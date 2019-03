Black out. Moravec přestal ovládat vlastní tělo, kolaboval, už jen šel

MS v biatlonu

Zvětšit fotografii TRÁPENÍ A BOLEST. Ondřej Moravec na trati sprintu. | foto: Petr Slavík, Český biatlon

dnes 19:27

Östersund (Od našeho zpravodaje) - Byl to patrně nejhorší den, jaký kdy na lyžích a s malorážkou v životě zažil. Biatlonista Ondřej Moravec do cíle sprintu na mistrovství světa v Östersundu spíš došel, než dojel. Jeho tělo naprosto vysadilo, před očima měl mžitky. Nejen že nepostoupil do stíhacího závodu. Především nechápal, co se s ním děje.