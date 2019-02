Větrné šílenství, ale běžecký posun. Jsem na dobré cestě, říká Moravec

Tak trochu se dá říci, že silný větrný poryv během druhé položky vám odfoukl medaili a dost možná i tu zlatou, ne?

Vyloženě takhle bych to asi úplně neřekl, ale rozhodně jsem tam strávil strašně dlouhou dobu. Minimálně nějakou medaili jsem tam nechal. A zlato... Ono samozřejmě nikde není napsáno, že bez toho větru bych ty dva terče, co jsem při téhle stojce minul, opravdu trefil.

To byste ani nemusel, stačilo neprostát tam těch 45 sekund mezi třetí a čtvrtou ranou.

Jo, to je vlastně pravda. Položka za celkově 1:20 minuty je hodně nestandardní.

Kdy jste naposledy střílel takhle dlouhou položku?

Řekl bych, že nikdy v životě. To bych musel dobíjet další tři rány a ještě si k tomu vyhazovat náboje.

Co konkrétně se v onu kritickou chvíli na střelnici v Raubiči s větrem dělo?

Už když jsem na střelnici přijížděl, zvedal se vítr. Ne, že by se vyloženě točil, ale zleva byly veliké poryvy. Přijel jsem a panovaly zrovna podmínky, ve kterých při vytrvalostním závodě byl nesmysl riskovat. Třeba při sprintu nebo stíhačce, když vidíte, jak kolem střílejí ostatní, vyhodnotíte situaci, že nemá cenu takhle dlouho čekat, protože to bych tam prostál minimálně tři trestná kola. Ale při závodě na 20 kilometrů se vám za každou ránu mimo nasčítává minuta k minutě, což je extrém.

A tak jste čekal.

Ano, na podmínky, ve kterých by aspoň trochu šlo střílet. A stejně jsem ještě jednu ránu netrefil. Prostě jsem tam měl dneska smůlu. I má druhá stojka byla pak extra dlouhá, rány jsem při ní také odkládal, neměly rytmus, bylo to jednoduše řečeno o ničem. Ale s tím jsem nic víc dělat nemohl. Štěstí tentokrát nestálo vyloženě na mé straně.

I ostatní biatlonisté, kteří stříleli v době vašeho větrného poryvu, měli se střelbou obrovské problémy a kupili při ní chyby, včetně olympijského medailisty Samuelssona.

Jo, bylo to v tu chvíli opravdu extrémní. A když jsem se potom večer díval na závod holek, tak při něm už nastal na střelnici totální masakr.

Těm navíc ještě pršelo.

A poryvy měly ještě větší. Je to škoda. Zároveň to odnesla trať. Nám aspoň ještě vydržela v nějakých mezích. Ale ta střelba, bohužel, udělala hodně. Nor Strömsheim, který skončil třetí, mi dal celkově 1:46 minuty na rychlosti střelby, což je až neskutečné.

To, co jste si potřeboval ověřit nejvíce, vám však tento závod dal. Zjistil jste, že po intenzivní přípravě v Novém Městě šla vaše běžecká forma opravdu opět nahoru.

Jo, s tím jsem moc spokojený Já se s tím nikde nechtěl moc šířit, ale měl jsem před odjezdem sem opravdu super data z běžeckého pásu. Ne že bych byl potom úplně klidný, že je všechno v pořádku, ale měl jsem se o co opřít a na čem stavět. A pocit z běhu byl pak skutečně dobrý. Závod mi ukázal slušný běžecký progres. Je to na dobré cestě.

Byl z toho nakonec třetí běžecký čas dne, za Tarjeiem Böem a Samuelssonnem, přičemž jste ujel řadě kvalitních závodníků ze Světového poháru, Rastorgujevsovi a dalším.

Jo, Tarjei jel samozřejmě výborně, on i ve svěťáku je běžecky extratřída. Stejně tak Samuelsson, který teď nestartoval v Americe a připravoval se. Že jsem teď na podobné úrovni jako Samuelsson, je pro mě ukazatelem, že můj běh se velice slušně pohnul. Jasně, rezervy tam stále byly, ale jsem spokojený.

Debatovali jste s Tarjeiem Böem, proč ani on necestoval na Světové poháry do Ameriky?

Bavili jsme se spolu, ale vyloženě tohle jsme nerozebírali. Je to biatlonista, který má spoustu medailí z mistrovství světa a umí se na vrchol sezony velice dobře připravit. Také už není úplně nejmladší, i když je pořád o čtyři roky mladší než já, ale každopádně i u Tarjeie už ten věk hraje nějakou roli. Vyhodnotil si, že bude pro něj lepší trénovat v Evropě. O pozici v norském áčku se bát nemusí, tu má pevnou, rozhodně by o starty v Östersundu přijít neměl. Navíc i když vynechal dvě kola poháru, zůstal celkově v první patnáctce, což mu zaručuje dobrý výběr skupiny.

Jak to teď bude s vámi v Raubiči? Odjet čtyři závody v pěti dnech by před mistrovstvím světa asi nebyl nejlepší nápad, ne?

Původní plán byl, že bych tu objel všechno, ale po vytrvalostním závodě jsme to s Ondrou Rybářem ještě rozebírali a přehodnocovali. Vzhledem k tomu, že na mistrovství světa se mnou Zdeněk Vítek počítá do všech závodů, tak by tady čtyři závody v pěti dnech ve zdejších podmínkách a na bořícím se sněhu byla dost brutální porce. Po závodě jsem si sice nepřipadal nějak extra unavený, ale večer na pokoji to na mě docela fest padlo, nějaké síly jsem na trati určitě nechal. A lidí do čtvrtečních smíšených štafet tu máme dost.

Soustředíte se tedy na dva víkendové závody?

Ano, chci se zaměřit na sprint, kde dojet do tří určitě nebude nic jednoduchého, nastoupit by měli navíc i Loginov a Pidhrušnyj. Stejně tak Tarjei mi říkal, že štafetu vynechává a pojede až sprint a stíhačku, stejně jako já. Věřím, že i kdyby sprint nedopadl úplně top, tak ve stíhačce, kde jsou čtyři položky, je při dobré střelbě šance na posun pro mě stále velká.