.“

Jak moc může takový kemp závodníky ještě fyzicky a psychicky pozdvihnout?

Fyzicky těžko, už jen ladíme formu. Děláme zhruba to samé jako na jiných soustředěních. Ti kluci vědí, proč to dělají, není žádný důvod zkoušet něco nového. Nějaké novoty by v nich naopak v této fázi sezony probudily pochybnosti. Takže: Nic neměníme. Věříme naší cestě. To jim pomáhá i v hlavě.